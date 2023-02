”Det finns ett mörker bakom drag som man inte får glömma bort”

Adam Risberg äter pommes frites och pysslar med peruken. Han ska uppträda som Admira Thunderpussy den här kvällen, på barklubben The Honey Jar i Stockholm. Snart är det premiär för ”Drag race Sverige” i SVT, där Admira Thunderpussy är en av nio tävlande dragqueens.

– Först tänkte jag inte söka. Jag har hållit på med drag i tio år och känner att jag värnar mycket om mitt varumärke. Att då slängas in i en situation där vad som helst kan hända –det kan vara en dålig produktion, programmet kan få dålig kritik, jag kan göra bort mig och åka ut i första avsnittet ... alla orosmoment gör att man tvekar, säger Adam Risberg.

Han blev övertalad till slut, av vänner som insisterade. Inspelningarna gjordes under hösten; han har inte fått se något av det färdiga programmet.

– Det är alla möjliga känslor. Kul, spännande, nervöst – men mest kul.

Adam Risberg har börjat sminka sig. Från mobilens högtalare strömmar en Shirley Bassey-konsert. Jag frågar om han tajmat sin makeuprutin till den och han skrattar och svarar nej –men som av en händelse är det sista läppstiftet på plats precis när de sista tonerna av ”This is my life” klingar ut i applåderna.

Hur skulle du beskriva ditt draguttryck?

– Jag är alltid elegant, men har rätt oförlåtlig humor. Campy, glammigt, over the top. Sedan är min största styrka att jag är väldigt anpassningsbar, jag kan göra lite allt möjligt. Beroende på vad jag får betalt, haha.

Adam Risberg stod på scenen i drag första gången i gymnasiet. Det var tio år sedan. Han gjorde sitt examensarbete i form av en dragshow i skolans aula. Tidningen QX skrev om det i förväg, frågade vem han allra helst skulle vilja se i publiken. ”Christer Lindarw eller RuPaul”, svarade Adam Risberg. Artikeln fick en del spridning och letade sig fram till Lindarw, och under finalnumret – en lipsync till Beyoncés ”If I were a boy” – rusade någon plötsligt upp på scenen.

– Först trodde jag att det var mormor. Hon och Christer är ungefär lika stora och har samma frisyr.

”Du är en stjärna”, sade Christer Lindarw och kramade honom.

– Det var ju typ min mormor. Min gaymormor, säger Adam Risberg och skrattar.

– Det var verkligen ett movie moment. Sådant man tänker bara händer i fantasin. Så började jag gigga efter ett par veckor, tog studenten, och sedan dess har jag jobbat med det här. Jag hade ingen plan, bara gjorde en show på skolan och nu är jag här.

Adam Risberg sminkar sig på ett hotellrum. Foto: Eva Tedesjö

Hur kopplad känner du dig till draghistorien och dem som gått före dig?

– Jag älskar alla dragshowgrupperna som har regerat på krogscener i Sverige. Drag trängde sig liksom in i heterovärlden här genom After Dark. De gjorde fantastiskt proffsiga shower, de var väldigt snygga.

– Men i USA har man använt drag som ett redskap i en demokratisk revolt, säger Adam Risberg.

I dag är Admira Thunderpussy en av de största på den svenska dragscenen. Men det säger kanske inte så mycket för den breda publiken – arenorna är små; Adam Risberg jobbar halvtid i butik och resten av tiden gör Admira Thunderpussy företagsgig, bröllop och fester, och så egna dragshower då och då.

– Jag gör det här för att jag tycker om att stå på scenen och underhålla, men det hade känts konstigt att låtsas att draghistorien inte spelar roll. Det finns ett mörker i bakgrunden som det är viktigt att man inte glömmer bort, säger Adam Risberg.

Drag har funnits i tusentals år. Manliga skådespelare i kvinnoroller i det antika Grekland; i Shakespeares pjäser. I slutet av 1800-talet växte burlesk- och vaudevillescenen fram och där förekom manliga kvinnoimitatörer. Svenska John Lind turnerade runt världen i början av 1900-talet som damimitatör och var en av Sveriges mest internationellt kända artister.

– Det fanns en hel tradition av män som uppträdde med balett i fantastiska kreationer och reste land och rike runt kring sekelskiftet, säger Kalle Westerling.

