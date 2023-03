Det finns inga lärdomar när Rydman och Luuk gör dansshow

Med sin Loka i handen – han har beställt drycken med hänvisning till att han är bakfull – lutar sig Martin Luuk snett över bordet på den libanesiska restaurangen Elie’s på Katarina Bangata i Stockholm. Sedan pekar han mot en tavla föreställande en mustaschprydd man på väggen och säger: ”Vem kan det där vara? Någon som vet vem han är?”

Dansaren och koreografen Fredrik Rydman, kallad Benke, kommer av sig i sin utläggning om koreografiinlärningens känslomässiga dimensioner (”om jag vet att dansen är som mormors rotmos, då kan jag bottna i det, då kan jag skapa en närvarokänsla”). Han frågar sin samarbetspartner om han tråkar ut honom.

– Jag tappar fokus när du bara låter munnen gå, säger Martin Luuk.

– Fy fan. Du ser hur jag har det? Det är inte lätt alltså, säger Benke Rydman.

Detta skrattar de åt, och Martin Luuk föreslår sedan att de inför Benke Rydmans kommande dansmonolog ”Master of dance” på Dansens hus – som de båda skrivit manus till – ska infoga ett moment som han föreslår att de ska kalla ”DN-journalisten”. Varpå Benke Rydman glatt utför en liten spontandans baserat på den närvarande och nu självmedvetne DN-journalistens sittställning (överkropp hukad över bordet, haka vilande i handflata).

– Kanske är det så hela numret ska byggas upp? säger Martin Luuk.

– Det tror jag kan vara kul för publiken att hänga med i, säger Benke Rydman.

Hur det än blir med DN-dansen (som var imponerande) är tanken just att koreografin i ”Master of dance” ska anpassas efter besökarna, deras önskemål och rörelsemönster. Premissen för showen är att publiken, som under föreställningen kommer att adresseras som dansstudenter, ska bjudas in till en så kallad masterclass medan Benke Rydman bjuder på bakom kulisserna-glimtar från den professionella danstillvaron.

– Hur går en audition till? Vad ska man tänka på i en repetitionssituation? Hur gör man en koreografi? Det är nog många som inte har koll på sådana saker. Det är många som frågar, hur minns du alla steg? Så jag ska bjuda in folk i mina tankar om den här världen, och om hur jag förhåller mig till mitt yrke och min kropp som bara blir sämre och sämre. Det är ju en problematik för en dansare. Det hoppas jag kan vara intressant.

Hur minns du alla steg då?

– Det vet jag inte. Det är det som är så coolt med kroppen, att den bara gör saker.

Han säger vidare att ett vanligt misstag som många gör sig skyldiga till gällande dans – och som han säger sig vilja råda bot på med föreställningen – är att besökarna har en tendens att försöka intellektualisera det som pågår på scenen.

– Jag brukar säga till folk att om de går och ser en abstrakt tavla, då sitter du inte och tänker: ”Är det där ett huvud?” Utan man ska bara gå på en dansföreställning och titta och liksom uppleva rörelsen och inte tänka på vad det betyder. Då kan det bli en jättestark upplevelse där du kan du läsa in dina egna erfarenheter i dansen.

Foto: Alexander Mahmoud

Benke Rydman är en av Sveriges mest kända koreografer. Han slog igenom i slutet av 1990-talet med Bounce streetdance company, och har under sin karriär koreograferat föreställningar som ”West side story, ”Cabaret” och ”Oliver” såväl som arbetat med melodifestivalen och artister som Aviici och Robyn.

Mindre danserfarenhet har Martin Luuk.

– Jag uppskattar dans, jag tycker om att dansa, men mer än vad jag är ett dansfan så är jag ett Benkefan. Jag har ingen särskild förståelse för vad han håller på med, och jag vet inte om jag vill ha det heller, men jag är nyfiken på hur ditt jobb ser ut och vad du gör och vad du kan, säger Martin Luuk med blicken kisande vänd åt Benke Rydmans håll.

Handlar föreställningen om Benkes berättelse? Är det hans rags to riches?

– Sedan badar han i pengar, säger Martin Luuk.

