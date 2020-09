Dj:n Erick Morillo är död – blev 49 år

Erick Morillo hittades död i sitt hem under måndagen, rapporterar NBC News med hänvisning till den lokala polisen. Dödsorsaken är ännu inte klarlagd.

Morillo har en lång dj-karriär bakom sig. Under artistnamnet Reel 2 Reel släppte han 1994 hitten ”Go on move”, som är desto mer känd under namnet ”I like to move it”.

Förra månaden greps dj:n av polis efter att han anklagats för att ha utsatt en kvinna för sexuella övergrepp i december förra året. Han har nekat till alla anklagelser men skulle infinna sig i rätten på fredag, uppger polisen.

Under 30 år var Erick Morillo ett namn inom housemusiken där han verkat under en rad olika artistnamn samt producerat andra artister via sina skivbolag.