DN tipsar: Här är de bästa strömningstipsen för vecka 5

Sofia Kappel i Ninja Thybergs ”Pleasure”. Foto: Triart

”Pleasure” (Drakenfilm.se)

Regi: Ninja Thyberg

Med: Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, m fl

Ninja Thybergs brutalt autentiska ”A star is born”-historia från den solkiga amerikanska porrindustrin skulle egentligen ha visats i Cannes förra året. När den franska festivalen ställdes in fick ”Pleasure” istället världspremiär på årets Sundance-festival där den hyllades av de amerikanska kritikerna. Detsamma gäller för stjärnskottet Sofia Kappel i rollen som en svensk småstadsflicka som söker lyckan i Los Angeles porrbranschen. Efter den ironiska inledningen där hon får svara på frågan ”Business or pleasure?” när hon passerar den amerikanska tullen, väntar en svårare tillvaro än vad hon hade tänkt sig: ”Jag vill berätta om kvinnorollen och använder porrbranschen för att det är där kvinnan som objekt är draget till sin mest extrema spets”, förklarade regissören i samband med DN:s reportage från inspelningen. Från klockan 20.00 ikväll, (fredag den 5 februari) och 24 timmar framåt kan filmen strömmas på Drakenfilm.se för alla som har löst ett festivalpass till Göteborgs filmfestival.

”Pleasure” har svensk biopremiär den 26 mars

David Tennant i ”En mördare bland oss” Foto: Kudos Film and Television

”En mördare bland oss” (SVT)

Serieskapare: Daisy Coulam

Med: David Tennant, Anna Madeley, Cush Jumbo, Matthew McNulty m fl.

Premiär kl 22.00 i SVT1 den 6 februari, samt Svtplay

Komplext kriminaldrama från ”Grantchester”-skaparen Daisy Coulam som bland annat har jämförts med ”Broadchurch” med Olivia Colman och David Tennant. Den senare spelar även huvudrollen i denna historia som bär originaltiteln ”Deadwater fell”. Tennants rollfigur, läkaren Tom, är den enda familjemedlemmen som överlever en förödande eldsvåda som bryter ut i deras hem i en avlägsen skotsk byhåla. Det som till en början tycks vara en tragisk olyckshändelse visar sig i själva verket vara en diaboliskt iscensatt plan. Bakom den idylliska fasaden döljer sig mörka hemligheter sedan det visar sig att hela familjen hade drogats ner innan branden bröt ut.

Zendaya och John David Washington i ”Malcolm & Marie”. Foto: Netflix

”Malcolm & Marie” (Netflix)

Manus och regi: Sam Levinson

Med: Zendaya och John David Washington

”Ett hyperelegant karantänfilm”, skrev Kerstin Gezelius i sin recension av Netflix-filmen ”Malcolm & Marie”. Yes, ma'am! Bakom denna vassa verbala vendetta står ”Euphoria”-skaparen Sam Levinson. John David Washington spelar en lika sårbar som narcissistisk regissör som pendlar mellan storhetsvansinne och mindervärdeskomplex. Det är bäddat för en känslomässig tungviktsfajt när han glömmer att tacka sin flickvän och musa (spelad av Zendaya från ”Euphoria”) för att han gjort film av hennes liv. För att mer eller mindre vara skjuten från höften mitt under corona-pandemin är detta en mycket imponerande och svängigt kammarspel där maktförhållandena hela tiden skiftar.

Intervju med regissören Sam Levinson och skådespelarna

”Trump: en presidents fall” Foto: Official White House Photo/Public Domain White House/Flickr

”Trump: en presidents fall” (SVTplay)

Kaos, konflikter och konspirationer. Som väntat gjorde Donald Trump ingen stillsam sorti från Vita huset. Den dödliga attacken mot Kapitolium av ilskna Trump-anhängare blev ett våldsamt slut på en av de mest turbulenta presidentskapen i USA:s historia. Denna snabbproducerade skräckdokumentär ger en inblick i spelet bakom kulisserna från valnederlaget fram till det bittra slutet, med vittnesmål från flera av dem som tillhört Trumps innersta krets. Detta är antagligen bara början på en våg av filmer som försöker processa arvet efter Trump. Redan den 7 mars börjar SVT visa Norma Percys BBC-serie ”Världen efter Trump”. För alla som vill ha mera rekommenderas även Axios kittlande poddserie ”Trumps last stand” som ger en unik inblick i Cirkus Trump.

Visas på SVT2 23.20 den 5 februari och finns att strömma på SVT play

Veckans klassiker:

Anne-Sofie Kylin och Rolf Sohlman i Roy Anderssons ”En kärlekshistoria”. Foto: Europa Film

”En kärlekshistoria” (SVTplay)

Regi: Roy Andersson

Med: Rolf Sohlman, Anne-Sofie Kylin, Anita Lindblom, Bertil Norström, Margareta Weivers, Lennart Tellfeldt

Roy Anderssons kärlekskranka mästerverk är en av tidernas största svenska succédebuter. Även om regissören själv inte är skeptisk till sin hyperautentiska ”Romeo och Julia”-historia från det svenska Folkhemmet så är det få som håller med honom. De unga Rolf Sohlman och Anne-Sofie Kylin känns fortfarande brutalt äkta i huvudrollerna som Pär och Annika som kämpar på med sin ömma och trevande romans med en zombieliknande vuxenvärld som fondtapet. Den nyligen bortgångna artisten och skådespelaren Anita Lindblom är strålande som kärlekskrank moster.