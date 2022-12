DN-fotograferna fångar 2022 i bilder

Julia Rensberg, representant för det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra, reser en banderoll där gruvan kan komma att byggas. Foto: Roger Turesson

Kallak, 5 februari. För snart åtta år sedan slets demonstranter bort av polis när de försökte stoppa gruvbolagets provborrning i Kallak. I februari förenas unga samer och tillresta klimataktivister, bland dem Greta Thunberg, på samma plats för en stilla manifestation.

Se reportaget: Brister i gruvregelverk kan hota klimatomställningen: ”Motståndet i Kallak är toppen av ett isberg”

Nils van der Poels väg till OS-guld i 5 000 och 10 000 meter är helt unik. Hans träningsmetoder utmanar tidigare normer och på plats i Peking visar han att han är bäst. Foto: Jonas Lindkvist

Peking, 11 februari. Skridskoåkaren Nils van der Poel tar två OS-guld i Peking. Fotograf Jonas Lindkvist följer honom med kameran, varv efter varv. Skridskoåkarens utmaning är att under samtliga varv utföra varje kurva lika tekniskt bra, även under extrem ansträngning. För att visa precisionen i Nils van der Poels guldlopp har fotografen använt multiexponering och sammanfogat elva bilder till ett fotografi.

Se reportaget: Niels van der Poels OS i bilder.

I mars hade nästan en miljon människor flytt kriget i Ukraina. Foto: Paul Hansen

Lviv, 2 mars. Tidigt på onsdagsmorgonen går ett tåg från Ukraina mot Polen. Taras hand möter ettåriga sonen Matviys genom rutan på tåget som tar hustrun Kristina och barnen till säkerheten i grannlandet.

Se reportaget: Desperation på tågstationen när tusentals trängs för att fly Ukraina

Försiktigt, för att inte öka smärtorna i dotterns kropp, kramar mamma Larysa Susjitska sin dotter Vita Ustymovytj på sjukhuset. Foto: Anders Hansson

Zjytomyr, 8 mars. Hon försöker förstå att hon överlevt. Och att hon förlorat sin bästa vän. 33-åriga Vita Ustymovytj fick splitter i levern och i ansiktet när den ryska roboten slog ner i hennes bostadskvarter. Buksmärtorna är svåra. På natten är det tungt att andas. Mamma Larysa Susjitska försöker trösta.

Se repotaget: Oleksanders fru dog i attacken: ”Jag kommer alltid att älska henne”

Innan pandemin klarade avdelningen Operation 2-Barn av att erbjuda 100 procent av sina patienter planerade operationer inom vårdgarantins 90 dagar. I dag är siffran 46 procent. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Göteborg, 24 april. Antalet patienter som väntar på vård ökade under förra året med 25 procent. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg jobbar personalen extra för att korta köerna. Den här lördagen ska 1,5-årige Harald sövas inför en operation, han vilar i pappa Fredrik Slöghers famn.

Se reportaget: Vårdköerna växte med 25 procent under pandemin

Aktionen gjorde att trafiken i perioder stoppades helt och till slut fick ledas om. Foto: Magnus Hallgren

Stockholm, 26 april. Performancegruppen Red Rebels Sverige intar en korsning i centrala Stockholm framför näsan på polisen och de bilister som vill ta sig fram i trafiken. Gruppen stödjer klimataktivisterna Extinction Rebellion som genom civil olydnad vill rikta uppmärksamhet mot klimatkrisen.

Se reportaget: Klimataktivister stoppade trafiken

Den svenska sjukvården kan inte erbjuda annat än amputation, men Tim Bogdanov tänker försöka rädda så mycket som möjligt av sina förfrusna fingrar. Han hoppas att besöken i tryckkammaren ska hjälpa hans fingrar att läka. Foto: Thomas Karlsson

Göteborg, 3 juni. Tim Bogdanov blev förste svensk på en av världens farligaste bergstoppar. På vägen ner överraskas han av en plötslig snöstorm och tvingas övernatta fastspänd mot bergssidan. Nu står Tim inför sitt livs största utmaning – att rädda sina förfrusna fingrar.

Se reportaget: Klättraren Tim Bogdanov står inför sitt livs största utmaning

DN besöker den farligaste gränsövergången i världen – barriären mellan Mexiko och USA. Foto: Eva Tedesjö

Tuscon, 16 juni. Jorge och Osmaro riskerar livet för den amerikanska drömmen. Det finns hål i den långa muren mot Mexiko där migranterna kan ta sig in. Det är 40 grader celsius i det gassande solskenet. Under 2021 dog minst 728 personer som försökte ta sig in i USA från Mexiko.

Läs reportaget: Hålen i muren – vid den dödligaste gränsövergången i världen

Duon Hooja har kallat till nationell jaktstämma och turnén dokumenteras när duon betar av selfie efter selfie i det varma tältet. Foto: Erik Simander

Kiruna, 1 juli. Gällivareduon Hooja har frälst Sverige med sina skildringar av livet i norr. Med miljontals lyssningar på Spotify i ryggen och motorsågen i högsta hugg åkte de i somras ut på sin första Sverigeturné ”Jaktstämma”. Här träffar de fans på Kirunafestivalen.

