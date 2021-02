Disneychefen: Tjänster som äger sitt innehåll är de som kommer överleva

I september lanserades Disney+ för svenska tittare och sedan dess har strömningstjänsten etablerat sig framför allt bland barnfamiljer. Analysföretaget MMS:s siffror för sista kvartalet 2020 visar att nästan fem procent av svenskarna tittade på Disney+ dagligen. Vilket gör det till en av Sveriges största betalströmningstjänster, efter Netflix, Viaplay och C More.

Nu ska Disney+ bredda sitt utbud i ett försök att nå ut till en större och mer vuxen publik med hjälp av den nya kategorin Star som lanseras i nästa vecka. Där kommer det finnas filmer och tv-serier från flera av Disneys studior, bland annat tv-serien ”Scandal” och filmerna ”Three billboards outside Ebbing, Missouri” och ”The grand Budapest hotel”.

Trots satsningen på äldre tittare menar företagets Nordenchef Hans van Rijn att Disney+ fortsatt kommer att vara en familjetjänst.

– Vi kommer inte att försöka förändra vilka vi är. Utan vi kommer lägga till innehåll för de vuxna i familjen, och när vi gör det kommer vi öppna vår tjänst för en bredare publik. Så det kommer vara intressant även för vuxna utan barn, säger han.

Under den nya kategorin kommer det också släppas innehåll exklusivt för Disney+ i Sverige. Till exempel ”Big little lies”-skaparen David E Kelleys thrillerserie ”Big sky” som följer två privatdetektiver i jakten på ett syskonpar som kidnappats. I ”Solar opposites” av Justin Roiland (”Rick and Morty”) kretsar handlingen kring fyra utomjordingar som kraschlandat i en amerikansk förort. Under året lovas också nytt innehåll från familjen Kardashian Jenner.

Kerry Washington i ”Scandal”. Foto: Shondaland/Abc Studios

Svenska tittare har i dag en rad olika strömningsplattformar som pockar på deras uppmärksamhet, både gratistjänster som SVT Play och TV4 Play samt betalvarianter som Netflix och Viaplay. Många hushåll har tillgång till fler än en betaltjänst, samtidigt tror få i branschen att dagens alla strömningstjänster kommer att överleva i fem år.

– Om man ser på den svenska marknaden så tävlar vi inte nödvändigtvis med andra betaltjänster som HBO och Netflix, utan vi tävlar också om uppmärksamheten från SVT, Youtube, ljudböcker, Spotify, säger Hans van Rijn och fortsätter:

– När man kommer hem på kvällen och funderar på vad man vill se så tänker man på en titel och inte en tjänst, eller hur? Ena dagen ser man något bra drama på SVT och nästa dag kanske du ser något av vårt innehåll.

Hans van Rijn förklarar det stora svenska utbudet av strömningsplattformar med att många av dem har olika inriktning.

– Om man frågar sig om det finns rum för alla dessa tjänster? Ja, just nu finns det när strömning fortfarande accelererar. Allt fler skaffar fler abonnemang. Kommer det vara likadant om fem år? Det är svårt att svara på, jag vet inte.

– Alla betaltjänster i Sverige och Norden generellt kommer inte klara av att tjäna pengar. Det är en dyr bransch och min personliga åsikt är att de som kommer finnas kvar på marknaden är de som äger sitt eget innehåll.

Bild 1 av 2 Disneys Nordenchef Hans van Rijn. Foto: Disney Bild 2 av 2 Wes Andersons ”The grand Budapest hotel” är en av filmerna som kommer finnas under den nya kategorin på Disney+. Foto: TT Bildspel

Disney+ för i dag samtal med produktionsbolag samt film- och tv-skapare i Sverige och övriga Norden, men ännu har inga lokala projekt påbörjats.

– I Sverige, Norge och Danmark är kvaliteten på innehållet hög. Som ett globalt företag kan vi också, när vi investerar i ett projekt, sprida det i våra andra territorier, säger Hans van Rijn.

I samband med lanseringen av Star kommer Disney+ också utöka plattformens föräldrakontroll, så att innehållet för vuxna kan låsas bakom en pinkod.

– Det är nödvändigt för att Disney+ ska fortsätta vara en säker plats för barn, det kan vi inte äventyra.

Disney+ har sedan tidigare plockat bort klassiska filmer från barnanpassade konton för att de skildrar människor och kulturer negativt eller fördomsfullt. Filmerna finns kvar för tjänstens vuxenkonton, men har där försetts med förklarande kommentarer. Bland filmerna som inte lägre finns tillgängliga i barnläget finns ”Dumbo”, ”Aristocats” och ”Peter Pan”.

– Det finns negativa skildringar och dålig behandling av människor och kulturer i vissa av de här äldre filmerna. I stället för att helt ta bort innehållet har vi valt att erkänna det och tillfört ett meddelande som gör människor medvetna om det.

– Därför är filmerna för vuxenkonton, så att föräldrar kan bestämma om de vill att barnen ser det eller inte, och det öppnar för samtal som barn kan lära sig ifrån.

Så stor räckvidd har strömningstjänsterna Hur stor andel av svenskarna i åldrarna 9-99 år som dagligen använder strömningstjänsten fjärde kvartalet 2020, enligt en sammanställning från analysföretaget MMS. Motsvarande kvartal 2019 inom parantes. Betaltjänster Netflix 27,7 procent (25,2) Viaplay 9,3 procent (7,9) C More 6,0 procent (5,6) Disney+ 4,8 procent (tredje kvartalet 2020: 5,2) HBO Nordic 3,9 procent (4,0) Youtube Premium 2,2 procent (2,1) Dplay Premium 1,6 procent (0,5) Telia Play 1,1 procent (0,8) Apple TV 0,9 procent (1,2) Amazon Prime 0,7 procent (0,4) Gratistjänster Youtube 42,7 procent (45,3) SVT Play 20,3 procent (19,6) TV4 Play 7,9 procent (7,5) Barnkanalen 2,5 procent (2,9)

Dplay 2,1 procent (2,1) Viafree 1,0 procent (1,7) UR Play/UR.se 1,1 procent (0,8) Källa: MMS Visa mer

Läs mer:

Sparkade Gina Carano gör film för konservativ sajt

Så förändras tv-landskapet av pandemin och strömningsboomen