Digital möbelmässa räddas av fönsterutställningar

Flexibilitet och fragmentisering präglar årets coronaanpassade version av Stockholm Furniture & Light Fair. Mässans pressvisning sänds digitalt från en tom mässhall och en stor del av möbelproducenterna presenterar också sina nyheter digitalt.

På mässans pressvisning pratades det som vanligt mycket om hållbarhet och export, men mindre om vad som ska leda till detta. Jens Fager, juryordförande för mässans unga avdelning Greenhouse, konstaterar lite oroväckande att årets Greenhouse innehåller få inslag med fokus på hållbarhet.

Bild 1 av 2 Form Us With Loves fönsterutställning ”Problems”. Foto: Jonas Lindström Bild 2 av 2 Marie-Louise Hellgrens skyltfönsterutställning på NK, med bland annat dagbädden ”Spiderleg”. Foto: Sara Wallin Bildspel

Och för mig är den typ av ”design-tv” som stora delar av årets mässa resulterat i mindre lyckad. Möbler är ju tredimensionella ting och det blir smärtsamt tydligt att de lämpar sig betydligt bättre i fysiska rum än i virtuella.

Uppsidan av årets ”City & Digital Edition” är det som trots allt kan upplevas eller i alla fall ses på plats. De skyltfönsterutställningar som är aktuella i city är också tillgängliga för allmänheten, vilket är ett plus.

Missa exempelvis inte Marie-Louise Hellgrens skyltfönster vid NK:s huvudingång – en samtidsrealistisk pendang till lyxvarumärket Hermès skyltfönster på andra sidan ingången.

”Waste is not waste until you waste it”, konstaterar Hellgren och visar bland annat dagbädden ”Spiderbed”. Den är tillverkad av så kallat korslaminerat trä, KL-trä, som består av massiva träskivor av hyvlat virke som limmats ihop, med vartannat skikt korslagt för öka formstabiliteten. KL-trä blir allt vanligare inom Sveriges växande träbyggnadsindustri och att som här tillverka en möbel av den trädel som blev över när man gjorde ett hål för ett fönster ter sig som en snilleblixt.

Bild 1 av 2 Sittmöbeln ”MonaMon” av Konstfackstudenten Louise Tungården (Superellipsen) är en roterbar och tredimensionell hexagon som går att stapla både horisontalt och vertikalt. Foto: Louise Tungården Bild 2 av 2 Adam Goodrums slingrande, påbyggbara sittmöbel ”Big Talk” för Blå Station Foto: Blå Station Bildspel

Även designgruppen Form Us With Love (FUWL) tillhör dem som har en konstruktiv inställning till hållbarhetsfrågan. I utställningen ”Problems”, som man kan se i skyltfönstret till gruppens lokal på Norr Mälarstrand, visas fem designlösningar. En handlar om flytande tvål, som enligt FUWL till 90 procent består av vatten som fraktas över jordklotet helt i onödan. Nu vill de lösa problemet genom att designa en förpackning som man köper en gång för alla och sedan kompletterar med pulver i påse, som konsumenten själv adderar vatten till.

I den så kallade Superellipsen på Sergels Torgs t-baneplan har också studenter från Konstfack, Beckmans och Malmstensskolan hittat ett bra sätt att visa upp sig för allmänheten. Genom de stora glasrutorna syns möbelprototyper som anknyter till vår tids behov av flexibilitet.

Just sådana möbler finns även hos många av de etablerade möbelproducenterna, ser jag under en digital visning. Den australienske designern Adam Goodrums ormlikt slingrande, påbyggbara sittmöbel ”Big Talk” för Blå Station ger rentav hopp om hur en framtida tillvaro utan social distansering kan te sig.

Det fristående konstinitiativet Misschiefs 500 kvadratmeter stora lokal på Linnégatan får mig också att känna hopp. Bland de åtta kvinnliga formgivarna och konstnärerna som visar unika objekt och prototyper finns Lotta Lampa från Kalix. Hennes raggarbilsinspirerade parksoffa ”Burns Out”, tillverkad av glasfiber, mixed media och billack, vittnar om en egen röst som jag gärna vill höra mer av.