Divide and Dissolve tvingar en att lyssna med andan i halsen

Doom metal Divide and Dissolve ”Gas lit” (Invada) Visa mer

I en intervju med musiksajten The Quietus nyligen berättade Divide and Dissolves gitarrist och saxofonist Takiaya Reed att hon älskar att spela så högt att taket smulas sönder och ramlar ned i publikens hår. Gruppens andra medlem, trummisen Sylvie Nehill, fyllde i att hon vet att volymnivån är den rätta när hennes tänder ”kittlar lite” under soundcheck.

Det brukar ibland sägas att i en värld där alla skriker kan den som viskar höras bäst, men amerikanska Reed och australiska Nehill började spela musik ihop i Melbourne med det uttalade målet att krossa extremism och vit makt och då behövs just nu volym och kraft kanske mer än något annat.

Som en följd spelar Divide and Dissolve rockmusik i dess allra mest fysiska och mest högljudda form. Gruppens tredje album ”Gas lit”, på något sätt ganska logiskt utgivet på Portishead-medlemmen Geoff Barrows skivbolag Invada, jagar efter en, lämnar en inte i fred, tvingar en att hela tiden lyssna med andan i halsen.

Brusiga halvhastighets-Black-Sabbath-riff, som låter som om de körts igenom en söndersparkad förstärkare, slår tungt mot trumhinnorna gång på gång. Trummorna släpar sig fram, som de envetna stegen hos zombies i mörka korridorer, och kommer, trots att man lätt borde hinna undan, allt närmre.

Då och då flyter stråkar eller Reeds oerhört vackra jazziga saxofonslingor in, som små välbehövliga andningspauser i den nästan uteslutande instrumentala, brutala och kompakta ljudbilden. Och gör ”Gas lit” till ännu mer fascinerande lyssning.

Bästa spår: ”We are really worried about you”

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström