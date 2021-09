DN tipsar: Här är tio filmer att se fram emot i höst

När ljuset släcktes i den gigantiska biografen Salle Debussy i Cannes i juli och filmfestivalens premiärfilm ”­Annette” drog i gång kändes det som om hela publiken drog en kollektiv lättnadens suck bakom munskydden. Äntligen bio, äntligen festival, äntligen ... nästan normalt.

Fransmannen Leos Carax musikal, tonsatt av de excentriska,­ amerikanska Sparksbröderna, börjar helt oemotståndligt med att alla skådespelare anförda av stjärnorna Adam Driver och Marion Cotillard i täten, triumfatoriskt marscherar gatan fram sjungande låten ”So may we start” som genast sätter sig på hjärnan. En stark symbolik som inte undgick någon. Även om ­”Annette” (kommer till Sverige senare i höst eller vinter) visade sig vara betydligt mörkare och ojämnare än man trodde av den oemotståndliga inledningen så är det en suverän filmisk upplevelse av en regissör som inte liknar någon annan.

Lite senare under festivalen såg jag den nordirländska regissören Mark Cousins presentera sin nya ”The story of film. A new generation” i ännu en fullsatt salong. ”Min känsla av att stå här? Tänk Shirley MacLaine som springer gatan fram i slutet av Billy Wilders klassiska ’Ungkarlslyan’”, hojtade den envetna filmhistorikern med filmvärldens mest särpräglade dialekt.

Det känns som om det är just det där man behöver nu, bli påmind igen om skillnaderna mellan film och tv-serier. Risken med hemmakonsumtionen är ju att allt tenderar att flyta ihop, utan början och slut.

Det finns några sådana där starka ”därför älskar jag film”-ögonblick i några av de titlar som jag hunnit se redan, särskilt kanske i Joachim Triers underbart underhållande ”Världens värsta människa”. Man kan hoppas att det finns fler i de övriga filmerna som får svensk premiär i höst.

So may we start!

Julia Werup står i fokus i ”Julia & jag”. Foto: Doc Lounge

”Julia & jag”

Regi: Nina Hobert. Premiär: 10/11.

Kriser och kreativitet, vänskap och vansinne, möten och missbruk... När den återhållna Nina Hobert riktar kameran mot sin utlevande vän Julia Werup tvingas hon möta sig själv. De är olika, men delar erfarenheten av att vara döttrar till kända kulturpersonligheter (Rickard Hobert och Jacques Werup) och ha svårt att bli vuxna. Dokumentära ”Julia & jag” vill visa att man kan ”bli vän med sitt mörker”. Det låter outhärdligt självhjälpskäckt men känns faktiskt – här – meningsfullt.

Timothée Chalamet och Rebecca Ferguson i ”Dune”. Foto: Alamy

”Dune”

Regi: Denis Villeneuve. Premiär: 15/9.

David Lynchs filmatisering av Frank Herberts sci fi-klassiker om ökenplaneten Dune är en fascinerande kalkon, men kanske ingen story som direkt har skrikit på att omtolkas. Drygt fyra decennier senare är det alltså dags igen. Den visuella mästaren Denis Villeneuve borgar för att man ändå definitivt vill ge nya ”Dune” en chans. Den stjärnspäckade rollistan är också övertygande, med namn som Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Stellan Skargård, Oscar Isaac med flera.

Maïwenn gör huvudrollen i sin egen film ”Arvet”. Foto: Nonstop

”Arvet”

Regi: Maïwenn. Premiär: 24/9.

Efter starka ”Polis”, som utspelar sig bland poliser som utreder övergrepp mot barn, och relationsdramat ”Förförd” är den särpräglade franska regissören Maïwenn tillbaka med en starkt självbiografisk skildring som återspeglar hennes mångkulturella bakgrund. Här spelar hon själv huvudrollen som kvinnan Neige som genomgår en omtumlande identitetskris när hennes älskade algeriska farfar går bort. På rollistan för ”Arvet” (”ADN” på franska) finns även Fanny Ardant och Louis Garrel.

Daniel Craig i ”No time to die”. Foto: Nicole Dove

”No time to die”

Regi: Cary Joji Fukunaga. Premiär: 30/9.

Det känns lite ”Måndag hela veckan” att återigen lista den här femte och sista Bondrullen med Daniel Craig som agent 007. Förhoppningsvis dyker den verkligen upp på vita duken den här hösten och förhoppningsvis blir det en värdig grand finale för den brittiska aktör som så elegant lyckades gjuta nytt liv i det lätt stelnade Bondkonceptet. Jag ser fram emot att även stämma möte med briljanta Ben Whishaw (Q), tjusiga Naomie Harris (Miss Moneypenny) och diaboliska Ralph Fiennes (M).

