Digital konst säljs för mångmiljonbelopp med kryptoteknik

Torsdagen den 25 februari lades verket ”Everydays: The first 5.000 days” ut på Christie's onlineauktion. Utgångspriset var 100 dollar. Efter knappt ett dygn låg det högsta budet på 2,4 miljoner dollar, drygt 20 miljoner svenska kronor. En ansenlig prisökning för ett verk som inte har någon fysisk existens utan enbart kan betraktas på en skärm.

”Everydays: The first 5.000 days” är ett digitalt kollage bestående av 5.000 separata målningar gjorda av konstnären Beeple, eller Mike Winkelmann som han egentligen heter. I tretton år har Winkelmann gjort en målning per dag, ofta i form av en visuell kommentar till en samtida nyhetshändelse. I början utgjordes bilderna av relativt enkla skisser, med åren blev de mer färgrika och komplexa tack vare avancerade 3D-program. Beeples kollage är det första heldigitala konstverk som Christie's säljer. Det är också första gången som det anrika auktionshuset accepterar kryptovalutan Ethereum som betalning.

Bild 1 av 2 Detalj ur Beeples digitala konstverk "Everydays – The first 5.000 days" Foto: Christie's Images LTD. 2021 Bild 2 av 2 Foto: Christies Images LTD. 2021 Bildspel

Men prisrusningen på ”Everydays: The first 5.000 days” kom inte som en fullständig chock. Under pandemin har marknaden och intresset för digital konst närmast exploderat. Redan i december sålde Beeple 21 bilder på sajten Nifties Gateway. Han la upp dem för 969 dollar styck, slutpriset blev 100.000 dollar per bild. På samma sajt sålde artisten Grimes häromdagen en serie illustrationer föreställande vingklädda spädbarn i en rymdvärld till ett pris av närmare 6 miljoner dollar, cirka 50 miljoner kronor.

– Digitala konstnärer och konstverk har funnits sedan digitaliseringen inleddes på 60-talet. Det som är nytt nu är sättet att sälja, äga och förmedla digital konst. Detta har man försökt hitta en modell för länge, nu har polletten trillat ner, säger Marina Schiptjenko som sedan trettio år tillbaka driver galleriet Andréhn-Schiptjenko.

Galleristen Marina Schiptjenko. Foto: Paul Hansen

Modellen heter Non-fungible token, NFT, och utgör ett seriöst försök att komma runt en tydlig nackdel med digitala verk – att de är enkla att kopiera. För varför köpa en digital bild för miljontals dollar om den redan finns överallt, som exempelvis i denna artikel?

Den nya tekniken gör det möjligt att förse ett verk med ett slags digitalt fingeravtryck, som med hjälp av blockkedjeteknik försäkrar att ett verk är ett original och därmed skiljer det från eventuella avbildningar. I en artikel i New York Times kallar Noah David, specialist på samtida konst på Christie's, det här för ”ett potentiellt paradigmskifte” i konstvärlden.

– Det fungerar så att man tar en given mängd data och kör den igenom en algoritm som spottar ut ett digitalt fingeravtryck. Ändrar man så mycket som en byte i datamängden så blir det ett nytt och annat fingeravtryck, säger Martin Lundgren, universitetslektor i informationssäkerhet vid Luleå Tekniska Universitet.

Bild 1 av 2 En av de 5.000 bilderna i Beeples kollage "Everydays – The first 5.000 days" Foto: Christie's Images LTD. 2021 Bild 2 av 2 Foto: Christies Images LTD. 2021. Bildspel

Blockkedjeteknik är kanske mest känt som tekniken bakom kryptovalutor som bitcoin, men innebär att information lagras decentraliserat. I stället för att traditionellt lagra data i en databas hos en enskild aktör delas databasen av ett större antal volontärer runt om i världen. Så fort något ska ändras, som ett ägarbyte, måste förändringen registreras överallt.

– Tanken är att man ska uppnå transparens, så att ändringar kan spåras och alla kan ta del av alla förändringar som skett över tid. Så fort man lägger in något i blockkedjan så finns det förevigat och går inte att ändra i efterhand. Det är för evigt, för alltid, säger Martin Lundgren.

NFT:en är knuten till verket och följer alltså inte med om man till exempel gör en skärmavbildning.

