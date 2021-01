DN listar: 10 musikhändelser att se fram emot i vår

1. Bok. Kjell Andersson.

”Ingen går hel ur det här. Mitt liv i den svenska musiken”. (Albert Bonniers förlag)

8 februari

Han har kallats både ”en jobbig jävel” (av Ulf Lundell) och ”ett slags geni” (av Sven-Bertil Taube).

Efter 40 år i den absoluta mittpunkten av svenskt musikliv släpper nu producenten Kjell Andersson sina memoarer. Och han lär inte sakna berättelser. Listan på de artister han jobbat med är svindlande – eller vad sägs om Per Gessle & Gyllene Tider, Marie Fredriksson, Roxette, Plura & Eldkvarn, Mauro Scocco, Wilmer X, Lisa Ekdahl, Svante Thuresson, Sven-Ingvars, Mikael Wiehe, Björn Skifs, Kajsa Grytt och Eva Dahlgren?

Billie Eilish. Foto: Sipa USA, Sipa USA

2. Dokumentär. Billie Eilish ”The world's a little blurry”

Apple TV+

Premiär 26 februari

Filmen om Billie Eilish beskrivs i pressmeddelandet som ”en intim djupdykning i en extraordinär tonårings resa, när hon som sjuttonåring ska navigera livet på resande fot, på scen och hemma med sin familj samtidigt som hon skriver, spelar in och ger ut debutskivan ”WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”. Vi får följa Billie Eilish och hennes bror Finneas O'Connell i skapandet av succéalbumet, där flera av låtarna har strömmats mer än osannolika en miljard gånger på Spotify.

Ur ”Mangrove”, första filmen i Steve McQueens antologi ”Small axe” Foto: Landmark media / Alamy Stock Photo

3. Filmserie. ”Small axe”

(SVT Play)

1 mars

I mars får äntligen Steve McQueens hyllade antologiserie ”Small axe” svensk premiär. ”12 years a slave”-regissören har tecknat omsorgsfulla porträtt av dåtidens svarta befolkning i Storbritannien, där rasism och sociala orättvisor utgjorde vardagen. Film nummer två, ”Lovers rock”, är allra mest minnesvärd och utspelar sig helt och hållet på en hemmafest i London 1980. Det är lika mycket en kärlekshyllning till den romantiska reggaegenren lovers rock som det är en hyllning till de ungdomar som tvingades skapa sina egna festsammanhang, då de inte var välkomna på de engelska nattklubbarna.

Zara Larsson. Foto: SIMON HASTEGåRD

4. Album. Zara Larsson ”Poster girl”

(TEN)

5 mars

Precis som många andra artister i coronatider valde popstjärnan Zara Larsson i höstas att skjuta upp sitt planerade tredje album ”Poster girl”. Nu släpps det i stället den 5 mars och i skrivande stund är inte mycket mer känt än att skivan innehåller det nya, sockersöta Young Thug-samarbetet ”Talk about love”, som enligt Larsson handlar om den fas just innan två personer behöver reda ut vart de står: ”Det där specifika fönstret är så vackert och ömtåligt, så fort du börjar fråga 'gör vi det här?' eller 'hur känner du?' så kan magin förstöras”.

Foto: Paul Edwards

5. Album. Cherrie

9 april

Även om det har gått två år sedan Cherrie släppte albumet ”Araweelo” så har det inte varit tyst runt den svenska r&b-stjärnan. Senast i december satte hon ned foten och avbröt sitt samarbete med ett svenskt modeföretag efter att vittnesmål om företagets arbetsplats och osunda arbetsmiljö börjat spridas. I en video publicerad på Instagram förklarade Cherrie sin ställning och blev hyllad i kommentarsfältet för sin moraliska kompass. I vår är hon tillbaka med mer musik. Om den än så länge titellösa skivan har hon själv sagt att det blir hennes sista album på svenska och har beskrivit musiken som ”genrelös”.

Circus Days and Nights.

6. Cirkusopera. ”Circus Days and Nights”

(Malmö Opera)

Världspremiär 29 maj

Det känns såklart otroooligt vanskligt att tipsa om ett evenemang i detta limboartade pandemiläge. Men det är svårt att hålla tillbaka entusiasmen inför denna föreställning: en nyskriven opera av Philip Glass med libretto av David Henry Hwang och Tilde Björfors. Cirkusoperan bygger på en diktsamling av poeten Robert Lax som fascinerades av cirkuskonsten och på 1940-talet slog följe med ett cirkussällskap i USA. ”Circus Days and Nights” är ett samarbete mellan Cirkus Cirkör och Malmö Opera.

Darkside. Foto: Benjamin Lozovsky/BFA/REX

7. Album. Darkside ”Spiral”

(Matador)

Våren 2021

Jazzgitarristen Dave Harrington och electroproducenten Nicolas Jaar är de musikaliska hjärnorna bakom musikprojektet Darkside. För åtta år sedan, kort efter att de släppt sitt hyllade debutalbum ”Psychic”, meddelade duon att projektet ”var över, för nu” och försvann från scenen. 2021 är de tillbaka. Nyligen släppte de ett första smakprov i form av singeln ”Liberty bell” från det kommande albumet ”Spiral” som kommer i vår. På den stämningsfulla låten knyts Nicolas Jaars stämma ihop med de patenterade Darkside-gitarrslingorna i moll.

Bild 1 av 2 Andra Day spelar Billie Holiday i ”The United States vs. Billie Holiday”. Foto: Takashi Seida Bild 2 av 2 Andra Day och Trevante Rhodes. Foto: Takashi Seida Bildspel

8. Film. ”The United States vs. Billie Holiday”

Svensk premiär våren 2021

I vår uppmärksammas Billie Holiday tvåfaldigt, dels i dokumentären ”Billie”, dels i ”The Butler”-regissören Lee Daniels spelfilm ”The United States vs. Billie Holiday”. I den senare står historien bakom jazzsångerskans välkända protestsång ”Strange fruit” i centrum. Trots påtryckningar från FBI fortsatte Holiday att framföra låten, vilket gjorde henne till en levande måltavla för amerikanska myndigheter ända till sin död 1959. Filmen skildrar bland annat hur Billie Holiday, spelad av Andra Day, utreds av narkotika-roteln men också hur hon inleder en stormig kärleksrelation med en av agenterna.

Robert Smith. Foto: Martial Trezzini

9. Album. The Cure

Datum oklart

I snart 13 år har fansen väntat på ett nytt studioalbum från emo-farfar Robert Smith och hans The Cure. Många rykten har florerat genom åren, men nu kanske kanske det äntligen kan vara på gång. Enligt flera musiksajter har gitarristen Reeves Gabrels sagt att ett nytt album ska komma i år. Gabrels berättar att bandet har ”gått igenom några tuffa år” och att den nya skivan är tung och mörk. Senaste albumet, ”4:13 Dream”, kom år 2008 och fick överlag positiva recensioner.

Kendrick Lamar Foto: Christopher Polk

10. Album. Kendrick Lamar

Datum oklart

Förra albumsläppet gjorde Kendrick Lamar historisk: Han blev den första rapparen att tilldelas ett Pulitzerpris. Därmed är förväntningarna efter ”Damn” minst sagt höga. Och enligt skivbolaget är ny musik på gång från den amerikanske rapparen. Exakt när det nya materialet släpps är dock inte känt, men på en direkt fråga svarar skivbolaget ”snart”. Ytterligare ett tecken på att Lamar ska släppa ny musik är att han har bokats till några av de största festivalerna i sommar, som Glastonbury (som dock har ställts in) och Roskildefestivalen.

