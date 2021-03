DN prisas för digital journalistik

Priset ges ut av en internationell jury i The Society for news design, som varje år delar ut pris i en rad olika kategorier inom journalistisk design och format. I år skickades över 1.700 bidrag in, och bland pristagarna återfinns tidningar som New York Times, Washington Post, Reuters – och Dagens Nyheter.

– Att DN får pris i den konkurrensen visar att vi verkligen tagit ett rejält steg när det gäller den visuella journalistiken digitalt, säger Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på DN.

I kategorin ”Användning av video” tilldelas DN en bronsmedalj för kortdokumentären ”Mammorna följde discodrömmen och klev ner på dansgolvet”.

– Under 2020 drog DN i gång en satsning på kortdokumentärer. Totalt gjorde vi sex stycken under året, där berättelsen om discomammorna var den första. Det är ett format vi verkligen vill fortsätta utveckla, säger Martin Jönsson.

Foto ur reportaget ”Är det här slutet på Kaliforniens amerikanska dröm?”, publicerat på DN 17 oktober 2020. Foto: Anette Nantell

Hederspriserna får DN för reportagen ”En dag med covid-19” och ”Är det här slutet för Kaliforniens amerikanska dröm?”. Att DN prisas för dessa är, enligt Martin Jönsson, väldigt glädjande.

– Varje gång DN belönas internationellt är det ett kvitto på att vi lyckats i våra ambitioner. Vi vill göra ett innehåll och en presentation i världsklass.