Kalle Westerling utvecklar forskningsprogramvaror på British Library på dagtid, och är draghistoriker på kvällstid. Det är åtminstone så han brukar presentera sig. Hans doktorsavhandling i teatervetenskap handlade om ambulerande dragartister i USA på 1930-talet, men före det skrev han en masteruppsats om den svenska dragscenen som resulterade i boken ”La dolce vita” (2006, Normal förlag) om After Dark.

– Sedan möttes drag av ett totalt motstånd. I USA på 30-talet slängde de stora städerna ut dragartisterna, burlesken och stripteasen. Men det gjorde inte att de försvann – det fanns ett helt nätverk som växte utanför städerna under tiden som konstformerna var förbjudna.

Bild 1 av 4 Christer Lindarw som Zsa Zsa Shakespeare, Lars Flinckman som Anna Lööthman och Roger Jönsson som Maj Gadd. Tillsammans uppträder de på nattklubben After Dark i Stockholm, augusti 1976. Foto: Lars Nyberg/Exp/TT Bild 2 av 4 Roger Jönsson som Maj Gadd, Lars Flinckman som Anna Lööthman och Christer Lindarw som Zsa Zsa Shakespeare på nattklubben After Dark i Stockholm i september 1976. Foto: Bertil Ericson/TT Bild 3 av 4 Foto: Bertil Ericson/TT Bild 4 av 4 Foto: Bertil Ericson/TT Bildspel

Under 1900-talet blev drag en del av hbtq-kulturen, och förtrycktes i vissa perioder. Under Stonewallupproren 1969 – avgörande för hbtq-rättigheter i USA – hade dragqueens, dragkings och transpersoner viktiga roller i protesterna. I slutet av 1970-talet och på 1980-talet började ”ballroom”-scenen etableras i New York; klubbar där tävlingar i drag anordnades.

I Sverige var drag länge en obskyr och liten scen. Fram till 1976. Det var då Christer Lindarw, Lasse Flinckman och Roger Jönsson startade klubben After Dark på David Bagares gata i Stockholm, och deras show fick nästan omedelbart ett brett genomslag. Publiken strömmade till – både Stockholms gayscen och den straighta showsugna massan. Efter ett halvår visades deras show i SVT på bästa sändningstid.

– Jag hade aldrig sett någon dragshow när vi började, säger Christer Lindarw när jag ringer upp honom.

– Någon transvestit på någon gayklubb då och då, bara. När vi började var det nästan en slump. Vi gjorde en show på nattklubben Alexandras och var utklädda till tjejer. När vi märkte att folk tyckte att det var kul så fortsatte vi. Vi tänkte mera show, revy – och vi höll hög kvalitet redan från början.

Pang, så visste alla vilka After Dark var.

– Vi var också en del av utvecklingen rent acceptansmässigt. På den tiden pratade man inte om att vara gay. Det fanns inga öppna kändisar eller förebilder. Vi var det första av gaykultur som visades i tv. Jag tror att det hjälpte till lite, gays ute i landet tittade och såg att det fanns liknande människor i Stockholm. Och det hjälpte föräldrarna att förstå, de såg oss på tv och tyckte att det var roligt, säger Christer Lindarw.

Bild 1 av 3 Draghistorikern Kalle Westerling. Foto: Mario Longhi Bild 2 av 3 Christer Lindarw. Foto: Erich Stering Bild 3 av 3 Skådespelaren och ”Drag race Sverige”-programledaren Robert Fux. Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Att After Dark så snabbt plockades upp av mainstreamkulturen är något speciellt för just svensk draghistoria, säger Kalle Westerling. Homosexualitet var fortfarande sjukdomsklassat vid den här tidpunkten.

– Jag tror att det är ganska unikt. Det finns andra exempel, den australiensiska gruppen Les Girls fick en liknande massnärvaro i offentligheten – och RuPaul har senare gjort något liknande globalt.

Varför blev det så just i Sverige?

– After Dark var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Kände rätt personer. De vågade ta risken, säger Kalle Westerling.

After Darks typ av drag siktade på att vara verklighetstrogen, realistisk. Särskilt Christer Lindarw var oerhört vacker som kvinna. Pappor satt i tv-soffor och tyckte att han hade schyssta spiror. Men att After Dark-gänget var gay var inget som någonsin sades öppet – och Lindarw kom ut först i mitten av 1990-talet.

