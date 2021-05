Det är otroligt roligt att läsa Olivia Laing

Essäbok Olivia Laing ”Märkligt väder. Konst i kristid” Övers. Anna-Stina Johnson Daidalos, 340 sidor Visa mer

Olivia Laings sätt att skriva skiljer sig från vad som brukar utmärka intellektuella skribenter. Det tar ett tag innan jag kommer på vad det är, sedan antecknar jag: Vänlighet, nyfikenhet och intelligens.

Ju mer jag tänker på det, desto mer radikalt framstår det, att kombinera ett kritiskt reflekterande med en vänlig och nyfiken blick. Vad som händer är att i stället för att fastna i den typen av nedslag som påpekar fel och brister, och nöja sig med det, går texten vidare och öppnar möjligheter. Det är en syn som går stick i stäv med allt jag lärt mig om kritiskt tänkande.

Bästa sättet att göra akademisk karriär är som bekant att vasst och övertygande avslöja tidigare tänkares tillkortakommanden. Touché! Imponerade blickar. Storheten i att något som tidigare varit dolt nu blivit frilagt, höjer sig som en soluppgång i rummet. Det är en härlig känsla. Men hur långt har egentligen tanken sträckt sig under den närsynta och skärskådande argumentationen?

Laing frågar sig om ”det paranoida imperativet att avslöja, som länge varit den dominerande kritiska hållningen, kanske inte är det enda sättet att hantera en kris.” Här lutar hon sig mot den amerikanska litteraturvetaren och queerteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick som diskuterar vad hon kallar för ”den paranoida läsningen”. Laing skriver: ”Den paranoida positionen är ofrånkomligt cynisk men också förvånansvärt naiv. Den paranoida läsaren förlitar sig på avslöjandet av dolda våldshandlingar eftersom den tror att om man bara lyckas exponera den hemska sanningen så kommer den automatiskt att transformeras”.

Men det gör den ju inte! Vilken kulturskribent har inte bitit i det jävla sura äpplet det senaste decenniet? Vi skriver spaltkilometrar om nyfascismen, klimatkrisen, patriarkatet, orättvisorna och pekar noggrant ut de ”dolda sanningarna”, som i ärlighetens namn inte är särskilt dolda längre. Det börjar bli tröttsamt, men kanske ännu mer förvirrande. Tänkandet blir lalligt, formlöst och utan spänst. Nog kan jag sitta och tjura i det cyniska hörnet, men inte ens där finns någon spännande skärpa längre.

Då kommer Olivia Laings essäer som en frisk kraft. Det känns som om något kopplas loss, som att vakna och skaka av sig en konstig dröm. Laing gör något så självklart att jag blir generad: hon talar om för mig att konsten finns. Helt vänligt, utan ironi eller sarkasm. Hon säger bara, gå till konsten, ta del av den.

”Vad kan konsten göra under en kris?” Frågan ställs rakt ut i förordet. Och pareras snabbt av konstaterandet att: ”Empati är inte något som plötsligt uppstår i oss när vi läser Dickens.” Om nu någon hade trott det. Men konsten erbjuder ändå en möjlighet att känna liv, sättas i rörelse, förvånas eller förundras. Helt enkelt tas i anspråk som en kännande och tänkande varelse.

”Drivkraften bakom samtliga texter är ett långvarigt intresse för hur man kan vara en fri människa”, skriver Laing och jag tänker att det är exakt detta som alla auktoritära regimer har förstått. Konst handlar inte bara om skönhet, avkoppling, förströelse och njutning – eller samhällskritik, politik och motstånd. Det existentiella paradigmet går djupare. I grunden är konst en fråga om frihet, vilket förklarar varför viljan att domesticera den är så stark. Istället för att fastna i reaktivt käbbel, gör Olivia Laing det varje kulturskribent egentligen är satt att göra: hon går till konsten och visar fram den. Och vet ni vad? Det är otroligt roligt att läsa!

Här finns kärleksbrev till David Bowie, en genomgång av Georgia O’Keefes målningar av dörrar och väggar, en essä med den sakliga undertiteln ”Kvinnliga författare och alkohol”, en hel serie konstnärsporträtt samlade under rubriken ”Konstnärers liv” och informativa artiklar som ”Brittisk konceptkonst” och ”Queer brittisk konst”.

Sammantaget rör det sig om femtioen texter i olika stil. Många har publicerats förut, i The Guardian, frieze, New Statesman, The Observer, Elle och New York Times. Den Laing som skriver här är äldre och gladare än författarrösten i hennes förra bok på svenska, ”Den ensamma staden. Om konst, ensamhet och överlevnad”, som kom 2017. Jag älskade den boken, och skattar den nog högre om jag måste välja, men så gör de också olika saker. Om Laing förra gången lyckades gestalta en personlig och specifik ensamhet, och hur konsten kunde ta emot den erfarenheten, vilket gjorde att läsningen blev universell, så är den här boken tydligare förankrad i en gemensam samtid.

Trump, Twitter och Brexit nämns inledningsvis och Laing beskriver hur det i ett läge upplevdes som omöjligt att tänka: ”Alla verkade ha fastnat i en skräckslagen och paranoid loop.” Vägen ut går återigen via konsten, men tilltalet här är öppnare och mer säkrat. Den egna positionen är inte lika sårbar som förut.

Det går att invända att flera av konstnärerna och författarna som omskrivs är kanoniserade storheter. De är också påfallande queera och gränsöverskridande i sin praktik, men det är dessa Laing intresserar sig för. Och hon förklarar varför, med en entusiasm som är smittande. Jag får stark lust att se konst när jag har läst boken, efter att flytta fokus till det som är intressant, skapande och självständigt. Det finns så mycket som kan vara livsavgörande att ta del av. Jag hade nästan glömt det.

