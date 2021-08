Desperat jakt på pengar i nya SVT-serien ”Deg”

Med en cigg i mungipan, mossa i håret och sprutande tårar skriker Malou ut sin frustration i Lidingös skogsområden. Kronofogden har rensat hennes hem och möbelbutiken gått i konkurs. När hon tumlar runt på marken i sin förtvivlan hittar hon ett snöre. Det leder till en nedgrävd väska med 47 miljoner kronor, buntat och inplastat.

Samtidigt sitter Liana, som spelas av Bianca Kronlöf, på E20 med sikte på samma väska. Hon ska hämta miljonerna som hennes ex, som nu sitter i fängelse, kom över i ett rån.

Malou Sanders hittar 47 miljoner nedgrävda i skogen. Foto: Peter Cederling/SVT

SVT:s nya tv-serie ”Deg” handlar om Malou från Lidingö och Liana från Vårby gård, båda utblottade ensamstående mammor vars vägar korsas i jakten på pengar. Levan Akin (”And then we dance”) regisserar serien tillsammans med Måns Månsson (”Yarden”) och Mattias J Skoglund (”Hamilton”).

Levan Akin och Mattias J Skoglund står också för manuset, som de skrivit tillsammans med Sara Bergmark Elfgren (”Cirkeln”).

– Idén kom under en tid när jag och Mattias var rätt panka, som man är till och från i den här branschen. Jag minns att vi pratade om att skaffa pengar, ”vad skulle man göra om man hittade pengar?” Det är ju som att vinna på lotto, men i det här fallet finns det några problem förknippade med miljonerna, säger Levan Akin och forsätter:

– Vi spånade också mycket på yta, klass och sociala medier. Det är viktigt, inte minst i Sverige där många lever på kredit. Vi utgick från oss själva, hur vi ser på samhället om vi rannsakar oss. Vad tycker vi är viktigt?

Serieskaparen Levan Akin. Foto: Ali Lorestani

Han hänvisar till ena huvudrollskaraktären Malou Sanders, som trots sin överklassbakgrund och Lidingövilla, jagas av kronofogden.

– Det var också intressant att utforska bristen på pengar ur olika perspektiv. Malou och Liana är i samma situation men döms på olika sätt. Den ena är pank och den andra är fattig.

De hade redan tidigt i processen ett öga på Helena af Sandeberg, som vid tidpunkten spelade Fanny Wilton i Ibsens ”Bankdirektör Borkman” på Stadsteatern.

– Jag fick ett samtal våren 2017 om att de hade skrivit en roll de ville att jag skulle göra. Då fanns det tre avsnitt och en synopsis. Sedan började de skriva Malou efter mig, och vi spånade också en del tillsammans, säger Helena af Sandeberg.

Helena af Sandeberg. Foto: Ali Lorestani

– Malou är inte stark, hon är jobbig. Hon är besatt av att bli bekräftad i det här kvarteret men samtidigt vill hon väl. Hon älskar sin son även om hon inte är en så bra mamma... eller hon är väldigt bristfällig och det gillar jag. Det finns något väldigt mänskligt där, hennes spektrum är stort. Man har pratat så mycket om starka kvinnor, men att spela en stark kvinna är en lika snäv roll som att spela en hora.

Kort efter att af Sandeberg värvats av skapartrion blev också Bianca Kronlöf klar för rollen som Liana. Även hon tackade ja till en knappt färdig synopsis.

– Jag blev helt ställd. Hade någon skrivit något och tänkt på mig? Vad sjukt. Jag tänkte redan då att manuset var så bra, säger Bianca Kronlöf.

Hon har visserligen inget kriminellt förflutet men kan känna igen sig i Heaven, Lianas dotter.

– Liksom att vara i barnets skor till föräldrar som inte har pengar. Jag och teamet hade ett samtal om hur vissa händelser kändes, som blev till vissa scener i serien. Det handlar om de här små fjuttgrejerna, när det känns som att världen ska rasa ihop för att du inte kan köpa ett par nya gummistövlar till ditt barn exempel, säger Kronlöf och tillägger:

– Barnfattigdomen i Sverige finns ju även om vi har ett välfärdssamhälle. Här handlar det mer om vem som kan vara med på friluftsdagen och inte. Att vara fattig är skamfullt, vi har ju ett samhälle som pratar om att alla kan lyckas. Om du då inte gör det så är det ditt eget fel.

