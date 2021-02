Disquiet tar ut svängarna ordentligt

Improvisationsmusik Disquiet (Kurzmann/Jernberg/Brandlmayr/Williamson) ”S/T” (Trost/www.trost.at) Visa mer

Stycket pågår i strax över fyrtiosju minuter och spelades in 2018, under festivalen Konfrontationen i Nickelsdorf i Österrike, alldeles vid gränsen till Ungern. Ett politiskt laddat område under flyktingkrisen, vilket också är ett av musikens bärande teman.

Redan fem minuter in i verket med samma namn som gruppen hörs ett tal som riktar sig direkt till bland andra den dåvarande ordföranden i Europiska rådet Donald Tusk. Budskapet är att krisen var (och fortsätter vara) just politisk, och att den drivs av nationalistiska krafter utan medmänsklig anständighet.

Den österrikiske bandledaren och multiinstrumentalisten Christof Kurzmann jobbar med tre ytterligare musiker: den svenska vokalisten Sofia Jernberg, den österrikiske slagverkaren Martin Brandlmayr och den stockholmsbaserade, kanadensiske kontrabasisten Joe Williamson. Kvartettens minsta gemensamma faktor är improvisationsmusiken, som ju redan i sig bygger på demokrati, frihetslängtan och aktivt motstånd.

Här tar man ut svängarna ordentligt; musiken definieras av det koncentrerade mötet mellan musikerna men också av den större, gemensamma utblick som till och med föranleder Kurzmann att citera Abbas gamla hit ”S.O.S”.

Bästa spår: ”Disquiet”

Läs mer om musik och fler texter av Johannes Cornell