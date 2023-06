Diamant Salihu: ”Alla som ville prata om problem med invandring fick rasiststämpel”

Logga in

Logga in

Han är Sveriges mest uppmärksammade kriminaljournalist. Bor på hemlig adress. Skriver om Shottaz och Dödspatrullen och den Kurdiska räven. Är smärtsamt medveten om alla nyhetsuppdateringar om skjutningar som plingat in med hög frekvens de senaste veckorna. Kan ofta placera in döda och gripna ungdomar i sin pågående kartläggning av de kriminella rörelserna runt om i landet.

Han ägnar sig åt de svåraste frågorna vi just nu står inför.

Därför blir kontrasten slående när vi kliver in i Diamant Salihus lägenhet i centrala Stockholm. Där matar hans mamma just nu Agnes, drygt ett år, vid köksbordet. Så har det ofta sett ut under våren medan den senaste boken ”När ingen lyssnar” har färdigställts, släppts, lanserats och väckt uppmärksamhet. Stora kanelbullar är införskaffade. Agnes vill gosa med pappa så fort han passerar barnstolen.

Diamant Salihu är tjänstledig från sitt vanliga jobb på SVT där han gör reportage om ungefär samma svåra saker som han skriver om i böckerna, och snart föräldraledig.

Det har varit en rusch. I vintras, i samma veva som boken skulle knytas ihop, eskalerade våldsutvecklingen i Stockholms förorter.

Medan manuset var tvunget att skickas till tryck fortsatte vågen av skjutningar. Den senaste veckan har rubrikerna braskat från Farsta, ännu en plats där kulor lämnat sorg och förtvivlan efter sig.

– Jag är rädd att vi kommer att få se fortsatta våldsdåd likt förra helgen. Det är särskilt oroande inför sommarlovet när många socialarbetare och poliser är lediga. En eskalering kan ske snabbt för minsta kränkning och då måste vuxna finnas där och fånga upp unga i riskmiljön innan det leder till ännu fler tragedier.

Diamant Salihu är aktuell med boken ”När ingen lyssnar”. Foto: Robin Bäckman

Det är just det här våldet som Diamant Salihu ägnat de senaste åren åt att kartlägga i sin bok utifrån det stora internationella polisavslöjandet av Encrochat, chatforumet som sprängde delar av Europas kriminella flöde. Den hemliga operationen hjälpte till att sätta många gärningsmän bakom lås och bom men skapade också oordning i hierarkierna.

– Chattarna är som ett tåg som driver berättelsen framåt och när jag tittar ut genom tågfönstret så ser jag olika städer, platser, händelser, människor som jag behöver fördjupa mig i för att det ska bli begripligt, säger Diamant Salihu.

Kanske är det tåget som är Diamant Salihus hemlighet. Mycket skrivs om kriminalfall och gängbrottslighet, men alla lägger inte lika mycket energi på dramaturgin. Diamant Salihus böcker blir lästa. ”Tills alla dör”, som handlar om konflikten mellan två rivaliserande gäng i Rinkeby, har blivit en bok för kategorin ”unga pojkar som inte läser”. En grupp många samhällsaktörer vill nå, inte minst för att i tidig ålder kunna diskutera de kriminella gängens verklighet. Boken har legat i topp på biblioteksutlåningen och är den mest efterfrågade på fängelserna. Skolungdomar fascineras av den och makthavare refererar till den.

Jag vill att min mamma ska förstå det jag skriver, trots att hon inte är specialinsatt i de här fallen

Dottern Agnes är för dagen osannolikt lugn, från köket hörs bara ett svagt sorl från en farmor som småpratar och ett barn som jollerkvittrar.

– Jag vill att min mamma ska förstå det jag skriver, trots att hon inte är specialinsatt i de här fallen. Jag vill att det ska bli begripligt och att läsaren ska se hur olika saker hänger samman. Förstå. Det är först då något kan förändras, säger Diamant Salihu.

I sitt arbete har han följt en snitslad bana mellan blod och hämnd. Ett foto i en chat ledde honom till mordet på tolvåriga Adriana i Norsborg, vilket i sin tur ledde vidare till Vårby-rättegångarna, sen till ”Boxaren” som är en nyckelperson i en gängkonstellation som har etablerat sig i Spanien och så från dem till Karolin Hakim som sköts till döds mitt på dagen i Malmö, med sitt spädbarn i famnen. Och så den ”Kurdiska räven”, ständigt närvarande i de vakuum som uppstått efter sprängningen av Encrochat. När Diamant Salihu nystar vidare verkar våldet hänga samman, och blir på så sätt en liten smula mer begripligt.

– Man utbyter tjänster och mord med varandra. Det finns torpeder i Örebro och i Norrköping och någonstans i Göteborg sitter en tidigare ostraffad hockeyspelare på 149 kilo kokain som sen hamnar i händerna på de stora kriminella nätverken. Jag vill ta med läsaren på en resa.