Bianca Kronlöf. Foto: Ali Lorestani

Inspelningarna, berättar skådespelarna, var utmanande och emotionellt krävande – ibland dränerande. Mycket på grund av karaktärernas ständiga flykt, jakt och panik.

– Levan och jag pratade mycket om att det måste gå väldigt snabbt om Malou ska bli trovärdig. Om jag grät i en scen så skulle det helt plötsligt komma ilska och kanske ett skratt, för att hitta det spretiga och alltid ligga på gränsen till panikslagenhet. Hela dagar kunde gå åt att bara försöka hålla mig där, säger Helena af Sandeberg.

– Jag hade en morgon när jag kom till inspelningsplatsen och brast i gråt. Jag hade legat där uppe så länge, och jag kände ett sådant ansvar att göra det fullt ut. Jag är också ensamstående mamma, jag har också en tonårsson.

Bianca Kronlöf håller med om att den spelade stressen och jakten var krävande att hålla uppe.

– Jag tyckte det svåra var att paniken skulle vara äkta och inte spelad, dag ut och dag in i månader. Hur går man inte in i klyschor? Vad har jag redan gjort tre gånger? Sedan eskalerar det, där måste man lita på sin regissör, säger hon och tillägger:

– Liana är också någon som är girig, men utifrån vad hon drömmer om. Ju längre in vi gick i inspelningen desto mer insåg jag att hon är helt ensam. I början hade jag så lätt att bara gå in i ilskan, men det håller i fem minuter sedan måste det övergå i något annat. Där kommer paniken in, och hennes naiva tro på att ”den här gången kommer allt bli bra”.

Liana och Malous vägar korsas i jakten på miljonerna. Foto: Joe Maples/SVT

Det finns en hel del oavsiktlig komik hos de miserabla karaktärerna och sina förlustbringande öden. Det är stundtals så tragiskt att det rycker i mungipan.

– Det är ingen komediserie på något plan men det är lite som livet. Det finns humor i det mest tragiska, och i det roliga så finns det tragik. Jag tycker att vi träffar den tonen, det var något vi som sa väldigt tidigt. Det är inte det här becksvarta... jag tycker att det saknas humor i väldigt mycket. Eller så är det bara humor, säger Levan Akin.

Bianca Kronlöf håller med om att det oftast saknas komedi i drama och spänningsskildringar.

Foto: Ali Lorestani

– Det var flera gånger som jag läste manuset och skrattade. I Sverige har man någon konstig relation till humor, att ska det vara roligt så får det bara vara humor. Drama får inte ha humor i sig för då blir det inte lika fint. Men när två människor är så här desperata, då blir det kul, säger hon och Helena af Sandeberg tar vid:

– Min rädsla var att man bara skulle skratta på Malou, men där fick jag lita på Levan. Han är en blandning av kärlek och krav. Det finns många regissörer som bara ger kärlek, det tar oss ingenstans. Man behöver också kraven. Jag älskade det, det gjorde att jag inte nöjde mig.

Hon menar att Malous ständiga jakt på en perfekt yta och dyr fasad på många sätt är en skildring av samtidmänniskan.

– Det handlar hela tiden om att hålla uppe och hålla uppe även om vi spetsar det. Tänk sommar på Instagram, alla är så jävla lyckliga. Alla åker och reser, jag kan inte titta för jag känner mig bara ensam. Jag tänker att alla har bättre liv än jag och jag är ändå så pass gammal att jag borde se igenom det. Men det går in i mig. Där tänker jag att serien försöker skildra det. Vi försöker alla slå oss fram för att få det lite bättre.

”Deg” Skapad av Levan Akin, Mattias J Skoglund och Sara Bergmark Elfgren. Regi: Levan Akin, Måns Månsson och Mattias J Skoglund. Medverkar: Helena af Sandeberg, Bianca Kronlöf, Johan Hedenberg, Eva Melander, Philip Oros, Erik Bolin, Olle af Klercker med flera. Har blivit uttagen till tv-festivalen Series Mania i Frankrike som äger rum 26 augusti till 2 september i år. Premiär på måndagen den 30 augusti på SVT och SVT Play. Visa mer

Läs mer:

10 Bianca Kronlöf: Jag har saknat feministiska samtal med män

Levan Akin: ”I stället för att bli rädd blev jag mest förbannad”