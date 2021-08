DN tipsar: Här är tio bra tv-serier att se i höst

Sanjeev Bhaskar och Nicola Walker i ”Saknad, aldrig glömd 4”. Foto: Mainstreet Pictures Ltd

”Saknad, aldrig glömd 4”

SVT, 4 september. Serieskapare: Chris Lang Med: Nicola Walker, Sanjeev Bhaskar, Alastair Mackenzie Liz White, Daniel Flynn

Eminenta tv-drottningen Nicola Walker (”River”, ”The split”) öppnar seriehösten med fjärde säsongen av den arkeologiska kriminalaren ”Unforgotten”. Tillsammans med parhästen Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) fortsätter Walkers kommissarie Cassie Stuart att gräva upp gamla kalla mordfall. I fjärde säsongen tar de sig an ett välbevarat lik som hittas i ett skrotupplag och visar sig ha oroväckande kopplingar till poliskåren – samtliga fyra misstänkta gick på polisskolan samtidigt som offret 1989...

Oscar Isaac och Jessica Chastain i ”Scenes from a marriage”. Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

”Scenes from a marriage”

HBO Nordic, 13 september. Serieskapare: Hagai Levi Med: Jessica Chastain, Oscar Isaac, Corey Stoll m fl

Israeliska seriesnillet Hagai Levi (”In treatment”, ”The affair”) ger sig i kast med Ingmar Bergmans äktenskapliga pionjärserie som fick skulden för en svensk skilsmässovåg i början av 1970-talet. Liv Ullmanns och Erland Josephsons ikoniska rollfigurer spelas nu av Jessica Chastain och Oscar Isaac – fast med ombytta roller. Vass, välskriven och välspelad uppdatering av Bergmans ironiska betraktelse över moderna kärleksrelationer – nu filtrerad genom ett modernt par i dagens USA.

Maura Tierny och Jeff Daniels i ”American rust”. Foto: Matthias Clamer

”American rust”

Paramount+, 13 september. Serieskapare: Med: Jeff Daniels, Maura Tierny, Alex Neustaedter Bill Camp m fl

Hur långt är en polischef villig att gå för att skydda sin familj? Den frågan står i centrum för detta familjedrama som utspelar sig i Pensylvannias rostbälte – precis som vårens succéserie ”Mare of Easttown” med Kate Winslet. Jeff Daniels spelar en, minst sagt, sammansatt polischef som ställs inför ett moraliskt dilemma när sonen (Alex Neustaedter) till hans käresta (Maura Tierny från ”The affair”) anklagas för mord. Baserad på Philipp Meyers bästsäljare om en amerikansk dröm som gått förlorad.

Jennifer Aniston och Reese Witherspoon i ”The morning show”. Foto: Apple tv+

”The morning show 2”

Apple tv+, 17 september. Serieskapare: Jay Carson, Kerry Ehrin Med: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell m fl

”The news is only half the story” lyder mottot för ett av appletv-flottans stjärnspäckade flaggskepp. Tittarjakten, tystnadskulturen och intrigerna fortsätter på det Manhattan-baserade mediebolaget som försöker återhämta sig från metoo-skandalen där Steve Carells ankare fick sparken. Trots att pandemin försenat andra säsongen så tycks den officiella trailern inte göra något större nummer av coronaviruset, men antyder att drömduon Bradley (Reese Witherspoon) och Alex (Jennifer Aniston) hotar att splittras.

”Foundation” Foto: Apple tv+

”Foundation”

Apple tv+, 24 september. Serieskapare: Josh Friedman m fl Med: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Alfred Enoch m fl

Ambitiös storsatsning baserad på Isaac Asimovs prisbelönta och episka romaner om Foundation – en grupp landsflyktingar som försöker rädda mänskligheten och återuppbygga en civilisation under det Galaktiska imperiets fall. I rollistan återfinns bland andra Jared Harris (”Chernobyl”) som spelar Hari Seldon, en matematikprofessor som utvecklat psykohistoria –en metod som används för att förutsäga framtiden. Apple tv+ svar på Amazons mångmiljardsatsning på tv-serie ”Lord of the rings”.