Vicky Krieps och Tim Roth i ”Bergman Island”. Foto: Triart

”Bergman Island”

Regi: Mia Hansen-Løve. Premiär: 1/10.

Delvis svenskproducerade ”Bergman Island” tävlade i Cannes i somras, utan att vinna några priser. Men konceptet är hur som helst så oemotståndligt filmnördigt som det kan bli. Ett Bergmanbesatt amerikanskt filmarpar (Vicky Krieps, Tim Roth) reser till Fårö för att skapa och gå i mästarens spår. Men det förflutna gör sig plötsligt påmint och parets relation kommer i stark gungning. Norska stjärnan Anders Danielsen Lie och amerikanska Mia Wasikowska finns också med på rollistan.

Björn Andrésen i ”Världens vackraste pojke”. Foto: Triart

”Världens vackraste pojke”

Regi: Kristina Lindström, Kristian Petri. Premiär: 15/10.

Han var bara 15 år när den världsberömde Luchino Visconti stannade till i Stockholm i sin vindlande jakt på ”absolut skönhet”. Björn Andrésen blev precis den vackra pojke som den italienska mästaren sökt efter för sin kommande film ”Döden i Venedig”. Den unge svensken kom att skriva filmhistoria och gjorde succé. Men femtio år efter premiären berättar Andrésen om dyrköpta erfarenheter av sin tid i rampljuset – och ett liv som kantats av kriser, sorger, missbruk och utanförskap.

”The french dispatch”

”The French dispatch”

Regi: Wes Anderson. Premiär: 22/10.

Även Wes Andersons nya film, en retroromantisk kärleksförklaring till journalistik från förr i allmänhet och The New Yorker i synnerhet har legat och väntat på hyllorna under en lång tid. En fiktiv fransk stad står i centrum och en del av historien återkallar minnen från studentrevoltåret 1968, inspirerat av ett reportage signerat den amerikanska skribenten Mavis Gallant. Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, ­Frances McDormand och Timothée Chalamet syns bland de många rollerna.

”Sabaya”.

”Sabaya”

Regi: Hogir Hirori. Premiär: 19/11.

Den Guldbaggenominerade, kurdisk-svenska ”The deminer”-regissören Hogir Hirori är tillbaka med ytterligare en explosiv dokumentär från Syrien. Han belönades med bästa regi-priset för sin nya film ”Sabaya” efter världspremiären på Sundance filmfestival i början av året. En högdramatisk skildring av frivilliga aktivister från organisationen Yazidi Home Center som envist kämpar för att rädda kidnappade yazidiska kvinnor och barn, ofta sexslavar, undan IS förtryck.

Renate Reinsve och Anders Danielsen Lie i ”Världens värsta människa”. Foto: Cannes

”Världens värsta människa”

Regi: Joachim Trier. Preimiär: 19/11.

Den norske regissören är tillbaka på mammas gata och knyter ihop det som kommit att kallas hans ”Oslo”-trilogi. Starten blev kulturvärldsnära ”Repris” (2006), som följdes av den mörkare ”Oslo, 31 augusti” (2011). Med ”Världens värsta människa” utforskar han den romantiska komedin, på sitt eget sätt. Renate Reinsve, som utsågs till bästa kvinnliga skådespelare i Cannes, gör huvudrollen Julia – en ung kvinna som söker sin plats i livet och i kärleken – på ett oförglömligt sätt.

Bild 1 av 2 Lady Gaga i ”House of Gucci”. Foto: Metro Goldwyn Mayer Pictures Bild 2 av 2 Adam Driver och Lady Gaga i ”House of Gucci”. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Bildspel

”House of Gucci”

Regi: Ridley Scott. Premiär: 26/11.

Pressbilderna av Lady Gaga och Adam Driver, hon i vit pälsmössa och han i matchande stickad tjocktröja mot en tjusig alpfond, fick många att börja peppa till max inför ”House of Gucci”. Hur det än blir jobbar Ridley Scott med en verklighetsbaserad familjeskandal i modevärlden som innehåller det mesta, kan man lugnt säga. Bygger på den saftiga och säljande boken med titeln ”The House of Gucci. A sensational story of murder, madness, glamour and greed”.

Läs mer:

DN tipsar: Tio föreställningar att se fram emot i höst

DN tipsar: Tio musikhändelser att se fram emot i höst

DN tipsar: Här är tio bra tv-serier att se i höst

DN tipsar: Här är tio konsthöjdare i höst