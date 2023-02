Dionne Warwick om Burt Bacharach: ”Som att förlora en familjemedlem”

Dionne Warwick är starkt förknippad med låtar skrivna av Burt Bacharach och textförfattaren Hal David. Från 1962 och framåt samarbetade trion på klassiker som ”Anyone who had a heart”, ”Walk on by” och ”Do you know the way to San Jose”.

Nu kommenterar den legendariska sångerskan dödsbudet.

”Burts bortgång känns som att förlora en familjemedlem”, skriver Warwick på Twitter och fortsätter:

”Vi skrattade mycket och vi grälade, men vi hittade alltid ett sätt att låta varandra förstå att vår familj, som rötter, var det allra viktigaste i vår relation”, skriver den 82-åriga Warwick.

”Jag kommer att sakna honom.”

Burt Bacharachs och Dionne Warwicks samarbete fick ett tråkigt avslut i mitten av 1970-talet efter flera juridiska tvister. Duon återförenades dock drygt tio år senare när sångerskan fick en jättehit med ”That's what friends are for”, tillsammans med Stevie Wonder, Gladys Knight och Elton John, som skrevs av bland andra Bacharach.

Burt Bacharach avled i onsdags, 94 år gammal.