”Kastanjemannen” Foto: Nikolaj Thaning Rentzmann

”Kastanjemannen”

Netflix 29 september. Serieskapare: Søren Sveistrup Med: Danica Curcic, Mikkel Boe Følsgaard, Lars Ranthe, David Dencik m fl.

Med den fantastiskt rafflande ”Brottet” satte Søren Sveistrup en ny standard för skandinaviska kriminalserier för snart 15 år sedan. I höst kommer den kusliga kriminalserien ”Kastanjemannen” som bygger på Sveistrups egen roman som kretsar kring en seriemördarjakt efter att en kvinna hittats brutalt mördad på en lekplats i Köpenhamn. Bredvid kroppen hittas en figur gjord av kastanjer och tändstickor med fingeravtryck från en ung flicka – dotter till en politiker – som tidigare försvunnit spårlöst.

Brian Cox som mediemogulen Logan Roy. Foto: Alamy

”Succession 3”

HBO Nordic, 13 oktober. Serieskapare: Jesse Armstrong. Med: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, m fl

Successionsordningen i den känslostörda familjen Roy är långt ifrån säkrad efter den andra säsongen som slutade med tidernas fadermord inför öppen ridå. Lysande rollfigurer överlag, men Brian Cox gör sitt livs prestation som den misantropiska patriarken och mediemogulen som bävar inför tanken på att lämna över sitt smutsiga livsverk till sina dysfunktionella kids. En mörk och obehagligt briljant familjesaga med sylvasst manus som laddats med svart komik och ”Kung Lear”-vibbar. Höstens höjdpunkt.

Martin Compston i ”Vigil” Foto: BBC

”Vigil”

SVT. Serieskapare: Tom Edge Med: Suranne Jones, Martin Compston, Lorne MacFadyen m fl

En dödlig konspirationsthriller i klaustrofobisk u-båtsmiljö från bolaget bakom ”Line of duty”? Ja, tack! Suranne Jones (”Scott och Bailey”) spelar en kommissarie som stiger ner i havet för att söka sanningen bakom ett mystiskt försvinnande av en skotsk fiskebåt och ett dödsfall ombord på den kärnvapenbestyckade u-båten HMS Vigil (Martin Compston från ”Line of duty” spelar en i besättningen). Bäddat för komplotter på hög nivå när hon snabbt kommer på kant med både med den brittiska flottan och underrättelsetjänsten.

The Beatles 1969. Foto: Rights Managed

”The Beatles: Get back”

Disney + 25 november. Serieskapare: Peter Jackson. Med: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr m fl

Peter Jacksons (”Sagan om ringen”) omtalade dokumentärserie bygger på de 60 timmars råmaterial som filmades av Michael Lindsay-Hogg i januari 1969 och då resulterade i den lite deppiga skilsmässofilmen ”Get back” (”Let it be”) samma år. I Jacksons version får publiken en lite mer nyanserad och upplyftande bild av Beatles sista tid som också fångar kamratskapet och den kreativa processen. Serien rymmer också hela Beatles legendariska sista framträdande den 30 januari 1969 på ett hustak vid Savile Row i London.

”Impeachment: American crime Story”. Foto: FX

”Impeachment: American crime story”

Trolig premiär i höst. Serieskapare: Ryan Murphy Med: Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Clive Owen, Edie Falco m fl

”I did not have sex with that woman, Miss Lewinsky...” Efter O J Simpson-fallet och mordet på Gianni Versace gräver denna antologiserie upp ett annat känt rättsfall. ”Impeachment” slungar tittarna tillbaka till Vita huset på 90-talet då Bill Clinton (Cliwe Owen) ställdes inför riksrätt efter den så kallade Monica Lewinsky-affären. Serien där Edie Falco (”Sopranos”) spelar Hillary Clinton bygger på Jeffrey Toobins ”A vast conspiracy: The real story of the sex scandal that nearly brought down a president”. Sevärt!

