Disney+ lanserar serier för vuxna – lovar nytt innehåll med Kardashians

Den 23 februari lanseras tillägget Star i Disney+ utbud. Star ska samla innehåll som talar till den mer mogna publiken, när mycket annat av innehållet på strömningsplattformen i dag riktar sig till barn och familjer. Från och med starten kommer det finnas över 300 nya titlar och fler ska lanseras under året.

I satsningen ingår tv-serier och filmer från Disneys studior, som 20th Century Studios, ABC Signature och Searchlight Pictures. Serierna innefattar bland annat långkörarna ”Grey's anatomy”, ”Prison break” och ”Scandal”. På filmfronten kommer till exempel Wes Andersons ”The Grand Budapest hotel”, ”Pretty woman” och ”Three billboards outside Ebbing, Missouri”.

Star ska också släppa originalinnehåll. Från start i form av kriminalserien ”Big sky”, signerad ”Big little lies”-skaparen David E Kelley, animerade sitcomen ”Solar opposites” och dramaserien ”Helstrom”. Under året väntas mer innehåll, som nytt material från familjen Kardashian Jenner, vilka i höstats meddelade att realityserien ”Keeping up with the Kardashians” skulle läggas ner.

I samband med Starlanseringen kommer också en utökad föräldrakontroll till Disney+, som kan ge olika tillgång till olika användarprofiler på kontot. Lanseringen betyder också en prishöjning från 69 kronor i månaden till 89 kronor. För dem som redan har ett konto bibehålls den nuvarande avgiften i sex månader och höjningen sker först i augusti.