Jag har också hört att det anses vara en statussymbol i kriminella kretsar att figurera i dina böcker?

– Ja, det tror jag nog. Alla vill lämna ett avtryck efter sig, vem man än är. Och som kriminell vet man att man kanske dör i morgon och då kan det kännas bra att existera i en bok. Men det är också anhöriga som vill att jag skriver om deras närstående, för att de ska bli ihågkomna.

Kan det vara ett problem att du är med och stärker varumärket hos vissa kriminella?

– Jo, det gör jag ju i viss mån, men samtidigt handlar journalistik om att komplicera och gå in på djupet i svärtan. Det finns några saker jag har försökt undvika. Som att göra ”Räven” till en Zorro-figur. Han är bra på att hålla sig undan, var duktig i skolan och omtyckt. Då gäller det att nyansera och få fram det problematiska och våldsamma. De snåriga historier som gör att 15-åringar avrättas. Och jag tycker att det får plats när man skriver en bok, det går att visa upp en helhet.

”När ingen lyssnar” är Diamant Salihus nya bok om gängvåldet (Mondial förlag).

En tydlig dramaturgi handlar inte om förenklingar. Den senaste boken börjar med en lista över namn på de inblandade. Den upptar åtta sidor. En del recensenter har tyckt att det blir rörigt och för många att hålla reda på.

– Varsågod, läs en deckare då om du vill ha den enkla varianten!

”När ingen lyssnar” är marinerad i ett kriminellt språk. De chattar som Diamant Salihu fått tillgång till och utgått från har sin egen vokabulär och ger en känsla av närhet till en parallell värld.

– Jag skulle säga att det är sexistiskt och machofärgat, men det innehåller också någon form av machomys. Mycket kärlek och hjärt-emojis och spända armar. En mix av svenska, arabiska, turkiska, somaliska, albanska. Det finns ett generellt gangsterspråk men det förändras lite beroende på var de inblandade bor.

Ibland är meddelandena kortfattade och kryptiska. Det händer att någon i chatten frågar vad som egentligen pågår: ”vad händer?”. Ett mord hetsas fram med hjälp av snabba uppmaningar, en 17-åring som tvekar får höra: ”Din jävla särbarn”, ”DU SKÄMMER UT MIH” (sic) och ”SLUTA BEBBA”. Just i det fallet verkar den tilltänkte mördaren ha lyckats dra sig ur.

– Trots att poliserna är rutinerade har de ibland lagt till en ordlista för att förstå vad som menas med begrepp som jappa, goa eller äzi.

Det betyder att skjuta ihjäl någon, att sätta någon i en dödsfälla och cannabis.

Språket är en röd tråd i mycket av det Diamant Salihu arbetar med, men också i hans eget liv. Han föddes i Kosovo 1983 och det första språk han talade var albanska. Byn ligger i en dal i ett bergigt område utanför Gjakova i västra delen av landet. Han har beskrivit det som hundra år efter utvecklingen i Sverige, familjen åkte häst och vagn oftare än bil. Det fanns inga böcker i hemmet.

När de flydde till Sverige, efter oroligheter som senare skulle leda till Kosovokriget, var Diamant Salihu sju år. I sitt sommarprogram 2022 berättade han att den största oron var att inte lära sig det nya språket, och på så sätt hamna utanför gemenskapen.

Diamant Salihu och Viktor Norén var ordförande för elevrådet på varsin skola

Så blev det inte. Hans familj fick bostad i Borlänge, i miljonprogrammet Tjärna ängar. Där lekte barnen fritt på gårdarna. Han spelade fotboll i ett lag med pojkar från olika slags områden, han älskade fotboll. Han blev nära vän med Kristian Gidlund, som också skulle flytta till Stockholm och bli journalist så småningom. Han lärde känna Viktor Norén, som snart skulle blir rockstjärna. Diamant och Viktor var ordförande för elevrådet på varsin skola.

Diamant Salihus mamma är sjukpensionär efter en bilolycka, hans pappa arbetar med tryck på arbetskläder.

– Min mamma och pappa bor kvar i Borlänge och jag är ofta där. Det jag tror har hänt är att segregationen förstärkts väldigt mycket. När jag bodde i Tjärna ängar var vi en blandning av invandrare, svenska socialfall och ensamstående mammor. Vi kom från olika håll. Och rakt över vägen bodde villaungarna. Då härjade gänget Familjen i Borlänge, men den kriminalitet som fanns nära mig och mina vänner handlade på sin höjd om att snatta eller stjäla en cykel. Nu samlas stora grupper av människor som kommer från samma land och blir isolerade från resten av samhället.

