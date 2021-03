Det amerikanska experimentet med Kirunas himmel kan få katastrofala följder

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Inom kort väntas en oberoende rådgivande kommitté uttala sig om en begäran från ett forskarlag på Harvarduniversitetet om att få genomföra en ballongflygning i Kiruna. Forskarna vill testa en flygteknologi som en dag skulle kunna användas till att släppa ut aerosoler i stratosfären.

Även om denna första ansökan bara avser en test av själva flygtekniken skulle ett framgångsrikt försök sannolikt leda till fler tester som skulle inkludera aerosoler av kalciumkarbonat och sulfater. Dessa partiklar kan ”hacka” klimatet genom att reflektera delar av solljuset tillbaka ut i rymden innan det når marknivån.

Det är ett illavarslande steg i planetens historia. Där vi nu befinner oss bör vi avstå från att ta det.

Om man på detta sätt hackar atmosfären skulle den blå kupolen över våra huvuden kunna byta färg och bli mjölkigt grå

Denna så kallade ”solära geoengineering” är det slutgiltiga ”I nödfall krossa glaset”-svaret på klimatkrisen. Idén har, så att säga, varit en försöksballong under lång tid (jag skrev om den 1989, i boken ”The end of nature”), men den hittills mest heltäckande redogörelsen finns i min kollega Elizabeth Kolberts fantastiska nya bok ”Under a white sky”. Titeln syftar på att om man på detta sätt hackar atmosfären skulle den blå kupolen över våra huvuden kunna byta färg och bli mjölkigt grå. Det bör ge oss en känsla för vilka dimensioner ett sådant ingrepp har.

Argumentet för att göra något sådant är att mänskligheten, trots 30 år av vetenskapliga varningar, har gjort så lite för att klara klimatkrisen att vi kanske inte har något annat val än att låta våra utsläpp av koldioxid följas av ett utsläpp av sulfataerosoler.

Man kan föreställa sig det som ett slags globalt Narcan, läkemedlet som används mot överdoser av opioider. ”Geoengineering är inte något man ska förhålla sig lättvindigt till”, säger Daniel Schrag, professor i miljövetenskap och teknik vid Harvard, till Kolbert. ”Skälet till att vi överväger det är att verkligheten har givit oss så usla kort.”

Och visst, det är fullt möjligt att föreställa sig hur det skulle kunna gå till. Man kan tänka sig ett framtida läge när ett sådant alternativ framstår som ett överlevnadsvillkor för, säg, både Marshallöarna och Mobil Exxon och de tack vare moralisk respektive ekonomisk övertalningsförmåga kan få oss att slå in på en väg som inte bara rymmer metafysiska risker (en vit himmel?) utan också på ett konkret plan är enormt farofylld.

Den konstgjorda motsvarigheten till ett permanent vulkaniskt askmoln skulle kunna störa de asiatiska monsunerna och definitivt möjliggöra fortsatt försurning av haven. Och vi skulle, som klimatforskaren och geofysikern Raymond Pierrehumbert påpekat, klättra ännu längre ut på en redan svag gren. Om vi maskerar stigande kolhalter med med svavel kommer vi aldrig att kunna sluta göra det utan att samtidigt trigga i gång en period av accelererad uppvärmning.

”De förödande konsekvenserna av en plötslig temperaturhöjning (termination shock) skulle”, framhåller han, ”bli värre och värre i takt med att vi tillbringade år efter år under ett bräckligt stratosfäriskt parasoll i förhoppning om att tekniken för att fånga in koldioxid i atmosfären skulle bli praktiskt användbar i massiv skala innan katastrofen var ett faktum.”

Det är också värt att hålla i minnet att vem som än applicerar ingenjörskonst på himlavalvet så kommer denne någon att få skulden för varje framtida väderkatastrof. Det är illa nog att tvingas hantera kaskaden av nonsenspåståenden om att det var den gröna energin som var orsaken till strömavbrotten i Texas nyligen.

Att säga att vi aldrig någonsin kommer att vara tvungna att överväga att ta detta fruktansvärda steg vore dumt. I sin strålande nya roman, ”The ministry for the future”, gör science fiction-författaren Kim Stanley Robinson den frågan till ett bärande intrigelement. Efter att en fruktansvärd värmebölja krävt miljoner indiska liv skickar Delhi upp en flygflotta som ska pumpa ut aerosoler för att kyla ner planeten.

Av olika skäl är det särskilt ironiskt att Harvard vill genomföra sitt test i Sverige

Men om vi nu, i den verkliga världen, fortsätter driva sådana projekt minskar pressen på de politiska systemen i just det ögonblick – på månaden när – som de till sist börjar få styrfart. USA, världens största ekonomi, har till sist visat vilja att ta sig an den globala uppvärmningen. Det federala klimatteamets första möte, lett av Bidens klimatrådgivare Gina McCarthy, var en Zoombild av hur koncentrerad makt i framtidens tjänst skulle kunna se ut.

Ingenjörer har försett oss med billig sol- och vindkraft och prisvärda batterier som kan lagra denna energi. Det betyder att om vi vill kan vi som civilisation ägna nästa decennium åt en fullskalig satsning på att förändra vårt energisystem. Och FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att om vi gör detta, om vi 2030 har minskat våra utsläpp med 45 procent i jämförelse med 2010 års nivåer, har vi en chans att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader, Parisavtalets mål.

Vårt fokus bör vara det målet, inget annat. Om vi inte lyckats förverkliga det 2030 måste vi ha ett allvarligt samtal och utvärdera våra framtida alternativ som art. Det skulle vara ögonblicket för att börja genomföra tester av det slag som är aktualiserat i Kiruna, ögonblicket är inte nu när försöken bara kommer att bli en samlande kraftkälla för personer och intressen som vill slå av på takten under detta decennium av förändringar.

Av olika skäl är det särskilt ironiskt att Harvard vill genomföra sitt test i Sverige. Ett av dem är att en svensk, Greta Thunberg, är en av dem som fört oss fram till en punkt från vilken vi faktiskt kan hålla kursen framåt mot en begränsning av utsläppen.

Ett annat skäl är att Harvard, mitt i klimatkrisen, har vägrat att ansluta sig andra universitet som Oxford, Cambridge och Berkeley när de avvecklar sina ekonomiska intressen i fossilbaserade energibolag (och detta trots massivt stöd för en sådan åtgärd bland Harvards studenter, fakultetsmedlemmar och alumner). Harvards styrande organ, The Harvard corporation och The board of overseers, har till och med ändrat valregler för att hindra rebelliska, klimatförsvarande alumner från att utse en majoritet av ledamöterna.

Allt tyder på att det första vi måste testa inte är aerosolspridande ballonger utan vår förmåga, som art, att lägga band på oss själva. Allt tyder också på att tiden för detta test är det decennium vi har framför oss. Om vi misslyckas har vi kanske gjort oss förtjänta av att patetiskt stirra på en vit himmel.

Översättning från engelska: Per Svensson

