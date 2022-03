Direkt förtrollande debut av Duncan Marquiss

Instrumentalindie Duncan Marquiss ”Wires turned sideways in time” (Basin Rock) Visa mer

Baksmällan efter brittpoppen var tung som en söndag efter en tredagarsfestival. Under stora delar av nittiotalet riktades världens blickar mot öarna och band efter band tog världen med storm hela vägen fram till Pulps profetiska, och väldigt välkomna, genretestamente ”This is hardcore”.

När bubblan väl sprack var vilsenhet stor. Skotska The Phantom Band var ett av många brittiska band som under nollnolltalet försökte hitta fast mark när allt var ett post-brittpoppigt träsk, trots att de var mer eller mindre dömda att misslyckas. The Phantom Band hade kanske inte så mycket, men de hade Duncan Marquiss, som med sitt snirkliga gitarrspel var som en Johnny Marr utan en Morrissey i högform bredvid sig.

På solodebuten ”Wires turned sideways in time” tar han populärmusikens allra mest slitna instrument och manipulerar, vrider och vänder på dem tills outsägligt vacker popmusik uppstår. I långa stycken blandar han svepande ambient, Carpentersk soundtrack-minimalism och stillsam new age med den flödande kreativitet som präglade Brian Enos oslagbara sjuttiotalsresa från ”Here come the warm jets” till ”Before and after science”.

Bara när Marquiss försöker vara lite onödigt Ry Cooder-ödslig i ”Tracks” och ”Minor history” närmar han sig det man kan förvänta sig av ett instrumentalt soloalbum från en gitarrist. Annars är ”Wires turned sideways in time” direkt förtrollande.

Bästa spar: ”C Sweeps”

Läs mer om musik och fler av veckans skivrecensioner