– I After Darks showhistoria finns ett nummer där Christer sjunger om hur han är nervös över att gå hem på natten, numret slutar med figurer som rör sig i mörkret och slåss och Christer ligger på golvet och tar sig för magen. Så går det över i ”Jag är den jag är”, en styrkeballad om att han står upp, pallar trycket. Det här var 1984, över tio år innan han kom ut, säger Kalle Westerling:

– Med våra ögon tycker man ju att folk måste ha fattat. Men det var aldrig uttalat.

Bild 1 av 2 Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson i knät på Marc Linnér och Leila K. Foto: Ulf Berglund/Exp/TT Bild 2 av 2 Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson 2007. Foto: Micael Engström/TT Bildspel

Christer Lindarw själv skrattar när jag frågar.

– Man ska inte underskatta folks dumhet! Eller vilja att inte veta, säger han.

– Jag fick många brev och var ganska uppvaktad av kvinnor och tjejer. De trodde att vi bara var roliga killar som klätt ut oss.

När han väl gjorde sitt officiella uttalande 1996 var det inte så många som höjde på ögonbrynen, säger Christer Lindarw. Att det dröjde så länge, säger han nu, känns ”så jävla löjligt egentligen”. Men han och Lasse Flinckman kände något slags ansvar:

– Vi tyckte inte att vi skulle vara de bästa första representanterna för gayrörelsen. Tänk om folk trodde att alla bögar ville ha klänning på kvällarna? Vi tänkte att vårt konstiga yrke skulle skada utvecklingen för gays.

– Och så hade jag mormor i livet. Hon visste inget, jag ville inte belasta henne. Det var en annan tid. Länge sedan.

Admira Thunderpussy puffar lite extra glowpuder på nyckelbenen. Tar fram en sockerkaka, skivar noggrant upp den, och går ut och börjar bjuda publiken. Nästan längst fram sitter mamma Ingela Risberg.

– Jag är så stolt över att jag lärt dig göra sockerkaka, säger hon.

Hon är stolt över allt annat med sin son också; det märks. Hon var där på hans första show i skolan. Har fått sin lägenhet invaderad av Adam och hans kompisar under Pridehelgerna, paljetter och sytråd överallt, alltid någon som sträcker fram ett glas till henne: ”Vill du ha bubbel?”

– Han har arbetat så hårt.

Som deltagare i ”Drag race” sällar sig Admira Thunderpussy till de drygt 250 dragqueens som hittills tävlat i de olika nationella upplagorna av tv-programmet.

Originalet ”RuPaul’s drag race” hade premiär i februari 2009 på den amerikanska tv-kanalen Logo. Serieskaparen RuPaul Andre Charles var redan en av USA:s mest kända dragqueens; nu agerade han ciceron, programledare och domare. Nio dragqueens tävlade i utmaningar som ”ta fram din inre Oprah” och ”girl group battle”, mimade till kända låtar i dueller, och BeBe Zahara Benet stod till slut som vinnare. Tittar man på avsnitten i dag är det märkbart hur jämförelsevis låg budgeten var – ljus, ljud, kostymer, prispengar, allt var betydligt billigare.

Men serien hade något som fick den att omedelbart stå ut från 00-talets stora mängd tävlingsshower (”Top model”, ”Project runway”) – en orädd internhumor som den aldrig bad om ursäkt för. Att se ”RuPaul’s drag race” var att glänta på dörren till en levande, stor, blommande subkultur med lång historia. Skämten var plumpa och ofta fruktansvärt roliga. Allt var på lek. Men samtidigt var allt på allvar och djupt mänskligt, deltagarnas bakgrundshistorier ibland hjärtskärande.

Deltagarna i ”Drag race Sverige” med programledaren Robert Fux iklädd svart i mitten. Foto: Karl Nordlund/SVT

Serien vann tittare och en sorts kultstatus, fick snart ett starkt fäste i mainstreampopkulturen. Produktionerna blev allt dyrare och lyxigare; en industri växte fram kring programmet med otaliga spinoffer och turnéer, konvent med dyra biljetter, lokala versioner av programmet i fjorton länder (Sverige blir nummer femton). RuPaul äger nu ett imperium. Programmets version av drag är professionaliserad och polerad, kanske en aning airbrushad – ingen syr längre sina egna kläder, ingen går längre upp på scenen i ”RuPaul’s drag race” utan att se riktigt dyr ut och med looken av ett riktigt bra Snapchatfilter. Men det är omöjligt att bortse från vad tv-programmet gjort för att lyfta fram en marginaliserad subkultur.