För att vara SVT-journalist är Diamant Salihu frispråkig. Han har länge talat om problem kopplade till vissa etniska grupper. Han menade redan 2018 att det var relevant att lyfta att Rinkebykonflikten bestod i stort sett av somalier, och att hämnd, heder och mansdominans var faktorer som behövde benämnas för att förstå vad som pågick. Uppgiften om etnicitet fick hans inslag att bli anmält till granskningsnämnden.

Tiden har dock hunnit ifatt honom. Nu diskuteras öppet hur olika nationaliteter byggt upp nätverk och hur hårt segregerade områden utgör grogrund för våld och kriminalitet.

”Utan språket riskerar barn att ärva sina föräldrars utanförskap”, säger Diamant Salihu. Foto: Robin Bäckman

Diamant Salihu har gjort dokumentärer om både föräldrar och barn i Järvaområdet. Även där är språket en viktig faktor. Många av de vuxna talar knappt svenska och barnen får inte språkligt stöd hemma vilket gör att de ligger långt efter med svenska språket, trots att de många gånger är födda här.

– Språket är bryggan mellan människor. Även mina föräldrar som är välintegrerade efter tre decennier i Sverige, vänder sig till mig för att förstå brev från till exempel sjukvården. Utan språket riskerar barn att ärva sina föräldrars utanförskap.

Han fortsätter:

– Det har ju funnits politiska förslag om språkkrav på invandrare, vilket lett till ramaskri. Men jag hör väldigt ofta, också från andra med utländskt påbrå, att språket kan hjälpa till att lotsa människor in i deras nya land.

I dag står de flesta partierna bakom förslaget på någon form av språkkrav. I Danmark infördes det för åtta år sedan.

– Det finns en stor ängslighet här som har paralyserat oss och kastat frågan om invandringspolitik i knät på ytterkantsmänniskor. När jag började jobba som journalist fattade jag inte varför segregationen inte fick större utrymme. Hur kan vi acceptera att barn som växer upp dödar varandra?

Diamant Salihu lutar sig fram i soffan. Han har hela samtalet utstrålat ett ihärdigt lugn, men nu blir han upprörd.

– Jag tyckte det fanns en likgiltighet: ”Ja, vi vet! Men vad ska vi göra?” Journalistiken blev bara ett skrap på ytan. Alla som ville prata om problem med invandring fick rasiststämpel.

Han menar att Danmark och Finland haft en annan öppenhet i frågan och är mer på tårna när det kommer till problem relaterade till segregation. Där har inte våldet eskalerat på samma sätt som här och där försöker myndigheterna ligga steget före.

– I Danmark tog man tidigt till hårda gänglagar och jag tolkar det som att danskarna hindrat den radikalisering i gängmiljö som skett här. En dansk gängkriminell berättade för mig att man inte dödar någon i all hast, utan det ska vara extremt välmotiverat. Det får konsekvenser, som hämnd från andra gängmedlemmar men också att dansk polis ”kommer vara i arslet på alla kriminella” efter ett mord.

Poliser och tjänstemän från exempelvis Finland kommer till Sverige på besök för att lära sig av våra misstag. Då pratar de gärna med Diamant Salihu som har blivit en profilerad expert på sitt ämne.

– Jag killgissar nu, men jag tänker att de har varit med om krig i modern tid. Och de får dem att visa en handlingskraft när de upplever inre hot mot sin nationella säkerhet.

Det pratas om kaos bland brottslingar, alla mot alla, unga killar som byter gäng och avrättas på grund av bagateller

För ett par veckor sedan var Wall Street Journal här och intervjuade Diamant Salihu, apropå att fler personer än någonsin tidigare blev skjutna i Sverige förra året. Norge och Danmark hade fyra dödsskjutningar var, Finland hade två. I Sverige blev 63 personer skjutna till döds.

I år har hittills 20 personer mördats på samma sätt.

Det pratas om kaos bland brottslingar, alla mot alla, unga killar som byter gäng och avrättas på grund av bagateller. Våldsanarkin verkar unik för Sverige, åtminstone när man jämför med andra länder på samma socioekonomiska nivå.

Vore det enklare om vi hade en maffia som höll koll på sina egna?

– Haha, ja på sätt och vis. Det skulle nog vara mindre kaos och färre skjutningar. Men så vill vi ju inte ha det heller.

Diamant Salihu stannar upp.

– Hur vill vi egentligen ha det?!

Alla politiska partier pratar ju om att minska brottsligheten och höja straffen.

– Jo, men vi har inga tydliga visioner om hur samhället ska se ut. Det är skrämmande. Olika politiska utspel sliter isär, trots att 99,9 procent av alla som bor här står på samma sida – vi vill inte ha något vapenvåld. Om vi nu kan enas inför ett yttre hot genom att vilja ansluta till Nato, borde vi väl kunna enas inför ett inre hot?

