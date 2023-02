Design med humor, allvar och avancerat hantverk

Designutställningar i Stockholm ”Pleated for Frank” Folkform Svenskt Tenn. Visas t o m 21/5 ”Passion Fruit” Minni Havas Finlandsinstitutet. Visas t o m 25/3 ”Återkomster Gunilla Pantzar HV Galleri. Visas t o m 25/3 ”Skåp” Marie-Louise Ekman Angelika Knäpper. Visas t o m 11/3 ”Det dukade bordet” Hanna Hellquist Millesgården, Lidingö. Visas t o m 28/5 ”Massproductions – Sculptures from the Factory” Sven-Harrys konstmuseum. Visas t o m 19/3 Visa mer

Snart sagt varje showroom öppnar upp för formintresserade under Stockholm Design Week, varav bara en handfull utställningar fortsätter längre.

Däribland Folkforms ”Pleated for Frank” på Svenskt Tenn, en lampkollektion härligt exponerad med mättade färger och Josef Frank-mönster. Duon Anna Holmquist och Chandra Ahlsell arbetar i gränslandet mellan industri och hantverk. Nu har de studerat äldre plisseringstekniker för att hitta nya sätt att använda dem.

På Finlandsinstitutet presenteras en av Finlands yngre förmågor, Minni Havas, som kallar sig både formgivare och konstnär. I ”Passion Fruit” samsas tuftade ullmattor i oregelbundna former med egentillverkad keramik och enstaka möbler. Här finns maskinstickade vepor längs väggarna samt kuddar i sprakande färger och böljande mönster. Allt är lätt och lekfullt.

Bild 1 av 3 Gunilla Pantzar, ”Vågspel” om vägen från Tripoli till Färjestaden på HV Galleri. Foto: Bertil Hertzberg Bild 2 av 3 ”Pleated for Frank”, Folkform på Svenskt Tenn. Foto: Svenskt Tenn Bild 3 av 3 ”Dam 2”, skåp med intarsia. Design Marie-Louise Ekman för Tre Sekel, visas på på Angelika Knäppers galleri. Foto: Tre Sekel Bildspel

Gunilla Pantzars ”Återkomster” på HV Galleri andas i stället melankoli och berör på ett djupare plan. Hon har intervjuat människor och broderat deras berättelser på klädesplagg. Vissa har lappar eller fransar, andra påmålad dekor. Vid varje verk finns en liten text som ömsint beskriver ett flyktingöde eller en självvald resa. Vackert och poetiskt.

Också i ”Skåp” på Angelika Knäpper förenas konst och hantverk. Möbelsnickeriet Tre Sekel initierade ett samarbete med Marie-Louise Ekman och nu finns tre för henne typiska motiv i intarsia på skåpen ”Dam 1–3”. Ekmans grafiskt stringenta teckningar passar perfekt för tekniken. Traditionsrikt och modernt med humoristisk touch.

På Millesgården har DN-medarbetaren Hanna Hellquist fått fria händer att bland annat arrangera ett dignande långbord med föremål formgivna av kända designer; Gunilla Kihlgren, Ulrica Hydman Vallien med flera. Det är generöst och vackert, livsbejakande trots en dos djupt allvar. Något av ett memento mori.

Hanna Hellquists installation ”Det dukade bordet” på Millesgården. Foto: Samuel Voigt Lind

Mest intressant ur designsynpunkt just nu är dock ”Massproductions – Sculptures from the Factory” på Sven-Harrys konstmuseum. Inför planeringen ställde museichefen Dragana Kusoffsky Maksimović ett par frågor till Massproductions Magnus Elebäck och Chris Martin. Var kommer konsten in i designen? Och den där mystiska ”x-faktorn”, den som gör ”bra design fantastisk”, vad handlar den om?

Ett antal installationer fyller nu museet, med såväl glimtar från tillverkningen som färdiga produkter.

Massproductions formger och producerar allt själva; deras möbler kombinerar avancerad teknik och hantverk. Bordet ”Sander” har en fot av munblåst kristall och en cirkelformad skiva i planglas. Limmet som håller delarna samman härdas med UV-ljus. Stolen ”Tio” tillverkas av tio millimeter bred ståltråd. En jättelik rulle på ett podium väger ett halvt ton och räcker till 70 stolar. Delar, utskurna och tillböjda av en datorstyrd robot, ligger bredvid. Glasburar med lila lågor visar hur svetsningsarbetet sker – för hand. Mycket snyggt iscensatt.

Bild 1 av 2 Massproductions. ”Blomblad” till ”Rose chair” hänger i taket på Sven-Harrys konstmuseum. Foto: Sven-Harrys Konstmuseum Bild 2 av 2 Stolen ”4PM”, design Massproductions, visas på Sven-Harrys konstmuseum och vann pris på möbelmässan. Foto: Sven-Harrys konstmuseum Bildspel

Stolen ”Rose chair” är gjord av fyra ”blomblad”, skiktlimmade, formpressade och hopsatta utan en enda skruv. En svärm trädelar svävar i taket medan de olika tillverkningsmomenten, från 3D-prototyp till färdig stol, visas i rummet. Också den lilla kroken ”Hercule” får sin historia berättad i en av museets trappor.

Frågorna då? Massproductions menar nog att utställningen i sig är svar på den ena. Konsten ligger i processen och de skulpturala formerna på vägen från tanke till färdig produkt. På min fråga om ”x-faktorn” ger Chris Martin ett kryptiskt svar:

–Om det jag formgivit lämnar hjärnan för att omfamnas av hjärtat då...

Ja vad som gör ”bra design fantastisk” hänger fortfarande i luften. Men Massproductions utnämndes till ”Producer of the year” på Möbelmässan och utställningen på Sven-Harrys är både pedagogiskt uttänkt och estetiskt tilltalande.