– Nej, jag ville inte göra en sådan. Det var jag ganska tydlig med. Det är något som kliar i mig när personer som snart ska fylla 50 bestämmer sig för att ”berätta sin historia”, säger Benke Rydman.

– Den spar han till ”Stjärnorna på slottet”, säger Martin Luuk.

Den Benke Rydman som kommer att möta publiken i ”Master of dance” är ett slags förhöjd variant av den verkliga förlagan. Martin Luuk har tidigare skrivit manus till soloföreställningar åt figurer som Magnus Uggla, Henrik Schyffert och Danny Saucedo – det var i samband med arbetet med den senares show, regisserad av Benke Rydman, som han och koreografen jobbade ihop för första gången. Luuk säger att han drivits av att visa fram en annan sida av de kända personligheterna än den som satt sig i det allmännas medvetande, att det ”finns en tillfredsställelse i att rasera en fördom”.

– I fallet med Uggla och Schyffert kände jag till en annan version av de här människorna som jag tyckte var intressantare än den publika bilden. De hade båda stelnat lite i en grimas. Jag ville visa upp sidorna hos dem som jag själv gillar.

Men i arbetet med den aktuella föreställningen har de båda manusförfattarna alltså inte lagt tonvikten vid Benke Rydmans privata biografi – koreografen poängterar att han inte heller är lika känd som ovan nämnda personer. Martin Luuk säger att han likväl vinnlagt sig om att spetsa till sin medförfattares personlighet för att denne, så att säga, ska kunna gå utanför sitt anständiga jags ramar.

– Det har varit roligt att jobba med en perverterad Benke, och jag tror att det varit lite förlösande för dig också att inte behöva vara the good guy. För alla har något av ett svällande ondskefullt ego, åtminstone hos alla skapande och skrivande personer. Det är intressant att gödsla det och låta det ta plats i en föreställning, säger Martin Luuk.

– Och det är kanske roligt för publiken att möta en sådan variant av mig. För den finns ju också. Kanske inte här när jag sitter och dricker cola, men däremot i dansstudion ibland.

Foto: Alexander Mahmoud

Är det förlösande att leva ut den här rollen?

– Det är härligt. Att inte lägga band på sig. För mig känns det lite som att det är dags att släppa kontrollen, ett behov som jag haft sedan barnsben. Jag känner lite med föreställningen att jag vill dansa utan att kontrollera allting, låta det vara fritt, säger Benke Rydman och fortsätter:

– För mig är det lite terapeutiskt, och jag tycker att Martin hjälper mig att komma loss. Efter den här föreställningen kanske jag kan bli lite friare.

Martin Luuk säger i sin tur att han går igång på att mjölka människor på information.

– Om jag går till en person och föreslår att vi bygger upp en föreställning runt honom så finns det en naturlig ingång. Och där finns det en naturlig vetorätt eftersom det är den andre som gestaltar det hela. De kan aldrig göra bort sig på det sättet. Jag kan inte använda information de ger mig emot dem. Så jag får extra tillgång till allt, säger Martin Luuk.

Han tillägger att en målbild för dem båda varit ”no lessons, no learning”, att föreställningen på inga villkors vis har fått handla om hur stjärndansaren efter ett strapatsrikt liv lärt sig att bli en bättre människa. Benke Rydman fyller i:

– Det kan ju vara så att man upptäcker fel och brister hos sig själv. Men man behöver inte lära sig någonting för det. ”Jaså, det är problemet? Nu vet jag om problemet. Men jag har fortfarande samma problem.” Och så försöker man hantera det på något sätt.

– Det är inte så kul med människor som lär sig saker heller, säger Martin Luuk.

Har du lärt dig några moves då under arbetet med Benke?

– Det har tyvärr inte ingått.

”Master of dance”, premiär 3 mars, Dansens hus.

Benke Rydman Ålder: 48 Gör: Dansare, koreograf och regissör. Har bland annat rönt framgångar med danskompaniet Bounce Streetdance Company, föreställningen ”Svansjön – reloaded” och tolkningar av ”Macbeth” och ”Nötknäpparen”. 2009 organiserade han en omtalad flashmob för Michael Jackson. Aktuell med: Förutom ”Master of dance” har Benke Rydmans musikal ”The one” premiär på Cirkus i höst. Visa mer