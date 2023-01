Det finns så mycket skönhet i Judith Hermanns roman ”Hemma”

Roman Judith Hermann ”Hemma” Övers. Jesper Festin Weyler förlag, 171sidor Visa mer

Titeln förbryllar till en början, åtminstone om man definierar ”hem” som en plats där trygghet råder. Judith Hermanns nya roman berättas i första person av en kvinna som ensam flyttat ut på landet. En februarinatt vaknar hon av att ytterdörren står på vid gavel: ”Jag visste mycket väl att jag hade låst den innan jag gått och lagt mig.” Från och med den incidenten är hon rädd, monterar en regel på dörren till sovrummet, beställer pepparsprej på nätet och anlägger en vapengömma under sängen med varningspistol och fällkniv. Intrycket av hot förstärks av den ouvertyr som föregår romanen, en betydligt äldre text, en gång publicerad som fristående novell, och då kallad ”Fällan”.

Men det lätt olycksbådande, de nätt och jämnt antydda avgrunderna, var kanske alltid Judith Hermanns signum. När hon för nu ett kvarts sekel sedan slog igenom, i Tyskland och snart även internationellt, var det med stramt berättade noveller från nittiotalets rusiga Berlin. På ytan handlade det om hedonism, om att efter midnatt hänga på de rätta barerna, gärna iklädd farmors päls med rosa diskhandskar. Alldeles under den coola livsstilen fanns de svarta djupen; en skridskoåkare som gick ned sig i en vak, en förtegen romantiker som tände eld på den förfallna herrgård han just köpt.

I ”Hemma” är protagonisterna från ecstasyepoken sedan länge medelålders. Och spelplanen har ritats om: urbaniteten har ersatts av en försiktig eller trevande fäbless för landsbygden, taxifärderna längs Frankfurter Allee av cykelturer under höga popplar och utmed solsvedda rapsfält. Bara rotlösheten är fortfarande intakt.

Jagberättaren – hon förblir romanen igenom namnlös – har alltså vänt stadslivet ryggen och flyttat till ett litet samhälle invid den stormiga tyska Nordsjökusten. När hon anländer är det vinter, butikerna stängda, stranden tom; öarna vid horisonten knappt synliga i diset. Hon skingrar ensamhet och leda genom att skriva långa brev till sin ex-man, en enstöring och samlare som lever i övertygelsen att apokalypsen är nära, jorden kommer snart att gå under. När det blir vår och turisterna sakta återkommer till kusten börjar hon jobba som servitris på hamnkrogen. Samtidigt lär hon känna grannen Mimi, en konstnär, dock uppvuxen på en grisgård i närheten.

Detaljerna etsas in, lika fotografiskt exakt som på en tavla av Edward Hopper, och samtidigt lägger sig sagans klärobskyr över människor och händelser

Intrigen lägger sig tätt intill kalendern. I det tilltagande ljuset och den annalkande värmen skiftar det som nyss tedde sig kargt och ogästvänligt karaktär och blir ett löfte, en bitterljuv lockton. Kanske kan vistelsen vid kusten bli varaktig, kanske är den diffusa lyckokänslan i skymningen när molnen glöder över svartglänsande åkrar allt som behövs för att en aning om tillhörighet ska uppstå. Men platsen berättaren försöker tycka om är inte bara älskvärd. Liksom ebb och flod beständigt avlöser varandra är idyll och fara två sidor av samma mynt.

Tydligare än i novellerna arbetar Judith Hermann här med dikotomier: land och vatten, ljus och skugga, hemma och borta, attraktion och avsmak. Detaljerna etsas in, lika fotografiskt exakt som på en tavla av Edward Hopper, och samtidigt lägger sig sagans klärobskyr över människor och händelser. Kanske kan det kallas minimalism: den begränsade yta där romanen utspelas motsvaras av något nedtonat, avsiktligt reducerat, i själva berättandet. Som i ett drömspel är metaforerna få men mångtydiga och i oavbruten rörelse. I ouvertyren handlar det om en trollkarl som utför världens äldsta trick: han sågar (eller låtsas såga) itu unga kvinnor. Den kista som används för ändamålet återkommer sedan i otaliga variationer: en fälla som Mimis bror, grisbonden Arild, monterar i berättarens trädgård sedan hon en natt tyckt sig höra en mård; ett fängelse som traktens fiskare enligt sägnen för många sekler sedan stängde in en sjöjungfru i; en låda där en flicka, som kanske är en sentida sjöjungfru, hölls inspärrad under stora delar av barndomen.

Därute vid kusten blir det en lång, het sommar, utan en droppe regn, och på de sista sidorna ligger sedan höstlig dimma över åkrarna. Det som då avhandlats, i denna på en gång tunna och märkligt vitt förgrenade roman, är väl de stora existentiella frågorna. Kan man ge sitt liv en ny riktning? Kan man inlåta sig med andra? Här finns så mycket skönhet, och också en total avsaknad av patos och klichéer. Efter lektyren tänker jag att romanen är en viskning, förförisk, undanglidande och samtidigt alldeles nära. En eloge också till översättaren Jesper Festin som fångar allt det lakoniska, outsagda och som också är bra på Hermanns halvt drastiska, halvt avklippta och märkligt uttryckslösa dialog, replikskiften i samma tomhet som i vissa av Jim Jarmuschs tidiga filmer:

Hon sa, var finns dina rötter.

Jag sa, åh, jag har inga är jag rädd.

Jag sa, gud. Titta inte på mig så där. Det är inget ovanligt. En del har rötter och andra har det inte.

