Det blir tydligt att Ethel Smyth var en av sin tids främsta

Anekdoterna om Dame Ethel Smyth är många. I en radiodokumentär producerad till den brittiska tonsättarens 100-årsminne berättade dirigenten Bruno Walter om hur hon dundrade in på Statsoperan i Wien med partituret under armen och började sjunga. Året var 1907 och Walter fastnade omedelbart för ”The wreckers” – ”Vrakplundrarna” – där ett Wagnerskt vågsvall rullar in mot den brittiska sydvästkusten.

Entusiastiskt rusade han in på dåvarande operachefen Gustav Mahlers kontor och utbrast: ”Den här kvinnan är en riktig tonsättare!”. I dag har ”The wreckers” kallats för den viktigaste engelska operan som komponerats mellan Henry Purcell och Benjamin Britten.

Smyth – född 1858 och skolad i förra sekelskiftets trendigaste tonsättarstad Leipzig – var en komponerande kvinna som tog strid. Inte bara mot ett manligt musiketablissemang, utan också för kvinnlig rösträtt. Hon blev en av suffragettrörelsens centralfigurer och skrev kampsången ”The march of the women”. Efter aktivt deltagande i Emmeline Pankhursts pågående fönsterkrossarkampanj fick Smyth spendera ett antal veckor i Hollowayfängelset, där hon lär ha dirigerat sina medfångar med tandborsten som taktpinne.

Senare i livet (1929-30) skrev hon koralsymfonin ”The prison” som nu äntligen finns förevigad på skiva. Det är ett timslångt, tvådelat verk med sexton satser, där en fånge för ett filosofiskt samtal med sin själ som guidar honom till sinnesfrid. Smyth sammanställde librettot utifrån vännen HB (Henry Bennet) Brewsters bok ”The prison: a dialogue” – en sorts nyplatonsk dialog – och skänkte texten psykologiskt djup med en ständigt skiftande musik. Precis som i sin stora ”Mässa i D-dur” (utgiven i fjol med Sakari Oramo) förser hon solisterna med suveräna sångpartier som ständigt tycks vara på väg mot operascenen.

Generationskamraten Edward Elgars oratorium ”Gerontius dröm” – om en mans själ efter döden – ligger nära till hands. Men Smyth skapar en egen syntes mellan det symfoniska uttrycket och vokalmusiken. Senromantiska stämningar möter pastorala passager och graciösa träblåssniderier, medan modala melodier ger en arkaisk prägel i kommenterande körpartier. Mässan betraktas av många som hennes mästerverk, men frågan är om inte ”The prison” är den verkliga kronjuvelen. När kraften koncentreras blir också skärpan större än i operaformatet.

Experiential Orchestra med kör spelar under omsorgsfull ledning av James Blachly och Dashon Burton (fången) är en alldeles enastående basbaryton, fint flankerad av sopranen Sarah Brailey (själen). Det som särskiljer Smyth från många andra komponerande 1800-talskvinnor är just en betydande repertoar av operor och mer omfattande orkesterverk. När den utmärkta Chandosserien kommit så här långt i sin utgivning kan ingen längre ducka för att Smyth verkligen var en av sin tids mest betydande tonsättare.

Bästa spår: ”No. 1, The prisoner communes with his soul”, ”No. 14, Voices sing the indestructibility of human passions”

