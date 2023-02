”Det är inte så farligt att bli lite kär i någon annan än sin partner”

Jag kliver rakt in i Malena Ivarssons kök och rakt in i ett avsnitt av podcasten ”Till sängs”. Mikrofonerna är avstängda inför min ankomst, men samtalet är svårt att släppa, det dyker ideligen upp nya ingångar till ämnet för dagen: att bli avvisad.

– När jag var väldigt ung jobbade jag som konferensvärdinna på en stor advokatbyrå, och fick ibland följa med de biträdande juristerna hem. Men jag var så ung att jag inte förstod vad som förväntades av mig. De sade: ”Är det inte lite varmt här inne?”, och jag bara: ”Nej!”, säger Samanda Ekman.

Malena Ivarsson och Samanda Ekman låter som ett gift gammalt par, skriver DN:s Greta Schüldt. Foto: Thomas Karlsson

Malena Ivarsson kluckar.

– Och det sitter du och ångrar nu!

– Jag måste skriva ner det här så att vi kan spela in det senare, säger Samanda Ekman och fattar pennan.

– ”Det är jurister som upprätthåller civilisationen” ... Det är ju jättesexigt!

– Du som är en sådan rebell, invänder Malena Ivarsson skrattande.

Varför är rättssamhället så sexigt?

– Jag älskar civilisationen, för att jag kommer ifrån ett så ociviliserat tillstånd. Min familj är fruktansvärt ociviliserad, säger Samanda Ekman.

Men är de … brottslingar?

– Nej! Det är bara ett kärleksfullt, italienskt kaos. När jag kommer hem till mina svärföräldrar känner jag: Nu kommer jag till civilisationen. Allt är ordnat, det finns en tanke bakom allt, det står en smoothie där och väntar på mig.

”Jag tror att vi båda upplevde att det var något speciellt med vår första inspelning. Det kändes nästan som efter att man har haft sex: 'Öööh, vad hände där inne egentligen?'” Foto: Thomas Karlsson

Det rappa, drastiska anslaget känns igen från podcasten ”Till sängs”, som den välkända sexologen, terapeuten och författaren Malena Ivarsson och radiojournalisten Samanda Ekman gör tillsammans sedan snart ett år tillbaka.

Samarbetet började som en återkommande sommarserie i P1 – från 2016 till 2018 gjorde de radioprogrammet ”Till sängs i kulturen”. Med utgångspunkt i teman som den tråkiga partnern, lärar-elev-förhållanden eller den sexuella klassresan tog de sig an sex och relationer med hjälp av kulturen, konsten och antikens myter. Och Carl Gustav Jung.

Det blev inte fler än tolv avsnitt allt som allt, men radioprogrammet är närmast kultförklarat i vissa kretsar, och 2017 gavs en samtalsbok baserad på podcasten ut på Appell förlag.

– Vårt allra första möte var en blind date, berättar Malena Ivarsson.

Hennes funkiskök är ljust och väggarna är fulla av lite lagom färgsorterade bokhyllor. Poddmikrofonerna står kvar på köksbordet. I Samanda Ekmans famn ligger hennes yngsta dotter, sex månader gamla Isadora, som ständigt söker ögonkontakt och skrattar när vi skrattar. Officiellt är Samanda Ekman mammaledig, men hon spelar ändå in ”Till sängs”, producerar P3-programmet ”Tankesmedjan” och medverkar regelbundet i SVT:s ”Cyklopernas land”.

