Det var bara en tidsfråga innan Beethoven skulle bli klimataktivist

Sakprosa Åke Holmquist ”Beethoven. Den användbare titanen” Gidlunds, 579 sidor Visa mer

Kan man tänka sig Beethoven som klimataktivist? Ja, det var förstås bara en tidsfråga innan miljörörelsen skulle göra honom till sin. En illustration ur musiktidskriften ”Almanach der Musikgesellschaft” från 1834 placerar Beethoven i spenaten och Bonn är trots allt inte bara tonsättarens födelsestad, utan också säte för FN:s sekretariat för klimatkonventionen. Vid klimatkonferensen 2017 lanserades följaktligen ”Beethoven pastoral project” inspirerat av tonsättarens sjätte symfoni, ”Pastoralsymfonin”. Tanken var att den konstnärliga klimatmanifestationen bokstavligen skulle blomstra under tonsättarens 250-årsjubileum i fjol innan covid-19 kraschade kalaset.

Firandet kom förvisso av sig, men att varje år är ett Beethovenår är samtidigt en gammal sanning. Eftervärlden har i alla tider ansträngt sig för att få tonsättaren att passa in i det politiska pusslet. Sedan i synnerhet andra världskriget är han mer eller mindre synonym med det humanistiska projektet. Det är som just världsmedborgare han framträder i dokumentären ”Beethoven’s ninth – symphony for the world” som finns att se på SVT Play. I Kongo-Kinshasa tycker sig den lokala symfoniorkestern höra känslan av sin egen afrikanska musik i Beethovens ”nia”. Det är samma musik – åtminstone fjärde satsens ”An die Freude” – som rasistregimen i Rhodesia gjorde till nationalsång och som numera tronar som enande EU-hymn.

Statyer har störtats genom historien, men inte ett hårstrå tycks kunna krökas på Beethovenbystens rufsiga kalufs. Likt ett lackmuspapper har hans musik sugit upp samtidens strömningar och framtidsförhoppningar i de mest paradoxala sammanhang.

Statyer har störtats genom historien, men inte ett hårstrå tycks kunna krökas på Beethovenbystens rufsiga kalufs. Likt ett lackmuspapper har hans musik sugit upp samtidens strömningar och framtidsförhoppningar i de mest paradoxala sammanhang. Om hur tonsättaren ända in i vår tid ockuperats av vitt skilda ideologier handlar Beethovenspecialisten Åke Holmquists nyutkomna bok ”Beethoven. Den användbare titanen”. Han menar att den postuma politiseringen varit möjlig på grund av Beethovens egen motsägelsefulla hållning och finner förklaringen i den habsburgska upplysningen – ”josefinismen”.

Vi talar alltså om den radikala reformpolitik som det habsburgska imperiets kejsare Josef II inledde i rasande fart 1780 och som hans bror, kurfursten Maximilian Franz, anammade i Beethovens Bonn. Att omsätta upplysningsidealen till praktisk politik låg i tiden. Men det som skilde ”josefinismen” från franska revolutionen var tanken om att en ”demokratisering” av samhället skulle genomföras av en härskare med bibehållen absolut makt. Ett sådant upplägg visar sig också vara själva förutsättningen för Beethovens personliga framgång. Musiken var en social dörröppnare och med adelns ekonomiska uppbackning kunde han komponera fritt och nyskapande.

Den gamla bördsadeln i sin tur tog den egensinnige Beethoven till sig eftersom han skrev tillräckligt krånglig musik för att bekräfta deras elitistiska identitet i förhållande till den framväxande borgarklassen. Beethoven själv skrädde inte orden när han talade om ”plebejerna” och ”pöbeln”. Likaså föraktade han dåtidens publikfriande ”populärmusik” – italiensk opera i allmänhet och Rossini i synnerhet. För egen del ansåg han sig komponera för ”kännarna”. Frågan är vad Beethoven hade tyckt om att i dag uppfattas som den klassiska musikens främsta mainstreamnamn.

Fram träder bilden av en kompromisslös karriärist. Beethoven hade ”ett rymligt politiskt samvete” så länge det gynnade hans musik. Det enda styrelseskick som han, enligt Holmquist, inte kunde acceptera var folkstyre.

Fram träder bilden av en kompromisslös karriärist. Beethoven hade ”ett rymligt politiskt samvete” så länge det gynnade hans musik. Det enda styrelseskick som han, enligt Holmquist, inte kunde acceptera var folkstyre. Helt enkelt för att en upplösning av ståndssamhället hade hotat hans egen position och försörjningsmöjlighet. Beethovens vurm för frihet och broderskap var med andra ord villkorad. Hans egen opportunism lämnade i sin tur det politiska fältet vidöppet för tolkningar från höger till vänster. Så har både Beethovens musik och hans person kunnat omformas för att passa alltifrån nazismen och kommunismen till liberalismen med utgångspunkt i samma källor och den allmänna mytbildningen.