Under de tio åren som Adam Risberg jobbat med drag har han märkt en ”drag race-effekt”.

– Jag märker det när det kommer till att dejta. I dag är det nästan en fördel att säga att man är dragqueen, killar tycker att det är häftigt. För tio år sedan kunde de totaldissa mig.

”RuPaul’s drag race” är en stor del av anledningen, säger Adam Risberg.

– Det har gjort att fler tycker att drag är coolt och inte något konstigt. Sedan är det en sak att gilla ”Ru Paul’s drag race”, och en helt annan sak att tycka om drag, det är två olika världar.

– Drag är och ska förbli gatans konstform, säger Robert Fux.

När Admira Thunderpussy och de övriga åtta tävlande dyker upp i ”Drag race Sverige” är det med Robert Fux som programledare – en svensk modern draglegendar. Han möter mig på Kungliga Operan där han just nu repeterar rollen som Puck i Shakespeares ”En midsommarnattsdröm” som har premiär i slutet av april.

– Dragshowen är tätt förknippad med underjorden. När man tar upp den ur kloakerna händer saker. Det är viktigt som utövare att minnas sina rötter. Inte för att det är något farligt med kommersialiserad dragkultur – att ”Drag race” blir mainstream i tv-sofforna tror jag är bra på många sätt. Men man ska intressera sig.

Robert Fux har varit en viktig del av den svenska dragscenen i ett par decennier. Han började själv intressera sig som ung i Kalmar. Han växte upp, som så många andra, med After Dark och Babsan – men började som ung i slutet av 1990-talet åka till Stockholm och hittade andra former av drag.

– Babette. Lola. Gruppen Cunigunda som var en utbrytargrupp från After Dark, som uppträdde på stora gayfester och hade en helt annan utstrålning – inga klackar, aldrig lösbröst. Det var helt annorlunda, och handlade inte om kvinnlig imitation på samma sätt.

– Den drag som jag drogs till handlade mer om att leka med kroppens silhuetter. Vad händer om man upplöser idén om könet? Drag kan vara på många olika sätt.

Bild 1 av 2 Dragsshowgruppen Cunigunda uppträder på Park Lane i Göteborg 1998. Foto: Börge Skotnes Bild 2 av 2 Lasse Flinckman och Christer Lindarw i After Dark sjunger ”La dolce vita” i Melodifestivalen 2004. Foto: Karin Törnblom/TT Bildspel

”RuPaul’s drag race” är älskat – men har också kritiserats genom åren. Det har varit ett utsnitt av drag som tillåtits synas. Så sent som 2018 uttalades sig RuPaul i The Guardian om att han ”förmodligen inte skulle låta en transkvinna tävla” – något han senare tog tillbaka, och i de senare säsongerna har många transkvinnor och ickebinära, en transman, och en heterosexuell man deltagit. Språkbruket i serien har justerats genom åren och skämt och referenser som kan uppfattas som kränkande har bytts ut.

Mer mångfald alltså. Men i drag race-världen finns det ännu en helt tom fläck på kartan: dragkings.

– Jag längtar tills vi också får plats i ”Drag race”, säger Sofia Södergård.

Hon är dansare, koreograf, skådespelare, och dragking – det vill säga dragqueen men tvärtom. Just nu är hon ute på Riksteaternturné med sin föreställning ”Slick” där hon gör sitt dragking-alias Qarl Qunt. Han föddes 2016.

– Jag hade jobbat med kroppsspråk mycket som dansare, med maskulinitet och femininitet. Jag hade länge varit sugen på att göra drag hela vägen ut, men hittade ingen plats att göra det på i Stockholm. På alla gayklubbar finns det husdrugor och dragqueens, men inga kings.

Sofia Södergård som sitt dragalias Qarl Qunt i föreställningen ”Slick”. Foto: Fotograf Andreas Nilsson AB

Till slut gjorde Qarl Qunt sin debut på en klubb i Stockholm. Sedan dess har dragaliaset blivit en del av Sofia Södergårds artistskap. I ”Slick” är rollfiguren Qarl Qunt världsstjärna, ”som Elvis men i dag”.

– Att han är kändis gör det lättare att jobba med klichéerna om manlighet. Han kommer undan med det, är charmig fast han är macho.

Varför är dragkings så osynliga i kulturen?

