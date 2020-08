DN tipsar: 10 böcker att se fram emot i höst

Bokhösten stod för dörren redan för ett par veckor sedan. Nu har den klivit in, presenterat sig och hängt av sig kläderna. I september kommer den att dansa vilt på bordet. Men 2020 års bokhöst är inte som den brukar vara. Sedan mer än tre decennium har Bokmässan i Göteborg varit en sorts höjdpunkt, eller kanske snarare en mittpåle, för bokbranschen.

I år är den inställd. Tiotusen digitala sammankomster och föredrag kan inte fylla det svarta hål som har uppstått där Bokmässan brukade ligga, i slutet av september.

Och det är som bekant inte bara mässan. Författarframträdanden har ställts in, bokhandlare har gått på knäna och förlag har behövt prioritera om i utgivningen. Ändå är kanske bokläsningen – och boklyssningen – en av de kulturaktiviteter som har klarat sig bäst sedan pandemin på allvar svepte in över världen i våras. Att sjunka in i en bok kan man göra utan att vara i någon särskild lokal. Man gör det i allmänhet ensam och gärna på en isolerad plats.

De där dagarna i slutet av september när Bokmässan brukade larma och göra sig till – dem kan vi kanske ägna åt att faktiskt läsa de böcker som man skulle ha pratat om. Utan att kanske faktiskt ha läst dem.

Det finns mycket att glädjas åt mellan höstens pärmar. Debutanter som återkommer, essäister som spirituellt förkovrar sig, poeter med lyriska insikter om det särskilda och det allmänna, översatta skildringar från det vi kallar världens alla hörn, biografier och självbiografier, reportage som rör om och klassiker som blir som nya igen.

I Giovanni Boccaccios ”Decamerone” från 1353 samlas tio personer i ett hus utanför Florens för att undkomma digerdöden. Där berättar de historier för varandra. Många sekel senare har vi tillgång till miljontals historier och berättelser mellan pärmar, eller i nedladdad eller streamad form. Det kunde ha varit mycket värre.

”Falsk spegel”. Foto: Natur & Kultur

1. Essäer

Jia Tolentino

”Falsk spegel”

Översättning Hillevi Jonsson

Natur & Kultur, augusti

New Yorker-journalisten Jia Tolentino är en av de mest uppmärksammade kulturkritikerna i USA på senare tid. I ”Falsk spegel. Reflektioner om självbedrägeri i en modern tid” samlas texter om till exempel bröllop och kapitalism, internet och religion. Världen har tett sig djupt märklig de senaste åren – kanske skakigare än på länge – med auktoritära ledare, klimatförändringar och en pandemi. Röster som förmår beskriva det som sker just nu fyller ett stort behov.

”Ett nytt England” Foto: Modernista

2. Roman

Valerie Kyeyune Backström

”Ett nytt England”

Modernista, september

För oss som aldrig har varit i Kalifornien framstår platsen som vibrerande litterärt laddad, som om där finns en atmosfär och ett ljus som bara väntar på att skrivas ner. Valerie Kyeyune Backström, tidigare Bangredaktör och bland annat kritiker i Expressen, romandebuterar just med kaliforniska stämningar. ”Ett nytt England” handlar om en kvinna som kommer till Los Angeles för att erövra ”De vita husen som lyser som prästkragar i Hollywood Hills.”

”Fjärils vägen” Foto: Albert Bonniers förlag

3. Roman

Patrik Lundberg

”Fjärilsvägen”

Albert Bonniers förlag, september

Går människor under i det svenska klassamhället? För en del framstår det som uteslutet, hur skulle något sådant kunna ske här? I ”Fjärilsvägen” berättar journalisten och författaren Patrik Lundberg om sin mammas väg från stabil arbetarklass till en för tidig död, märkt av den samtida fattigdomens stress och oro. Ett personligt porträtt av en älskad mamma, men också en skildring av hur fel klasstillhörighet förkortar livet för kvinnor i Sverige.

”Spegeln och ljuset” Foto: Weyler

4. Roman

Hilary Mantel

”Spegeln och ljuset”

Övers. Jesper Högström, Weylers, september

Med ”Spegeln och ljuset” avslutar Hilary Mantel sin magnifika trilogi om Thomas Cromwell och livet vid Henrik VIII:s hov. I den tredje delen har Cromwell just administrerat avrättningen av kungens andra hustru, Anne Boleyn. Vad väntar honom nu? Trots att Cromwells slutliga öde är känt, finns en oerhörd laddning kring hans resa uppåt genom det engelska samhällslivet. Mantel har hittat ett sätt att skriva om 1500-talets vardag, samtidigt som historiens suggestioner får romansviten att skimra av ett dunkelt ljus.

