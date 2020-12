Disney storsatsar på Star wars och Marvel

Disney kommer att släppa 35 titlar till Disney+ med start nästa år, meddelar bolaget enligt flera medier. Det rör sig om tio Star wars-serier, tio som bygger på serietidningsuniversumet från Marvel och 15 från Disney och Pixar.

När det gäller Star wars kommer serien ”Andor” släppas 2022, som ska utspela sig före filmen ”Rogue one”, enligt Variety. Ewan McGregor och Hayden Christensen ska reprisera sina roller i ”Obi Wan Kenobi”, som ska börja filmas i mars nästa år.

Två serier ska vara animerade, ”Star wars: The bad batch” och ”A droid story”, liksom kortfilmsantologin ”Star wars: Visions”. De övriga är avknoppningsserierna ”The rangers of the new republic”, ”Ahsoka”, ”Lando” och ”The acolyte”.

Den sista serien som utspelar sig i en galax långt borta är ”The mandalorian”, som återkommer med en tredje säsong.

Det har varit relativt tyst om nya filmer i Star wars-serien. Men nu uppger Disneyordföranden Robert Iger att regissören Patty Jenkins (”Wonder woman”) kommer att göra en film med titeln ”Rogue squadron”. Jenkins säger i ett videoklipp att hon länge har haft ambitionen att göra den bästa stridspilotfilmen någonsin.

– Jag kunde aldrig hitta rätt berättelse, jag fortsatte att leta och leta, men kunde inte hitta rätt. Förrän nu, säger hon.

När det gäller Marvelserierna är de flesta, som ”Wandavision”, presenterade sedan tidigare. Hjätarna Ms Marvel, Hawkeye, Moon Knight och She-Hulk och Nick Fury ska också få sina egna serier. ”Falcon & the winter soldier” kommer att ha premiär den 19 mars och ”Loki” dyker upp i maj, uppger The Hollywood Reporter.

Marvel-chefen Kevin Feige uppger att man inte kommer att ersätta avlidne Chadwick Boseman i rollen som ”Black panther”. Trots det pågår arbetet med en uppföljare till filmen som ska ha premiär i juli 2022.

Läs mer:

Så förändras tv-landskapet av pandemin och strömningsboomen

Ny ”Star wars”-serie börjar spelas in i vår