– Det finns nog flera svar på det. När bögarna syns i ett sammanhang tar det tio år innan flatorna syns där med. ”Drag race” har ju funnits i mer än ett decennium, så det är hög tid!

– När en man tar på sig klänning eller kvinnligt kodade kläder, klär han ned sig i status. Det kan bli något roligt, ett skämt. En kvinna som tar på sig kostym är på ett sätt mer accepterat, men det är inte humor på samma sätt – det kan snarare vara ett hot, att man klär upp sig i status.

Sofia Södergård hörde själv av sig till SVT när hon hörde om ”Drag race Sverige”; föreslog att de skulle öppna fältet för dragkings. Men hon fick kontakt med rätt person först när allt var inspelat.

Hade du själv ställt upp om det fanns möjlighet?

– Absolut, självklart. Jag älskar programmet. Det rymmer så mycket, det är humor, dragprocessen, folks livsberättelser ... Jag tror att det hade varit jättekul.

Drag har gjort en resa in i mainstreamkulturen de senaste decennierna; inte minst i Sverige. Beviset på den totala assimileringen in i svensk folksjäl var väl under 00-talet när After Dark var med i Melodifestivalen två gånger – 2004 med ”La dolce vita” och 2007 med onanirefererande ”Åh när ni (tar saken i egna händer)”. ”RuPaul’s drag race” skrev in i drag för gott i det populärkulturella landskapet ett par år senare.

Men när Robert Fux, Adam Risberg och de andra dyker upp i SVT om en vecka landar ”Drag race Sverige” i ett politiskt klimat där drag blivit symbolfråga. Under hösten har dragartister varit i fokus i flera fall där politiker stoppat eller velat stoppa sagoläsning för barn i projektet Drag story hour.

Det följer händelseutvecklingen i USA, där liknande sagostunder bland annat förstörts och hotats av grupper som högerextrema Proud Boys.

Politisk strid om sagoläsande dragqueens 17 oktober ville Jonathan Sager (SD) stoppa sagostunden Drag story hour som planerades på Kalmar stadsbibliotek. Sagostunden blev av i november trots att SD hotade väcka misstroendeförklaring mot Maia Dahlberg (S), ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd. 22 oktober ställdes en planerad sagostund på biblioteket i Olofström in efter hot. I stället hölls evenemanget digitalt. 29 oktober valde Malmö stadsbibliotek att låta Drag story hour övervakas av väktare efter händelserna i Olofström. Senare rapporterade SVT att en anställd på biblioteket i Malmö fått dödshot. I december gav SD:s blivande ordförande i kulturnämnden i Trelleborg direktiv om att stoppa en planerad sagostund men förslaget röstades senare ned av nämnden. Läs mer: Så blev en sagostund en politisk stridsfråga Läs mer: Kulturnämnden kör över SD – dragartister välkomnas till Trelleborg Visa mer

Robert Fux har själv läst sagor för barn, han var med från starten i projektet Bland drakar och dragqueens.

Har du tänkt på hur ”Drag race Sverige” kommer att landa i debatten?

– Nej. Jag tänker på det som ett stort och känt fenomen i vår samtid där vi gör en nationell version. För mig är det viktigt att sätta en prägel på den, trots att den är formatstyrd, där vi kan visa allt drag kan vara.

Dragartisten kommer från en subkultur och besitter en radikal position som fanbärare, som första stenkastaren i Stonewallupproret, säger Robert Fux – vare sig den vill eller inte.

– Som dragqueen kan man bli trött och utmattad av att användas som symbol i olika sammanhang, men man kan inte bli förvånad. Vare sig man vill stå på barrikaderna eller inte, blir man placerad där, säger Robert Fux.

Adam Risberg har förvandlats till Admira Thunderpussy; perfekta ögonfransar, gigantisk mun. Sockerkakan är utdelad till publiken. Det är strax dags för show. Jag frågar vad han tänker om dragdebatten.

– Jag tycker att det är ganska obegripligt att det är här vi är i dag. Det är homofobi iklädd ny förpackning. Det känns som att det handlar om rädsla. Ska vi bli sjukdomsklassade igen? Det går åt helt fel håll, säger Adam Risberg.

Admira Thunderpussy uppträder på klubben The Honey Jar i Stockholm. Foto: Eva Tedesjö

Admira Thunderpussy går upp på scenen, två meter lång. Adams mamma sitter längst fram.

– Ni kanske inte har hört det, men jag ska vara med i ett litet tv-program snart.