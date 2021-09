Det här vet vi om hemlighetsfulla ”Abba voyage”

Närmare 40 år efter Abbas senaste studioalbum, ”The visitors”, har gruppen dragit i gång en hemlighetsfull reklamkampanj som hintar om både ny show och ny musik. För en vecka sedan lanserades hemsidan ”Abba voyage” och ett Instagramkonto med samma namn. Kontot, i skrivande stund är det uppe i dryga 60 000 följare, har delat hintar om en ”ny resa”, och ”en historisk livesändning”. Gruppen har också startat ett Tiktokkonto med videor på rundturer i studion och pianosessioner.

Enligt flera utländska medier, bland annat The Sun, handlar hemlighetsmakeriet om att Abba ska släppa två nya låtar och lansera en ny vr-show med så kallade ”Abbatarer” på en särskilt uppbyggd scen i London. Enligt The Sun ska showen ha premiär i maj 2022, tillsammans med en dokumentärfilm om Abbas återförening. Björn Ulvaeus och Benny Andersson ska ha landat i London på onsdagen.

För fyra år sedan meddelade gruppen att man planerade en avatarturné till 2019, men projektet blivit uppskjutet – troligtvis på grund av pandemin. 2018 utlovade Abba två nyskrivna låtar: ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”, som förblivit osläppta. Förra året meddelade man att det rör sig om fem nya låtar som ska släppas under 2021.

I maj i år berättade Björn Ulvaeus för The Herald Sun att medlemmarna träffats i studion för att spela in musiken.

– Det kommer definitivt att släppas ny musik det här året, det är inget fråga om att det kan hända, det kommer att hända, sa Björn Ulvaeus till The Herald Sun.

Enligt rykten ska två av låtarna alltså släppas under torsdagens livesändning – vilket gruppen varken dementerat eller bekräftat.

Abba Gruppen, bestående av Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Björn Ulvaeus, grundades 1970. Fick sitt stora genombrott i Melodifestivalen 1973 med tävlingsbidraget ”Ring ring (bara du slog en signal)”. Samma år släppte gruppen sin första studioalbum – ”Ring ring”. Vann Melodifestivalen och Eurovision song contest 1974 med ”Waterloo”. Fick stor framgång i Storbritannien med låten ”SOS” och ”Mamma Mia” 1975. Släppte samma år sitt första samlingsalbum ”Greatest hits”, som med tiden blev en gigantisk bästsäljare. 1977 dokumenterade Lasse Hallström gruppens första världsturné i långfilmen ”Abba – The movie”. 1981 släppte gruppen sitt sista studioalbum – ”The visitors”. Abba uppträdde sista gången tillsammans den 11 december 1982. 1999 hade musikalen ”Mamma Mia!” premiär i London, med manus av Catherine Johnson. Showen har sedan dess visats runt om i världen och översatts till flera språk. Musikalen ledde senare till en film med samma namn 2008, med bland andra Meryl Streep, Amanda Seyfried och Pierce Brosnan på rollistan. Filmen fick en uppföljare 2018. I april 2018 meddelade gruppen i ett pressmeddelande att man spelat in två nya låtar och att man förbereder en vr-turné med avatarer. Visa mer