Malena Ivarsson Född 1949 i Lund, uppvuxen i Lund och Stockholm. Sexolog, socionom, författare, tv-programledare. Slog igenom i SVT:s ”Sköna söndag” på 80-talet, och var sedan programledare för det egna programmet ”Fräcka fredag”. Skriver sedan trettio år tillbaka en frågespalt på tema sex och relationer i Aftonbladet, varje söndag i papperstidningen, och har ytterligare en spalt i tidningen Senioren. Har podcasten ”Till sängs” med Samanda Ekman. Har varit gift tre gånger och har två vuxna barn, som båda är bosatta i USA. Visa mer

Samanda Ekman Född 1981 i Stockholm. Radiojournalist, bland annat på ”Stil” i P1. Förutom podcasten ”Till sängs” producerar hon ”Tankesmedjan” i P3 och medverkar regelbundet i SVT:s ”Cyklopernas land”. Gav 2017 ut samtalsboken ”Till sängs i kulturen”, tillsammans med Malena Ivarsson, på Appell förlag. Storasyster till koreografen Alexander Ekman. Har sambo och tre barn. Visa mer

Produktionsbolaget Filt, där Samanda Ekman jobbar, hade velat göra ”Till sängs i kulturen” med Malena Ivarsson i flera år innan de fick Sveriges Radio att nappa.

– Vi fick omedelbar kontakt, så där som man kan få med vissa människor, att man känner igen sig själv i dem, säger Malena Ivarsson om deras första möte.

Samanda Ekman fyller i.

– Jag hade hört en intervju med Malena och klickat med henne på distans. Jag var helt tagen av henne när vi sågs, säger hon.

– Jag tror att vi båda upplevde att det var något speciellt med vår första inspelning. Det kändes nästan som efter att man har haft sex: ”Öööh, vad hände där inne egentligen?”

Podduons ”Till sängs med kulturen” från 2016-2018 är kultförklarad i vissa kretsar. Men det blev aldrig mer än tolv avsnitt. Foto: Thomas Karlsson

Mellan Malena Ivarsson och Samanda Ekman skiljer det 32 år. När Samanda Ekman var barn på åttiotalet gick tv-programmen ”Sköna söndag” och ”Fräcka fredag” i SVT, där Malena Ivarsson slog igenom först som sexrådgivare och sedermera som programledare. Hon har arbetat kliniskt som terapeut, skrivit en rad böcker, och under trettio år svarat på frågor om sex och relationer i Aftonbladet.

Och på senare tid gjort ”Till sängs i kulturen”, då.

Men efter tre somrar blev det tyst. Åren gick. Inte förrän förra våren dök en ny podcast upp från ingenstans: ”Till sängs”. Ljudet var sämre och omslagsbilden påtagligt mer hemmagjord än det stilrena SR-porträttet från forna dagar. Men Malena Ivarsson och Samanda Ekman var tillbaka.

– I många år gick jag runt och tyckte att ingenting jag gjorde dög. Vi hade varit runt på vartenda mediehus och frågat om vi fick göra ”Till sängs” för dem, men ingen nappade. Sedan blev jag gravid, och då förändrades min hormonbalans, tror jag, på ett sätt som gjorde att mycket av de negativa tankarna försvann. Då gick jag hem till Malena med mikrofonerna och sade: ”Nu kör vi i gång själva”, berättar Samanda Ekman.

Trots att det, efter snart ett år, bara kommit tolv avsnitt finns det ett helt gäng tydliga ”Till sängs”-troper. Lyssnarna är välbekanta med Malena Ivarssons hälsoklocka av märket Whoop, hennes aromaterapeutiska Bach-droppar och hennes ständiga referenser till antika myter och sagor. Lika hemtamt känns det varje gång Samanda Ekman frågar ”varför då?!”, så snabbt och kraftfullt att hon snubblar över stavelserna.

Jag frågar hur de väljer sina teman, varifrån inspirationen kommer till avsnitt som ”Den sura kvinnan” och ”Den (o)attraktive mannen”. Malena Ivarsson berättar att avsnittet de spelat in innan min ankomst började med att hon läste en artikel i The Daily Mail, om en ny biografi om skådespelaren Robert Redford.