– Det har en stor potential för att kunna spåra vem som äger ett visst digitalt verk. Hur det har spridits, vem som köpt, vem som äger den just nu och att det faktiskt är originalet, säger Martin Lundgren.

Martin Lundgren, universitetslektor i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet, LTU. Foto: Luleå tekniska universitet

Men det finns en nackdel. Har man originalet i sin ägo kan man som med alla digitala entiteter kopiera det.

– Jag kan sälja ett verk till dig, men du kan inte veta helt säkert att jag inte sparat en egen kopia av det, som också stämmer överens med blockkedjan.

Martin Lundgren ser, med dagens teknik, ingen lösning på problemet – all data är representerad av ettor och nollor som alltid går att kopiera. I stället får man luta sig mot de transaktioner som finns registrerade i blockkedjan.

– Om jag säljer till dig och vi registrerar det i blockkedjan, men så dyker det upp ett likadant verk på andra sidan jorden. Då kan vi hänvisa till att det inte finns registrerat i blockkedjan att en sådan transaktion har gjorts, det finns inte i köphistoriken. Det kan alltså vara en identisk klon, men den personen är inte den rättmätige ägaren, säger Martin Lundgren.

Non-fungible token En särskild typ av kryptoteknik som bland annat används vid försäljning och ägande av digital konst. Varje token motsvarar en unik del i en blockkedja som skapar ett slags digitalt fingeravtryck. Detta gör att digitala konstverks originalitet och autenticitet kan verifieras, vilket i sin tur lett till att marknaden för digital konst i fjol växte enormt och att priserna sköt i höjden. NFT-tekniken används även för att skapa så kallade digitala samlarkort och tillgångar eller tillträde till olika delar i datorspel. Visa mer

Hittills har NFT-konsten huvudsakligen uppmärksammats från ett försäljnings- och förmedlingsperspektiv. Inte mycket har skrivits om verken i sig, om exempelvis konstnärlig kvalitet, referenser och genrer. Enligt Marina Schiptjenko blir det ofta så när ett nytt fenomen tar plats i konstvärlden.

– Diskussionen som nu pågår berör knappt konstupplevelsen alls. Jag ser fram emot när intresset för fenomenet lagt sig något och vi kan föra en kritisk diskussion om konstnärligt innehåll, säger hon och fortsätter:

– Men det finns också något paradoxalt med NFT-konsten. Den innebär nya pengar, nya transaktioner, nya format, men ska ändå inlemmas i en traditionell och konservativ värld, dit exempelvis Christie's hör. Man kan fråga sig varför. Svaret är väl att tanken på konsten som en vara som går att köpa och sälja består och kanske till och med stärks med NFT.

Beeple Amerikansk konstnär och grafisk designer, född 1981. Hans riktiga namn är Mike Winkelmann. I mer än ett decennium har Beeple varit del av internetrörelsen ”everyday” som går ut på att posta ett digitalt konstverk per dag på sociala medier. I februari i år såldes hans bild ”Crossroads” på sajten Nifty Gateway till ett Ethereum-värde motsvarande 6,6 miljoner dollar (cirka 55 miljoner kronor). Det gör ”Crossroads” till det dyraste digitala konstverket som sålts med NFT-teknik någonsin. Hans kollage ”Everydays: The first 5.000 days” ligger nu uppe till försäljning på auktionshuset Christie's. Auktionen pågår till den 11 mars. Visa mer

En annan fråga som den digitala konsten väcker är den om vilken roll gallerierna kommer spela i framtiden och hur konsten kommer att förvaras och användas.

– Man kan tänka sig att det blir färre fysiska galleriutställningar och fler virtuella visningsrum även efter pandemin. Jag kan också tänka mig att de digitala verken till slut ändå tar fysisk form genom exempelvis projektioner eller tryck.

Ser du för dig att Andréhn-Schiptjenko i framtiden kommer sälja NFT-konst och acceptera kryptovalutor som betalning?

– Det är inte omöjligt. Jag tror att det kan bli svårt att helt ställa sig utanför den här tekniken men jag vill se tiden an och vänta till spekulationerna lugnat sig något.

Christie's onlineauktion av Beeples ”Everydays: The first 5000 days” pågår till den 11 mars. I skrivande stund är det högsta budet på drygt 3,2 miljoner dollar.