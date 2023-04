DJ Black Low ger framtidens popmusik en obeveklig puls

Amapianohouse Betyg: 5. Betygsskala: 0 till 5. DJ Black Low ”Impumelelo” (Awesome Tapes From Africa/Playground) Visa mer Visa mindre

När tidningen The Wire för ett tag sedan sammanfattade 2022 skrev de att sydafrikansk amapiano är den mest inflytelserika dansmusiken på nära tjugo år, och att stilen just nu imiteras ”från Saigon till Sao Paolo”.

Och då hade ändå inte DJ Black Low hunnit ge ut sitt dubbelalbum ”Impumelelo”. Det här kan mycket väl vara den unga genrens eget ”Blonde on blonde” eller ”Songs in the key of life”.

På debuten ”Uwami” som kom för två år sedan gjorde Sam Austin Radebo, som han egentligen heter, en dekonstruerad amapiano gjord på kalla syntar och rostiga armeringsjärn. På uppföljaren blåser han in färg, värme och vibrerande passion i den pockande klubbmusiken. Han anlitar sina unga kompisar som sångare och rappare – de sjunger enbart på lokala språk som zulu och tswana – och musiken får ett starkt inslag av soul och r'n'b. En av många höjdpunkter är ”Mjolo” som låter som om en hjärteknipande sångare i sidenkavaj gick ned på knä mitt i scenografin från en dystopisk science fiction-film. Släktskapet med house är påtagligt, inte minst den sydafrikanska varianten kwaito. Djup bas, krispiga syntackord, obeveklig puls.

DJ Black Low från Hammanskraal utanför Pretoria är dryga tjugo år men ser inte äldre ut än femton. Imponerande att han hade det här inom sig redan nu. ”Impumelelo” är en dryg timmes utsnitt av framtidens popmusik.

Bästa spår: ”Mjolo”, ”Akulalwa”