– När han skulle spela in sexscener med Barbra Streisand, i ”Våra bästa år” från 1973, var han tvungen att ha dubbla kalsonger för att inte bli upphetsad. Han förstod att hon var väldigt förälskad i honom, och han var gift, han ville inte alls. Det var ett slags kyskhetsbälte han hade satt på sig. Jag skickade den artikeln till Samanda, och hon gick verkligen i gång på den, säger Malena Ivarsson.

Vad var det du gick i gång på, Samanda?

– Det är ett så roligt sätt att avvisa Barbra Streisands kåthet. ”Om jag mot min vilja skulle bli upphetsad nu ska hon ändå inte få det här…”

– ”Jag ska inte dras med av min penis”, fyller Malena Ivarsson i.

– Oj, utbrister Samanda Ekman.

I hennes ögon syns en sorg över att poddmikrofonerna är avstängda.

– Men vi kan aldrig hålla oss till det tema vi valt på förhand. Det är faktiskt ganska likt sex, vi kan inte prestera om det inte känns rätt, fortsätter hon.

Samanda Ekman är radiojournalist bland annat på ”Stil” i P1. Hon producerar också ”Tankesmedjan” i P3. Foto: Thomas Karlsson

Både i P1-program och poddformat har de två samtalspartnerna ofta återkommit till kungligheter. Malena Ivarsson när ett specialintresse för prins Harry och hans fru Meghan Markle, paret som med buller och bång lösgjort sig från den brittiska kungafamiljen. I bokhyllan bakom henne i köket ser jag flera böcker på temat. Hon berättar om den första intervjun prinsparet gjorde, när de precis offentliggjort sin förlovning.

– Jag kände att det var något som inte stämde. Hon var inte den hon utgav sig för att vara. Harry får frågan om hur det känns att Meghan kommer in i familjen, och han säger ungefär: ”It’s great to have another player.” Då ser man på henne att hon inte alls vill vara en player. Hon har en helt egen agenda, och hon lyckas dupera många, säger Malena Ivarsson.

Samanda Ekman ser road ut.

– Så här har Malena hållit på sedan vi lärde känna varandra. Jag har levt med intensiv Meghan Markle-rapportering i alla år, också innan alla de här bomberna briserade. Du älskar verkligen det brittiska kungahuset, säger hon.

– Jag är ju intresserad av Jung, och i Jungvärlden gillar man kungligheter eftersom de är en så stark symbol för enhet, uppger Malena Ivarsson som förklaring.

Har du en särskild förmåga att se på kärlekspar att det är något off med dem?

– Nej, nej, nej. Det är bara en erfarenhetsfråga, nästan alla äldre får den kunskapen, säger Malena Ivarsson och viftar avvärjande med händerna.

Men Samanda Ekman protesterar.

– Det är något särskilt med din blick. Du hade blivit bränd på bål på 1700-talet.

Att Malena Ivarsson är ”intresserad av Jung” är förresten något av en underdrift.

Hon har i många intervjuer genom åren – och i ”Till sängs”-avsnittet ”Krisernas kris. Dark night of the soul” – berättat om den mittlivskris som drabbade henne när hon närmade sig 50. Om nätterna började hon drömma att hon hade fått hiv och skulle dö. Varje natt vid halv fyra vaknade hon med förlamande ångest. Mardrömmarna ledde henne, av alla ställen, tillbaka till prästgården där hon växte upp.

– Min pappa var präst i Råsunda när jag var barn, men när han dog sålde kyrkan prästgården till ett sällskap jungianer. När jag började drömma de här hemska drömmarna visste jag inte vart jag skulle ta vägen, jag förstod bara att något var helt fel i mitt liv. Då gick jag på ett jungianskt drömseminarium i min gamla prästgård.

Där träffade hon den jungianska analytikern Stina Thyberg, som länge var den första och enda av sitt slag i Sverige – här har Jung aldrig stått lika högt i kurs som hans läromästare och sedermera fiende, Sigmund Freud. Hos Stina Thyberg gick Malena Ivarsson i analys i många år. Sedan reste hon till Zürich för att själv studera en termin vid C G Junginstitutet.

– Jag var ganska utbränd av att svara på alla dessa sexfrågor, men att studera Jung gav mig en fördjupning som gjorde det mycket roligare att fortsätta. Ett av de första seminarierna i Zürich handlade om äktenskapets arketyp. Det är ju jättestimulerande!

Historien om hur de träffades och omedelbart fann varandra är så romantisk. Och vem sitter egentligen hemma och letar rörligt material av någon den inte är dödligt förälskad i? skriver Greta Schüldt. Foto: Thomas Karlsson

Podcasten ”Till sängs” är fri från reklam och sponsorer, men görs med hjälp av ett litet bidrag från Svenska C G Jung-stiftelsen.

Värt att notera är att ”Till sängs” inte är den enda svenska relationspodden med Jung som ledstjärna – Malena Ivarsson och Samanda Ekman har konkurrens av, eller en systerpodd i, Perfect Day-podden ”Unge Meyers lidanden” som görs av komikerna Jonatan Unge och Bianca Meyer, den sistnämnda övertygad jungian.

– För mig var det jungianska sättet att se på kärlek helt revolutionerande. Att det till exempel inte är farligt att bli lite kär i någon annan än den man är ihop med, eftersom det oftast bara handlar om att man saknar någon egenskap som den personen har. Malena har hjälpt mig att väja undan från många kärleksobjekt bara genom att berätta det. Jag kan säga till min kille: ”Jag har blivit kär i någon annan, men det är bara rent jungianskt!”, säger Samanda Ekman och skrattar.

För mig var det jungianska sättet att se på kärlek helt revolutionerande.

Och det accepterar din kille?

– Ja!

Han har stor respekt för Malena, hör jag.

– Ja. En gång sade Malena i podden att man kunde lugna en upprörd kvinna genom att lägga händerna på hennes axlar. Det gör min kille hela tiden. Jämt kommer han fram och tar tag i axlarna.

Funkar det?

– Ja, eftersom Malena också är med i rummet då, på något sätt …

Om man besöker en boxningsklubb i Tullinge är ju alla där jungianer utan att veta om det

Schweizaren C G Jung har kanske inte stått så högt i kurs i Sverige som sin österrikiske föregångare, men på senare år har framför allt många unga män tagit till sig av hans teorier. Den kontroversielle psykologiprofessorn Jordan B Peterson är övertygad och högljudd jungian, vilket bland annat framgår i hans omåttligt populära självhjälpsbok ”12 livsregler”. I dokumentären ”Avicii. True stories” från 2017 berättar världsstjärnan Tim Bergling ingående om sina jungianska studier, och yttrar de bevingade orden: ”Carl Jung, jävla king, alltså.”

Jag frågar Malena Ivarsson och Samanda Ekman varför de tror att deras husgud är så populär bland de unga männen.

– Också i min generation läste många män Jung när de var mellan tjugo och trettio. Men han har mycket att tillföra till samtiden, tror jag, även om en del av hans idéer är väldigt konservativa. Det han framför allt lär ut är ett andligt sökande, han har en ide om vägen till självet, via begrepp som skugga, persona, animus och anima, säger Malena Ivarsson.

– Är det inte det väldigt konkreta som killar gillar? Om man besöker en boxningsklubb i Tullinge är ju alla där jungianer utan att veta om det. Det finns en stolthet i att fokusera på sin manlighet, tror Samanda Ekman.

Och det får män tillåtelse till av Jung?

– Ja, tillåtelse att utvecklas! Jung uppmuntrar till att hitta sin inre styrka i stället för att fastna i fokus på det patologiska och sjuka.

Malena Ivarsson fyller i.

– Jag tror att många män känner sig missförstådda av den samtida feminismen. Hos Jung kan de få stöd i att det finns något positivt med att vara man. Jag har mött många män i mitt yrkesliv som bär på så mycket skuld över att de är män, och över att de har en sexualitet.