”Renegater” Foto: Polaris

5. Roman

Klas Östergren

”Renegater”

Polaris, september

Ja, vad ska man säga? Klas Östergrens romansvit som inleddes med ”Gentlemen” (1980) och långt senare fortsatte med ”Gangsters” (2005) är väl en av de mest uppmärksammade och lästa nutidsskildringarna av Sverige. När ”Renegater” nu kommer är det förstås en händelse, som kryddas med författarens, den avgångne ledamotens, erfarenheter av det tumult som omgärdat Svenska Akademien på senare år. Henry Morgan kommer vandrande mot ett hus på Österlen där författaren Klas Östergren bor. Och där börjar det.

”Samtycket” Foto: Albert Bonniers förlag

6. Biografi/självbiografi

Vanessa Springora

”Samtycket”

Översättning Marianne Tufvesson

Albert Bonniers förlag, oktober

I mitten av 1980-talet hade den 14-åriga Vanessa Springora en sexuell relation med den drygt 50-årige författaren Gabriel Matzneff. Hans dragning till underåriga var känd i den franska kulturvärlden. Ändå var det ingen som försökte skydda fjortonåringen – Matzneff var ju en uppburen författare. När Vanessa Springora nu som vuxen skriver om hur han skadade henne, gör hon det med en imponerande klarhet. När ”Samtycket” kom ut i Frankrike den skapade starka känslor, inte minst eftersom boken smärtsamt gestaltar hur en flicka offras för kulturvärldens genidyrkan.

”Vårt enda liv” Foto: Volante

7. Essäer

Martin Hägglund

”Vårt enda liv”

Översättning Andreas Vesterlund

Volante, oktober

Den svenske filosofen Martin Hägglunds sekulära hyllning till livet och vikten av att vårda människan och samhället för de levandes skull, har väckt genklang hos läsare världen över. Nu kommer hans uppmärksammade essä om mänsklighet, demokrati och ekonomi i svensk översättning. I DN skrev Viola Bao om den engelska utgåvan att det är en ”eklektisk, prövande och visionär bok”, som visar ett sätt att tänka på livet här och nu – och bortom kapitalismen som samhällsform.

”Flicka” Foto: Natur & Kultur

8. Roman

Edna O'Brien

”Flicka”

Översättning Anna Lindberg

Natur & Kultur, oktober

Med tanke på Irlands förmåga att fostra stora författare torde det vara svårt att klassas som en av de allra största, men Edna O'Brien brukar ofta hyllas som en av dem. Hon fyller 90 i år och kom förra året med den lakoniskt betitlade romanen ”Flicka”, som handlar om en ung flicka som tillsammans med sina kamrater kidnappas av den islamistiska gerillan Boko Haram. O'Brien ar hyllats för sina porträtt av kvinnor som överlever i problematiska relationer, men här tar hon utan tvekan temat ett par kliv längre.

”Grand union” Foto: Albert Bonniers förlag

9. Noveller

Zadie Smith

”Grand union”

Översättning Niclas Nilsson

Albert Bonniers förlag, oktober

Redan i debuten ”Vita tänder” (2001) visade Zadie Smith hur hennes författarskap kunde kombinera storheter som humor, samtidsblick, kunskap och berättarglädje. Sedan dess har hon etablerat sig som en av sin generations mest uppmärksammade författare – kanske just för att hon aldrig vänder världen ryggen och isolerar sig, utan ständigt försöker se vad det är för erfarenheter människor kämpar med. I ”Grand union” samlas tio berättelser om till exempel föräldraskap, skrivande, rasism och New York.

”En svart mans anteckningar” Foto: Modernista

10. Essäer

James Baldwin

”En svart mans anteckningar”

Övers. Martin Rogberg

Modernista, december

Den amerikanske författaren James Baldwin har alltid varit aktuell, men på senare år har han blivit helt brännande. Den här boken kom ut 1955 och innehåller material som tidigare publicerats i radikala tidskrifter. Samlingen etablerade Baldwin som en av det svarta USA:s viktigaste röster och hans rappa men ändå lugnt övertygande stil är än i dag drabbande och stilbildande. Denna nyutgåva har ett nyskrivet förord av författaren och kritikern Judith Kiros.

