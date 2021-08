DN-tips: Tio musikhändelser att se fram emot i höst

Att pandemin ritat om musikkartan råder det ingen tvekan om. Och i en tid när rockturnéer skjuts upp för, säg, tredje eller fjärde gången i rad, har en konsertverksamhet med internationella namn alltmer känts som en hägring.

Hur hösten blir återstår så klart att se. Men bland de som redan valt att ställa in sina Sverigebesök märks brittiska stjärnskottet Greentea Peng och amerikanska countryartisten Whitney Rose. Antagligen kommer fler namn att strykas.

Men medan livemusikbranschen gått på knäna under det senaste ett och ett halvt åren har kreativiteten trots allt blomstrat bland musikerna.

Paul McCartney, den ständigt turnerande Diana Ross, Taylor Swift, Manic Street Preachers, Merit Hemmingson och Timbuktu är bara några av dem som ägnat 'rockdown' till att skriva eller spela in ny musik.

I Diana Ross fall är det särskilt sensationellt, eftersom den 77-åriga Motownlegenden inte släppt ett album på femton år. ”Thank you”, där hon själv varit med och skrivit samtliga tretton låtar, ges ut i september och är dessutom hennes första med helt nytt material det här seklet.

Samtidigt har den ökade skivutgivningen lett till en del produktionstekniska problem under pandemin. Paul McCartneys ”McCartney III” blev, likt många andra, försenad på grund av det höga tryck som råder inom vinylindustrin.

På Spinroad Vinyl Factory i Lindome vittnar man exempelvis om ett rekordår. Alltmedan siffror från branschorganisationen Ifpi visar att vinylförsäljningen i Sverige ökat med 77 procent de senaste fem åren.

Att det fysiska formatet står starkt, under ett i övrigt ganska mörkt år för livemusiken, är glädjande. För strömningstjänsterna tycks allt oftare diktera melodispråket – när artister, möts, stöts och mäts på plattformarna. Den kortsiktiga jakten på catchy singlar blir, som bekant, sällan ett bra album.

Tio händelser att se fram emot

Sedan debuten 2009 har Roberto Carlos Lange gjort konstnärlig avantgardepop med politisk sälta under namnet Helado Negro. I oktober släpper han sitt sjunde album. Foto: Nathan Bajar

Album. Helado Negro ”Far in”

Sedan debuten 2009 har Roberto Carlos Lange gjort konstnärlig avantgardepop med politisk sälta under namnet Helado Negro. Men det var först med skivan ”This is how you smile” (2019), en meditativ samling sånger om klass, arv och kärlek, som han fick sitt breda genombrott. ”Far in” är Helado Negros sjunde album och som sådant mixar det jazziga melodilinjer och ett skönt sextiotalsgung med elektroniska klanger av i dag. Låten ”Wake up tomorrow”, som gästas av Kacy Hill, torde vara höstens ljuvaste popballad. ”Far in” släpps 21 oktober.



Bob hund. Foto: Anna Brånhede

Rockmusikal. Bob hund "Bobhundmusikal" Storan, Helsingborg

Sveriges mesta rockband liknar alltmer ett ambulerande konstprojekt; är det inte själen som reas ut i rocklyriken, så är det rekvisitan och instrumenten. Vad som ska hända på scenen vet man aldrig säkert när det gäller just Bob hund. Däremot vet man att de alltid återvänder till hemstaden Helsingborg. Så också när det vankas musikal. ”BOBHUNDMUSIKAL – för folk med tinnitus i hjärtat”, i regi av Kajsa Giertz, spelas på Storan 9 oktober–12 november, därefter på Stora teatern i Göteborg 18–21 november.

Diana Ross. Foto: AF archive/Alamy

Album. Diana Ross "Thank you" Decca

Diana Ross stod för sommarens mest oväntade singelsläpp. Med den nostalgiskt discodoftande och av vokalcrescendon fyllda låten ”Thank you” aviserade den 77-åriga Motownlegenden att hon spelat in ett album i sin hemmastudio under pandemin. ”Thank you”, som skivan också heter, är hennes första på femton år. Den innehåller tretton nyskrivna sånger och samarbeten med bland andra Jack Antonoff och Tayla Parx. ”Thank you” släpps 10 september.

Sarah Smarshs ”Dolly Parton och kvinnorna som levde hennes låtar”. Foto: Natur & Kultur

Sakprosa. Sarah Smarsh "Dolly Parton och kvinnorna som levde hennes låtar" Övers. Erik MacQueen, Natur & Kultur

Countrymusik skriven och framförd av kvinnor är de formativa, feministiska texterna i författaren Sarah Smarshs unga liv. Och Dolly Partons texter var en guldgruva; Hon sjöng om oönskade graviditeter, om att arbeta hårt och att fly våld i nära relationer. I en bok som ges ut i oktober analyserar Smarsh stjärnans kulturella inflytande. Likt Barbra Streisand tog Parton kontroll över sin karriär. Hon spelade på bilden av sig själv som sexsymbol, men lyfte samtidigt fram mer handfast kvinnokamp i sina låtar.