Du förvånar ofta genom att vara både feminist och, på ett sätt, konservativ

Sedan skrattar hon till.

– Jag har en syster som ofta säger: ”Samanda förstår det där med feminism mycket bättre än vad du gör.”

– Malenas syster är genusvetare, påpekar Samanda Ekman.

– En gång frågade jag henne: ”Tycker inte du att jag är feminist?”, och då sade hon: ”Nej, så långt skulle jag väl inte sträcka mig …”, sammanfattar Malena Ivarsson med ett förtjust fniss.

– Du förvånar ofta genom att vara både feminist och, på ett sätt, konservativ, säger Samanda Ekman vänd till sin poddkollega.

Sedan vänder hon sig till mig.

– När Malena och jag lärde känna varandra blev jag besatt av att kolla på Youtubeklipp med henne. Det finns hur mycket som helst. Det finns ett klipp från nittiotalet, jag tror att det är från ”Diskutabelt” med Robert Aschberg, där hon argumenterar mot den kristna högern. Man märker att hon har med sig en stor kunskap om kyrkan, som prästdotter, och hon slår de troende gubbarna på fingrarna med sexologi. Hon är så kaxig!

Samanda Ekmans ögon lyser.

Malena Ivarsson blev känd för svenska folket i SVT:s ”Sköna söndag” på 80-talet, och var sedan programledare för det egna programmet ”Fräcka fredag”. Foto: Thomas Karlsson

Under hela vårt samtal har jag tänkt att hennes och Malena Ivarssons relation inte främst låter kollegial eller som relationen mellan läromästare och lärjunge, när de beskriver den, utan som en kärleksrelation. Historien om hur de träffades och omedelbart fann varandra är så romantisk. Och vem sitter egentligen hemma och letar rörligt material av någon den inte är dödligt förälskad i?

Jag påpekar det för duon vid köksbordet, som inte tycks särskilt förvånade. Malena Ivarsson vänder sig till Samanda Ekman och frågar:

– Kommer du ihåg när vi spelade in avsnittet ”Förförelsekonsten” för P1? Du frågade hur jag skulle gå tillväga för att förföra dig, och jag sade att jag skulle dra ner ditt ena bh-band från axeln, och så gjorde jag det i studion. ”Jaha, och sedan då?”, sade du. Då satte jag tillbaka det igen!

– Då brann det i huvudet på mig, säger Samanda Ekman och gestikulerar explosionsartat kring tinningarna.

Ni använder alltid varandra som exempel. Ni säger alltid: ”Om jag skulle göra slut med dig”, inte: ”Om jag skulle göra slut med någon.”

– Det var någon som sade att vi lät som ett gammalt gift par .., säger Malena Ivarsson.

Samanda Ekman tar vid.

– … som aldrig slutade ligga med varandra. Nej, vi knullar vidare.

”Till sängs” om … … att tala om sitt privatliv i podden: SE: – Om man inte delar med sig har man ingenting i poddandet att göra, tycker jag. Då kan man lika gärna jobba som fritidsledare. Inget fel med det. Men om man ska göra det här måste man bjuda lite på sig själv. … ifall egen erfarenhet gör en till en bättre relationsrådgivare: MI: – Det är klart. Det är som att fråga hur en mango smakar. Man måste ha ätit den för att kunna säga något om den. Det jag vänder mig emot är när medier kallar mig ”relationsexpert”, för det känner jag mig verkligen inte som. Jag undersöker fortfarande vad relationer är för något. … faran med kärleksskildringar i kulturen: MI: – Det kan bli som i ”Madame Bovary”, att man aldrig nöjer sig med det man har, utan tänker att det ska vara på ett annat sätt som man har läst om. Man har gjort undersökningar på par som går på bio, där de som går och ser en romantisk film med lyckligt slut mår sämre efteråt än de som ser en skräckfilm, för att de jämför sig så mycket med kärleksparet i filmen. Visa mer

