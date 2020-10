”Det stora teaterkalaset” är en fest som gått vilse i planeringen

Revy ”Det stora teaterkalaset” Manus: Calle Norlén Gästförfattare: Humorgruppen Stallet, Per Naroskin, Lotta Olsson och Sven Hugo Persson Regi: Sissela Kyle Kompositör/musikaliskt ansvarig och kapellmästare: Kristofer Nergårdh Biträdande regi och koreografi: Roine Söderlundh Scenografi: Lars Östbergh Kostym: Annsofi Nyberg Ljus: Mikael Kratt Ljud: David Granditsky Mask: Johanna Ruben Projektioner: Johannes Winkler Ferm Medverkande på distans: Yvonne Lombard, Meta Velander, Åke Lundqvist och Lars Lind Medverkande: Sven Ahlström, Elisabet Carlsson, Dan Ekborg, Robert Fux, Sara Jangfeldt, Pia Johansson med flera Scen: Klarascenen, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm Längd: 3 tim inkl paus Visa mer

På scen är målarpytsarna skämtsamt kvarlämnade i hörnen, musikerna sitter uppflugna i en byggställning och det skämtas om att renoveringen är så skickligt utförd att den knappt syns.

Provisoriska lösningar är samtidigt en del av Stockholms stadsteaters 60-åriga historia. Så sent som 1990 flyttade man in i Kulturhusets lokaler efter 30 år i Folkets hus vid Norra Bantorget. Nu har man under ett och ett halvt års tid ambulerat på mindre scener runt om i stan i väntan på att betongkolossen vid Sergels torg ska få sig en ansiktslyftning. Sedan satte coronakrisen krokben för hemkomsten och den som fyller jämnt i år får finna sig i småskaligt firande. Det gäller både teaterinstitutioner och individer.

I Klarascenens salong sitter 50 personer, från och med nästa vecka blir det 90. Renoveringen av stora scenen, där ”Det stora teaterkalaset” skulle ha spelats, är försenad. Dit kan man flytta över först i januari med hopp om att den dagsfärska 300-gränsen ligger kvar. En jubileumsrevy av det slag som Calle Norlén har snickrat ihop kräver för dynamikens skull en större publik. Men att feststämningen aldrig riktigt vill infinna sig beror mer på tröghet och tunt material än på tom salong. Sex decennier ska betas av på tre timmar och det börjar vid beslutsbordet, där finansborgarrådet Hjalmar Mehr klubbar igenom att huvudstaden äntligen ska få sin stadsteater. Men någon större ”dramatik kring dramatiken”, som han önskade sig, blir det egentligen aldrig på scen.

Hela grejen – Stockholms stadsteaters själva väsen och existensberättigande – är att vara just en folklig motvikt till nationalscenen Dramaten. Men här har man på sin höjd skapat en trygg teaterfest med tämligen tandlös satir för innerstadens medelklasspublik, mer intern än inkluderande. Knappast något för alla Stockholmare alltså. Mest träffande blir därför numret där Stockholms stadsteater raggar nya scener ute i villaförorten och annekterar ett helt hus med devisen att ”kultur går före besittningsrätt”.

Annars talas det gärna om det förflutna, om Kretsteatern och nedmonteringen av envåldsregin. De senare årens historia är mer infekterad; här blir 2010-talets rika musikalmedley en tacksam räddning.

Efter paus glider 70-talets slagord ”Ja, vi kan, vi vill, vi törs!” välfunnet över i ett modernt blixtrande metoo-nummer och Roine Söderlundhs koreograferade masscener sitter över lag snyggt. Rollistan lockar med namn som Dan Ekborg, Pia Johansson och Sara Jangfeldt (som alternerar med Sharon Dyall). Ole Forsberg ersätter vid premiären Leif Andrée och Robert Fux är som vanligt vassast som konferencier. Inte minst när han snitsigt kommenterar kreationerna ur teaterns kostymförråd. När catwalken plötsligt förbyts till en scen ur Steinbecks ”Möss och människor” med Ekborg och Sven Ahlström får man en glimt av det som är teaterns själva essens. Det är ofta lågmäldheten som gör sig bäst. Sådant som Ekborgs avsiktligt fumliga diabildspresentationer, snarare än Pia Johanssons hurtiga språkimprovisationer.

Däremellan finns förvisso även fyndigt folkbildande ambitioner att förklara olika slags teatergrepp, från demokratisk regi till Brechts Verfremdungseffekt. Eller hur en skilsmässoscen kan skifta med tidsandan, träffande gestaltat av Sven Ahlström och Elisabet Carlsson. Annars lyckas föreställningen sällan nå bortom teaterns egen självupptagenhet. Att en del inslag skrivits om på grund av pandemin förklarar kanske delvis varför man med krampaktig desperation sjunger ut sin kärlek till publiken.

Ensemblens ”äldre äldre” får medverka på distans och när tekniktrassel tystar veteranerna Meta Velander och Yvonne Lombards medverkan på videoduk blir det en akut påminnelse om konstformens behov av verklig närvaro.

Kristofer Nergårdh leder en liten orkester som fixar både storbandssväng och hårdrocksös. Här finns i grunden fina förutsättningar för både humor och allvar. Men ”Det stora teaterkalaset” är en fest som gått vilse i planeringen med transporträckor och dåligt styrfart. Sådant som regissören Sissela Kyle och manusförfattaren Norlén borde ha tajtat ihop.