Diamant Salihus talar om de unga våldsverkarna som barnsoldater.

– Att vi har barnsoldater tror jag har flera förklaringar. Som låg uppklarning av dödsskjutningar och låg polisnärvaro. Det har lett till ett extremt våld bland unga kriminella. Och när många som är mellan 20 och 40 år har åkt fast, bland annat efter Encrochat, är det deras springpojkar och småsyskon som tar över. De har ännu mindre konsekvenstänkande och lägre tröskel till våld eftersom miljön redan är så radikaliserad.

Hur har det blivit så här?

– Jag landar i att vi i Sverige har varit för naiva, passiva och sena med att sätta in rätt motåtgärder. De många lagskärpningar som finns, som hårdare vapenstraff och lättare att att komma åt hemlig dataavläsning, har hittills inte förändrat situationen. Det kan bero på att den unga generationen ser gangsterlivet som en lockande subkultur där narkotika och extremt våld är normaliserat, liksom ett sätt att snabbt göra karriär och få status.

Diamant Salihu tillsammans med sin ettåriga dotter Agnes. Foto: Robin Bäckman

Det svävar en stor guldig ballongetta och en lika gyllene trea i vardagsrummet. En sexa har gömt sig bakom dörren. Födelsedagar har firats, Agnes har fyllt ett år och sambon Linda 36. Diamant Salihu är mitt i sitt familjeliv och samtidigt mitt i den kriminalitet som medborgarna är mest oroade för när de får frågor om framtiden.

Du har en liten dotter, du har hemlig adress, gängvåldet har börjat svämma över sina gränser och nu blir anhöriga och vänner hotade och avrättade. Hur orolig är du?

– Att försöka tysta mig skulle få motsatt effekt. Det är nog det absolut sämsta man kan göra om man vill att jag ska hålla käften. Jag har valt ett yrke som innebär att jag måste våga stå upp för det jag gör. Precis som poliser, lärare, domare, socionomer och många andra. Annars har vi ju helt förlorat, då är demokratin riktigt illa ute.

Och hur tänker du göra för att hålla din dotter på ett bra spår i livet?

– Det bästa vore att bli fotbollstränare, jag är så otroligt imponerad av dem som engagerar sig på det sättet. Och även om jag inte blir tränare ska jag distrahera henne med sport och aktiviteter. Men jag vill inte heller vara överbeskyddande och kontrollera för mycket, säger Diamant Salihu.

– Hon har alla möjligheter, det är inte hon som får det svårt. Det är andra som drabbas, de som inte kan välja att bo på en trygg plats.

Han är inte speciellt intresserad av att prata om en eventuell hotbild. Det är ju knappast han som är närmast döden i de kretsar han rapporterar ifrån.

– Jag tycker att jag gör något meningsfullt. Jag tror på journalistiken och på berättelser som gör information tillgänglig. Jag vill bidra genom med att visa hur problemet ser ut. Och ställa frågan: Hur kan vi lösa det?

Han pratar om ett kollektivt ansvar. Att vi tillsammans kan förändra. Han ser goda lokala krafter, han ser att föräldrar vågar bryta tystnaden, att polisen bygger förtroende. Men det räcker inte.

– Vi måste agera, förebygga. Vi kan inte gå runt elden och titta på när den sprider sig. Det gör ingen nytta!

Diamant Salihu. Diamant Salihu är 39 år, född i Kosovo och uppvuxen i Borlänge. Han började sin journalistiska karriär som ungdomsreporter på Borlänge tidning, jobbade sedan på Värnpliktsnytt och vidare på Expressen. Där var han nyhetsreporter men även utrikeskorrespondent i både London och New York. Sedan sex år arbetar han på SVT, specialiserad på skjutvapenvåld och gängbrottslighet. Han skrev 2021 boken ”Tills alla dör” om konflikten mellan olika gäng på Järvafältet och tilldelades för den Stora journalistpriset. Han har även fått grävpriset Guldspaden och blivit prisad av organisationen Svenska PEN och fick Natur & Kulturs Debattbokspris 2022. Förra året var han Sommarvärd i P1. I april kom den senaste boken ”När ingen lyssnar” som fortsätter kartlägga gängbrottsligheten och undersöker hur polisarbetet bakom Encrochat såg ut (Mondial förlag). Visa mer Visa mindre

Borlänges framgångsrika generation. Diamant Salihu kan räknas till Borlänges ”brat pack”, en grupp framgångsrika dalmasar och kullor som kommer från samma generation. Där återfinns också numera avlidne Kristian Gidlund och sångaren Viktor Norén (goda vänner till Diamant) liksom musikern Miss Li, programledaren Farao Groth och hela före detta Mando Diao. Visa mer Visa mindre

Läs också: ”Dagen då Farsta tystnade” och läs fler intervjuer av Josefin Olevik