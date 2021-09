Dionysos är utsläppt ur pandemifängelset

Dans ”Bacchae - prelude to a purge” Koreografi: Marlene Monteiro Freitas Medverkande/-skapande: Andreas Merk, Betty Tchoomanga, Henri ”Cookie” Lesguillier, Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo Marques, Johannes Krieger, Lander Parick, Marlene Monteiro Freitas m fl. Ljus, rum: Yannick Fouassier Ljud: Tiago Cerqueira Scen: Dansens Hus Visa mer

Vad händer med oss, och med världen, när vi släcker ner den dionysiska kraften? Det vet vi efter arton månader. Död, beröringsskräck, och kontrollerade rörelser som knappast gör vare sig koreografer eller genomsnittligt dansanta lyckliga. Myt och galenskap inspirerar kapverdianska koreografen Marlene Monteiro Freitas, som tilldelades Silverlejonet vid dansbiennalen i Venedig 2018. När pandemin slog till befann sig Freitas och hennes kompani intressant nog på turné med ”Bacchae”: Backanterna, efter Euripides tragedi (405 f Kr).

Med helgens föreställning i Dansens hus är nu Dionysos utsläppt ur pandemifängelset – och det är en karnevalisk och obscen gud som tar Freitas, åtta dansare och fyra trumpetare i besittning under två dryga timmar. En svängande rumpa, garnerad med peruk och försedd med mikrofon, tar täten i den multikonstnärliga symfoni som orkestreras av en grupp clownande och robotiska varelser – med en musikalisk tajming som skulle få de flesta yrkesmusiker att rodna av avund.

Ur Marlene Freitas "Bacchae – prelude to a purge". Foto: Laurent Philippe/Dansens hus

Struttande silly walks med tutande stetoskop avlöses av naglar smattrande mot kanten av hopfällda notställ – följt av tusen andra sätt att använda samma notställ: som åra, kulspruta, periskop, massagestav, tjurhorn eller blindkäpp. När varelserna kastat av sig munskydden, och blodet som fradgas kring munnen rinner ner mot grenen på deras vita byxdressar, landar vi via den stegrande rytmen i Maurice Ravels ”Bolero” mitt i myten med den blinde siaren Tiresias och den dödligt berusande gudomligheten, Dionysos själv.

Schizofona röster reciterar banaliteter på olika språk när en fras bryter sig loss: ”Stop the music right now or I’ll kill you (or I’ll fuck you – once more).” ”Bacchae” är lika mycket absurdistisk performance som ultraavantgardistisk konsert, och ställer fram våra sätt att ‘larma och göra oss till’, spela på läpp eller gurgla i stämmor, till beskådande. Livet, kort och gott, när vi tillåts vara levande.

Läs fler scenrecensioner i DN.