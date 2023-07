Dexys comeback är en rörande uppgörelse med mansrollen

Soul Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Dexys ”The feminine divine” (100 %) Visa mer Visa mindre

När skivbolaget Cherry Red år 2020 återutgav Kevin Rowlands ”My beauty”, urspungligen släppt 1999, innebar det en senkommen revansch, nästan en hämnd, för Dexys Midnight Runners, eller bara Dexys nu för tiden, sångare och låtskrivare. När det djupt personliga coveralbumet först släpptes hade det i bästa fall ignorerats, i värsta förlöjligats av en i stort sett enig brittisk musikpress som då mest var intresserade av att hinka bärs och hitta nästa Oasis eller ett nytt Gay Dad.

Den nyinspelade, och helt fantastiska, musikvideo som för lanseringen av nyutgåvan spelades in till singeln ”Rag doll” var en enda lång uppgörelse med 90-talets grabbiga inskränkthet och överkompenserade rädsla för det avvikande.

Med det avklarat vänder sig Rowland på ”The feminine divine”, Dexys första album med nyskrivna låtar på elva år, mot sig själv. Släppt drygt två veckor efter Rowlands 70-årsdag är det en nio låtar och lite mindre än 40 minuter lång och ofta väldigt rörande uppgörelse med vem Rowland varit, hur han behandlat sig själv och, framför allt, kvinnor.

Över låtar som växlar mellan klassisk Dexys-soulpop, house, jazz och den outsägligt vackra balladen ”My submission” befinner han sig i en ständig konversation, eller kanske diskussion, med sig själv och de medmusiker som finns till hands om den aggressiva mansbilden han under nästan ett helt liv trodde sig vara tvungen att leva upp till. ”I tried so hard to be a man/ And now I don’t care if I can/ My life has been just one long fight” sjunger han i ”It’s alright Kevin” (en uppdaterad version av drygt tio år gamla ”Manhood”) samtidigt som kören bakom honom ger förslag på hur han ska vinna kampen. För Rowland har ju en kör sällan varit bara ett musikaliskt stöd, aldrig enbart i alla fall, utan en samtalspartner, någon att studsa idéer och funderingar mot.

Rowland hittar lösningen på hans tidigare problem i både sexuell och emotionell undergivenhet. Försoningen – acceptansen för vem han egentligen alltid har varit, men tryckt undan i det heliga och våldsamma patriarkatets namn – finns i att lägga sin kropp och själ helt och hållet i händerna på den han älskar.

Bästa spår: ”My submission”

Läs mer om musik och fler skivrecensioner