Ludwig van Beethoven föddes 1770 i kurfurstendömet Köln och verkade i Wien, men kallade sig aldrig för varken tysk, habsburgare eller österrikare. Inte heller Beethovens tidiga levnadstecknare gjorde någon större sak av hans nationella tillhörighet. Orsaken var, enligt Holmquist, att tonsättaren själv inte hade någon starkt utvecklad känsla för var han hörde hemma. Med moderna ord skulle vi kunna kalla Beethoven för en anywhere – en sådan som kan leva och verka lite var som helst – även om tyskarna under lång tid försökt få honom att framstå som en somewhere, en lokalförankrad ”Blut und Boden-Beethoven”. Tanken om blod och jord hindrade samtidigt inte fransmännen från att betrakta honom som fransk nationaltonsättare under namnet Louis van Beethoven.

Samma år som Beethovens sjunde symfoni uruppfördes (1813) föddes Richard Wagner som kom att se sig själv som tonsättarens lärljunge med uppgiften att föra Beethovens arv vidare i sina musikdramer. Det är han som när drömmen om ett enat Tyskland och ger Beethoven ännu en ideologisk hamn. Nog är det symtomatiskt att Wagnerism (nyligen belyst i en bok av musikkritikern Alex Ross) är ett begrepp i egen rätt, medan förebilden Beethoven levt vidare som projektionsyta snarare än egen -ism. Holmquist ägnar ett helt kapitel åt Wagner och visar hur Beethoven till stor del genom dennes ”apolitiska” försorg blir just ett politiskt verktyg. Inte minst när tanken om tonsättargeniets tyskhet sammanfaller med fransk-tyska kriget. Resten är som man säger historia.

I ”The sound of nature”, Deutsche Welles officiella dokumentär om Pastoralprojektet, lägger violinisten Daniel Hope som representant för Beethoven-Haus Bonn ut texten om Beethovens kärlek till naturen. Genom att framföra Beethovens sjätte symfoni – ”Pastoralsymfonin” – skulle orkestrar runt om i världen sätta fokus på global hållbarhet och Parisavtalet. Klimatkrisen är dagens stora ödesfråga. Den bygger på vetenskap och fakta, inte politiska åsikter oavsett vad högerpopulister vill få det till. Ändå är det talande att samma Beethoven-Haus Bonn i en annan tid med en annan ledning gjorde allt för att anpassa verksamheten och Beethoven till dåtidens inte gröna, utan bruna ideal. Man ville till och med utse Hitler till hedersledamot.

Holmquists viktiga resonemang om den eviga annekteringen av Beethoven lägger sig plötsligt som ett raster även över välmenande Beethovenprojekt.

Holmquists viktiga resonemang om den eviga annekteringen av Beethoven lägger sig plötsligt som ett raster även över välmenande Beethovenprojekt. Jag kommer att tänka på filosofen Jonna Bornemarks text (DN 17/1) om att ex-presidenten Donald Trump och klimataktivisten Greta Thunberg båda drivs av dagens existensiella ångest – om än ur radikalt olika åsiktsperspektiv. Också Beethoven om någon förkroppsligar just hennes beskrivning av hur ”kampen mellan nationalism/fascism/högerpopulism å ena sidan och liberalism (i vid bemärkelse)/demokratiska rörelser å andra sidan har böljat fram och tillbaka i flera hundra år.”

Beethoven tar en promenad under en blåsig dag. Målning av den äldre titanen (1770-1827). Foto: TT

För kulturinstitutionerna handlar det både om rädslan för förändring och ytterst om att få finnas till. Ständigt har man känt sig manad att bevisa Beethovens relevans i förhållande till rådande regimer och debattklimat. I regel är det biografiförfattarna – däribland den flitigt skarvande Anton Schindler – som gjort Beethovens symfonier till ledmotiv för både hjältemod (”Eroican”) och Ödet med stort Ö.

”Pastoralsymfonin” är däremot ett av några få undantag, där Beethoven själv förankrar den poetiska idén om en hyllning till naturen med beskrivande satstitlar. Han älskade det lantliga och talade om att återvända hem till ”fader Rhen” – alltså flod framför fosterland. Kanske gör sig Beethoven trots allt bättre som miljökämpe än något annat han postumt förknippats med.