Lisa Ekdahl. Foto: Alexander Mahmoud

Abum. Lisa Ekdahl "Grand songs" Sony

Beyoncé i stompig jazzskrud med härligt salongspiano, Billie Eilishs snillrika poplyrik marinerad i mustigt blås – och The Beatles ”I should have known better” förvandlad till ljuv bossanova. När Lisa Ekdahl öppnar dörren till pophistorien med sitt kommande coveralbum gör hon det på vid gavel. Och det blåser onekligen varma vindar. ”Grand songs”, som också innehåller låtar av Carole King, James Taylor och Bob Dylan, är fyllt av lekfulla jazzörhängen och popballader i omistligt Ekdahlskt manér. Släpps 8 oktober.

”Tim – Biografin om Avicii” av Måns Mosesson ges ut 16 november. Foto: Albert Bonniers förlag

Musikbiografi. Måns Mosesson "Tim - biografin om Avicii" Albert Bonniers förlag

DN-journalisten Måns Mosessons bok om housestjärnan Avicii torde – och borde – bli höstens mest omdiskuterade musikbiografi. Tre år efter att Tim Bergling tog sitt liv, 28 år gammal, kommer den första auktoriserade boken om hans liv och låtar. Redan i titeln anas en viktig distinktion; den mellan personen Tim, och dj:n som valde ett artistnamn influerat av buddismen och fyllde arena efter arena, med låtar som ”Levels”, ”Without you” och Madonnaremixen ”Girl gone wild”. ”Tim. Biografin om Avicii” ges ut 16 november.

Norska jazzrockarna i Hedvig Mollestad Trio. Foto: Julia Naglestad

Festival. Stockholm jazz festival Fasching, Musikaliska, med flera

Tanken på festivaler värmer vilket hösthjärta som helst. Och när Stockholm jazz festival åter går av stapeln, på spridda scener runt om i huvudstaden 15–24 oktober, vankas konserter med såväl brasilianska rytmgeniet Gilberto Gil som norska jazzrockarna Hedvig Mollestad Trio och de elektroniskt utsvävande britterna i Gogo Penguin. Progressiv folkmusik blir det också när supergruppen Groupa firar 40 år på scen med Sara Parkman och Samantha Ohlanders, som häromåret gav ut det hyllade albumet ”Matri­arkerna”.

Siti Muharam. Foto: On the corner

Konsert. Siti Muharam Fasching

Med debutskivan ”Siti of Unguja (Romance revolution on Zanzibar)” bländade Siti Muharam en enad kritikerkår under fjolåret. Däribland DN:s Magnus Säll som gav albumet högsta betyg och kallade henne för ”årets upptäckt”. Siti Muharam är ättling till den kända taarab-sångerskan Siti Binti Saad, men har samtidigt en alldeles egen stil. Hennes nytaarab är varm och varsam, med poetisk, liksom politisk klangbotten. Den 18 november ger hon en konsert på Fasching i Stockholm.

Ed Sheeran i ny musikalisk skrud. Foto: Asylum UK

Album. Ed Sheeran "=" Atlantic Records

När Ed Sheerans ”Bad habits” gick varm i bilradion i somras, var det ärligt talat svårt att avgöra om den tidigare så finstämda balladpojken var ett geni... eller bara hade tappat det. Efter att under en längre period ha pausat från musiken dök den nyblivna småbarnspappan upp som glammigt, glittrig vampyr i videon till en hedonistiskt, elektronisk låt om att ha dåliga vanor. Ljudbilden var lika maniskt larvig som briljant och nu kommer jag på mig själv med att längta efter hans fjärde studioalbum ”=” som släpps 29 oktober.

Wilhelm Stenhammar. Foto: Konserthuset Stockholm

Festival. "Stenhammar 150 år" Konserthuset Stockholm

I februari var det Wilhelm Stenhammars 150-årsdag. Och redan då inleddes firandet av tonsättaren med ett mäktigt framförande av hans Serenad för orkester. Men huset vid Hötorget fortsätter att vara hans; den 22 september till 3 oktober arrangerar Konserthuset en jättelik festival med hans pianokonserter, symfonier, stråkkvartetter. Förutom Kungliga Filharmonikerna medverkar bland annat Kungliga Hovkapellet, pianisterna Martin Sturfält och Stefan Lindgren, violinisten Johan Dalene och sopranen Miah Persson.

