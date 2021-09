Desailly: Min nyfunna talang är en sorts dejtningens nitrobränsle

Om du kastar en boll till mig så kommer jag att fånga den. Spelar du mig en låt kan jag plocka ut den och om du ger mig ett citat så kan jag säga vilken film det kommer från. Jag är många saker, men hantverkare är inte en av dem.

Åtminstone trodde jag det, till i dag.

Jag ser över mitt nymålade vardagsrum och får en uppenbarelse. Det ser ju… bra ut? Raka linjer, inga fläckar, inget spill, inga problem. Spacklat, putsat, tejpat, målat, väntat och målat igen har jag gjort. Missat och svurit också, förstås. Mer pengar än jag har lades på provfärger, men den ackumulerade aggressionen rann av när maskeringstejpen rycktes.

Jag klarade det. Vänner gratulerar mig på dagen och ber om bilder (bevis?) på verket. Dörrar som jag antog var låsta för evigt har nu öppnats och jag leker med tanken om att starta verksamhet. Tickle you pink AB, är redan registrerat i mitt huvud. Även Don’t take that tone with me AB. Kanske lite långt.

Lär jag mig bara fiske och skidor därtill blir jag ostoppbar

I denna torpägarålder hade målerikompetens säkerligen gjort nytta, men blotta tanken på att ta hand om ett sommarställe gör mig illamående. Den nyfunna talangen går ändå rakt in i bion på alla relevanta appar, som en sorts dejtningens nitrobränsle.

Lär jag mig bara fiske och skidor därtill blir jag ostoppbar.

Det här är mer än ett rent praktiskt uppvaknande. Jag har länge utgått ifrån att den traditionella mansrollen var mig otillgänglig, eftersom så många tidigare försök till manuellt arbete slutat i haveri. Men något har helt klart hänt. Jag har lyckats med ett hantverk. Och således har kartan ritats om. Jakten på den Riktiga Mannen är i gång och huruvida han är något att sträva efter är inte relevant just nu.

Vad mer kan jag tänkas åstadkomma? Borra? Gräva? Hamra också? Världen ligger öppen och någon bortre gräns verkar inte finnas. Kanske utvecklar jag ett lokalsinne av bara farten.

Läs fler kåserier, till exempel om en tillvaro bland hantverkare och försenade leveranser.