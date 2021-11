Det tar sig på riktigt när The Jesus and Mary Chain kör sitt andra set

Rock The Jesus and Mary Chain Cirkus, Stockholm Visa mer

För ett band som The Jesus and Mary Chain, som var unika och stilbildande under endast ett ögonblick, är det verkligen ett lämpligt koncept att åka ut och spela sitt andra album ”Darklands” i sin helhet. På det sättet kan de påminna om den där gången de var inspiratörer. En sammanfattning av karriären i sin helhet skulle avslöja att de rätt omgående förlorade sin särart.

The Jesus and Mary Chain skapade ju i princip den tidiga indievågens enkla formel; den simpla melodin, den självutplånande texten, dränkt i larm. Just då i stark kontrast till det mesta som pågick, det vill säga åttiotalets självförhärligande perfektion. De var först, men sedan kom det rätt många som dem.

Om 1985 års debut ”Psychocandy” – som de för övrigt också turnerade med för fem år sedan – var lite taggig i överkant blev ”Darklands” uppföljaren där de utvecklades exakt lagom mycket. Enkelheten och attityden var intakt, men ljudet lite mjukare och melodierna lite tydligare. Sen gick det utför, och tio år senare splittrades de utan att någon brydde sig nämnvärt. Men musiken på de två första skivorna försvann aldrig riktigt. Filmer, tv-serier och romaner har ständigt påmint oss om de två skotska brödernas genialitet.

Och nu är de här. William Reid, med det gråa håret på ända som hos Göran Greider innan cancerbehandlingen, och inte ett uns bättre på gitarr trots fyrtio års vana. Jim Reid, med mindre hår än förr, men med en välbekant siluett i motljuset på scenen. Dessutom trevlig och nästan pratsam numera. Det är stort för någon som sjöng med ryggen mot publiken de första åren.

Skotsk pop, och det här är min egen teori, är bra eftersom den mycket sällan utgår från Beatles. Jesus and Mary Chain lät som Beach Boys i en tunnel, eller en The Shangri-Las-singel spelad på 33 rpm. Konserten är fin men lite tveksam till en början, vilket drabbar själva konceptet.

De starka singelspåren låg först på ”Darklands”, b-sidan är betydligt svagare. Det tar sig på riktigt när bandet kommer ut för sitt andra set, bestående av väl valda nya och gamla låtar som faktiskt låter exakt likadana; snabba, 2.35-långa låtar, dränkta i distorsion. Jesus and Mary Chain spelar dessutom olagligt högt. Publiken kastas in i en illusion av evig ungdom och popkulturell urkänsla. Här börjar jag till och med gilla den egentligen lite för biffiga trummisen.

Men bäst av allt var rundgången som hängde kvar när de gått av scenen. Ett kluster av övertoner, som en symfoniorkester som stämmer sina instrument inför konserten, men inverterat.