Läs reportaget: Hooja: Om vi börjar fundera på vad andra tycker så är vi ute på djupt vatten

Kampen om VM-guldmedaljen avgjordes först när den sista ryttaren hade ridit i mål. Foto: Pi Frisk

Herning, 17 augusti. Henrik von Eckermann och King Edward startar sist i den individuella hopptävlingen. De rider felfritt – och vinner. Ekipaget har ridit hem Sveriges första individuella medalj i hoppning någonsin i ett VM.

Se reportaget: Guldritten, publikfesten och detaljerna – ryttar-VM i bilder

Magdalena Andersson kliver in i bilen på valdagen och nu väntar valvaka i centrala Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud

Stockholm, 11 september. Magdalena Andersson skulle som första svenska kvinna leda sitt regeringsalternativ till valseger. Ändå förlorar den socialdemokratiska vinnarskallen. Här har S-ledaren hållit sitt sista kampanjtal i Bredäng, valturnén är över.

Se reportaget: Vinnarskallen har förlorat

”Till en början i USA sade jag bara rakt ut vad jag tänkte”. säger Tove Lo. Foto: Nicklas Thegerström

Stockholm, 8 oktober. Artisten Tove Lo har aldrig varit rädd för att säga vad hon tycker. Nya skivan ”Dirt femme” ger hon ut på eget skivbolag.

– Jag vill inte behöva kompromissa över huvud taget. Nu är det mitt beslut som gäller, det känns väldigt nice, säger hon.

Se reportaget: Tove Lo: ”Jag fick jobba oerhört hårt med att älska min kropp”

Ur Marianne Lindberg de Geers perspektiv har jämlikhetskampen fått sig en törn av att framgångsrika kvinnor skäms över sina rynkor. Själv är hon fortfarande nöjd med sitt utseende, inklusive ålderstecken. Foto: Anette Nantell

Stockholm, 2 november. Konstnären Marianne Lindberg De Geer debuterar som författare vid 71 års ålder. I boken ”Några ord till en ung feminist” skriver hon om föräldraskap, sexualitet, makt – och sitt eget åldrande.

– Jag har ju aldrig varit äldre, jag känner mig för, säger hon.

Se reportaget: ”Jag har nog alltid drömt om att gå mot strömmen”

”Hej kollikok!” Foto: My Matson

Haninge 10 november. Kerstin Björck byter vant om. Sedan 1978 har hon klätt ut sig till Skogsmulle, om inte hundra gånger så i alla fall nära sextio. I år fyller den omtyckta figuren 65 år.

– Det är fortfarande jätteroligt, men nu för tiden gästspelar jag mest, säger Kerstin Björck som själv fyllde 85 i våras.

Se reportaget: Skogsmulle fyller 65 år: ”Det är fortfarande jätteroligt”

Familjen Häggman från Sjöbo bor över en natt för att hinna med hela varuhuset i lugn och ro. Foto: Tomas Ohlsson

Ullared, 25 november. På Gekås kryssar överfulla kundvagnar trots högre räntor och rusande elpriser. För familjen Häggman från Sjöbo är besöket mer är shopping. Sexåriga Minna har tjatat för att få åka hit, hon har tittat på tv-serien ”Ullared”.

– Att vi bor över är ju en mysig grej också, att vi får komma bort lite, säger Emma Häggman.

Se reportaget: Familjen Häggman tar ledig för att handla

”Jag är inte rädd för mörkret”, säger Karolina Bedran från bostadens varmaste plats, vid ugnsluckan i köket. Foto: Lotta Härdelin

Cherson, 22 november. Putin försöker få Ukraina på knä genom elavbrott. I Cherson, nyligen befriat från ryska trupper, har befolkningen levt utan elektricitet i snart tre veckor. Hemma hos familjen Ignatenko är varmaste platsen i bostaden vid ugnsluckan. Det vet åttaåriga Karolina Bedran.

Läs reportaget: Så är livet i befriade Cherson.

Lois Repnow har tagit sig till mötet med maken Kelly och familjens barn. Foto: Beatrice Lundborg

Anchorage, 10 oktober. Familjen Repnow, med pappa Kelly till vänster och mamma Lois till höger, stöttar den forna vicepresidentkandidaten, republikanen Sarah Palin, i amerikanska mellanårsvalet. De har tagit med sig sina barn till mötet för frihetspatrioterna i Anchorage. Barnen har namn efter amerikanska fyrar, såsom Sankaty, Mukilteo, Yaquina, Vicente, Heceta och Marquette.

Läs reportaget: Sarah Palin: ”Vi var tryggare med Trump”

Hans Andersson säger att han har hållit sig aktiv hela livet. Maraton och fler Vättern-rundor än han kan räkna gör honom tåligare mot värmen än annars tror han. Foto: Lisa Mattisson

Norrköping, 21 juli. Extremvärmen från Europa sveper in över Sverige. Hettan kan vara skadlig för riskgrupper som äldre. På äldreboendet Värmlandsgatan 16 har personalen förberett med glass i frysarna. Hans Andersson bor här sedan tre år.

– Jag har det så bra här, det är rena pensionatet, säger han.

Läs reportaget: Hettan tuff för äldre

