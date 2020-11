Det blir två kvinnliga finalister i "Idol"

Nadja Holm såg lika förvånad ut båda gångerna då hennes namn ropades upp och det stod klart att hon hade gått vidare. Juryn hade bara lovord att säga om Piteå-sångerskan och hennes val av en uptempo-låt i andra omgången.

– Du väljer en låt som visar att du är så mycket mer än bara en powerballadsångerska, sade Nikki Amini.

Paulina Pancenkov kallades för ”en av de bästa sångerskorna vi haft i programmets historia” av Kishti Tomita. Hon fick en stående ovation av juryn för sin tolkning av ”And I am telling you I'm not going” och senare för sitt eget val av låt.

– Just det här tveeggade svärdet som finns i den här låten nailade du helt. Jag fick känslan av när man är på bio och upplever de här stora James Bond-låtarna, det blev cinematiskt, sade jurymedlemmen om Pancenkovs framförande av Aviciis ”Addicted to you”.

Caspar Camitz däremot, fick en skakig inledning på sin kväll. Juryn hade valt ut ”River deep mountain high” av Tina & Ike Turner, en låt deltagaren aldrig hade hört tidigare och han tappade text flera gånger under framförandet. Men trots det tryckte Kishti Tomita på hans skicklighet som artist.

– Vi ska vara ärliga, du hade en fadäs i mitten men jag tyckte du räddade upp det bra, sade hon.

Nova Luther är en av de yngsta deltagarna i ”Idol”:s historia. Men juryns val av en Dua Lipa-låt fick tittarna att rösta ut henne tidigt i semifinalen.

– Det känns tomt såklart. Men det känns bra för mig och jag har växt så otroligt under det här. Det finns inget som jag ångrar, sade hon i programmet.

Med bara timmar kvar till semifinal fick årets deltagare i ”Idol” veta att två skulle åka ut under kvällen. Anledningen var att juryn under en tidigare fredagsfinal med hjälp av sin ”livboj” räddat kvar Ella Hedström efter att hon hade röstats ut av tittarna och därmed blev idolerna fler än vanligt i semifinalen.

Nova Luther blev den första att lämna tävlingen, efter att alla deltagarna fått framföra sin första låt, som valts ut speciellt för deltagarna av jurymedlemmarna.

Efter 16-åringens tolkning av Dua Lipas ”Blow your mind (mwah)” så var juryn kluven. Alexander Kronlund menade att Luthers charm tog fokus från sången.

– Sången var snygg, din attityd var bra men det var någonting som saknades, sade Kishti Tomita.

Det blir alltså Nadja Holm och Paulina Pancenkov som kommer att få göra upp om segern i nästa veckas ”Idol”-final. Inte sedan 2014 då Lisa Ajax mötte Mollie Lindén har två kvinnliga deltagare stått i final mot varandra.