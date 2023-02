DN tipsar: Här är vårens höjdpunkter på scen

FEBRUARI

”Kebaben på skäret” av Alma Kirlic

Kebab med extra allt hos Remi (Özz Nûjen) och hans brorsdotter Alex (Parwin Hoseinia). Kungsskärets Kebab är ett populärt ställe i fint kvarter. Men vissa kunder medför dålig stämning – plötsligt är matoset inte bra för lägenhetspriserna. Regi: Anna Novovic. Riksteatern i samarbete med Malmö Stadsteater. Premiär 2/2 på Årsta Folkets Hus Teater, Stockholm. (Från 12/4 på Malmö Stadsteater.) Läs DN:s recension.

”Lost lake” av och i regi av Paula Stenström Öhman

En slocknad dokumentärfilmare, ett par i kris, en orolig medberoendegrupp och en urspårad maskerad. Fem skådespelare, 15 roller med känslor av förlust och längtan i detta drömspel om människan i moderniteten, inspirerat av T S Eliots dikt ”Det öde landet” från 1922. Premiär 4/2 på Kulturhuset Stadsteatern. Läs DN:s recension.

”En folkefiende” av Henrik Ibsen

Högaktuellt om hur fort en opinion kan vända. Läkaren Tomas har skapat ett kurbad med besökare från hela landet, och är populär i stan. Men så inser han att vattnet man har påstått vara hälsosamt, tvärtom är giftigt. Han blir visselblåsare – en hjälte, absolut. Men hur går det för stan när kurbadspengarna försvinner? Regi: Niklas Hjulström. Premiär 4/2 på Västmanlands Teater, Västerås. Läs DN:s recension.

”Boll? Boll. Boll!” av och i regi av Josefin Lennström

Genom en sagolik värld av böljande hav och glupska (men snälla) monster, drömska horisonter och en oändlig massa bollar i alla storlekar och färger, lotsas förskolebarnen, med sång, musik och rörelser. Mittiprickteatern. Premiär 6/2 i Skärholmen. (Från 20/2 också på Påfågeln, St Eriksgatan 84, Stockholm.) Barn/Ung.

”De livrädda” av Talajeh Nasiri

Ara berättar jämt hur feg Nilo var när de var små. Nilo minns inget men storasystern tycks minnas allt. Drastiskt, humoristiskt och lite skrämmande om att vara äldst och yngst, och minnas händelser på olika sätt. Regidebut: Marall Nasiri. Nypremiär 10/2 på Dramaten. Barn/Ung. Läs DN:s recension.

Emma Mehonic i "Revisorn" av Nikolaj Gogol i bearbetning av Magnus Lindman. Foto: Sören Vilks

”Revisorn” av Nikolaj Gogol

Älskad komedi i ny tappning av Magnus Lindman. En statlig inspektör väntas till stan för att granska finanserna. Panik för pamparna! En udda gäst på hotellet – det måste vara inspektören... Kommunstyrelsen fjäskar hysteriskt – underligt, tycker gästen. Med Leif André, Peter Andersson med flera. Regi: Frida Röhl. Premiär 10/2 på Kulturhuset Stadsteatern. Läs DN:s recension.

”Kaos är granne med Gud” av Lars Norén

17 september 1961. Familjen som driver järnvägshotellet är samlad och måste möta varandra och sig själva. Noréns skildring från 1983 av den sönderfallande kärnfamiljen har blivit ett begrepp: Norénfamiljen. Starkt relationsdrama fullt av konflikter och dålig stämning, men också värme, empati och svart humor. Regi: Pontus Plaenge. Premiär 10/2 på Östgötateatern i Linköping. Läs DN:s recension.

”Flickan från långt borta” av Emma Broström efter en bilderbok av Annika Thor och Maria Jönsson

En kall vinterkväll knackar en flicka på en dörr. Den Gråa som bor där låter henne bara stanna en natt. Men när hon gått igen känns det tomt. Något har väckts inom Den Gråa. Kanske är det bättre att vara två? Musik: Kristina Issa och Viktor Sandström. Regi: Anna Ulén. Premiär 10/2 på Borås Stadsteater. Barn/Ung.

”En timme i lugn och ro” av Florian Zeller, fritt efter Simon Grays pjäs ”Otherwise engaged”

Michel har letat efter den där vinylskivan hela sitt liv. Just när han ska släppa ned nålen i skivspåret vill hans fru prata allvar. Då börjar väggarna skaka – av en borr? Fransk komedi om kärlekstrassel och hantverkarstrul. Med och i regi av Adde Malmberg. Premiär 11/2 på Smålands Musik och Teater, Spira, Jönköping.

”Att skiljas” av Mia Törnqvist

Karin och Richard, Richards dotter och lilla barnbarn samt den Tinderdejtande gästen Leila ska fira midsommar i sommarhuset utanför Helsingborg. Trevligt! Men så ser Karin ett mejl i makens dator, från en annan kvinna. En nordanvind drar in i relationskomedin… Regi: Lena Mossegård. Premiär 11/2 på Helsingborgs Stadsteater. Läs DN:s recension.

”Carmen med förhinder” av Ninna Tersman efter idé av Arthem, romska teatern

Sprakande musikteater som fördjupar vår upplevelse av ”Carmen”. Här vävs huvudrollsinnehavaren Salamanca Taikon Gonzalez egen och andra romers berättelser ihop med Bizets opera, som också möter flamenco, jazz, romsk folkmusik och hiphop. Regi: Anna Ulén. Riksteatern i samarbete med Arthem – romska teatern. Premiär 14/2 i Riksteaterhuset, Hallunda, Stockholm. Läs DN:s recension.

”Mefisto” av Ariane Mnouchkine efter Klaus Manns roman

Tyskland, sent 1920-tal. Skådespelaren Hendrik Höfgen tycker sig ämnad för större roller, större scener. Liksom vännerna är han socialist och upprörd över nationalsocialismens framväxt. Men så tar Hitler makten. Ska Hendrik offra karriären och fly landet? Eller följa de nya ledarna, bli stjärna på deras nya tyska teater? Om moral och överlevnadsinstinkt. Regi: Natalie Ringler. Premiär 16/2 på Dramaten.

”Skapelsen” av och i regi av Ada Berger

När höggravida Hanna, ensam hemma, går upp mitt i natten för att kissa är toadörren låst! Vem är där? Jo My, Hannas ännu ofödda dotter, nu vuxen! Två tidsåldrar möts, 2023 och 2063, i ett ömt drama om moderskap och framtidstro med klimatkrisen som fond. Riksteatern i samarbete med Örebro Teater. Premiär 16/2 på Årsta Folkets Hus Teater, Stockholm. (Örebropremiär 1/4.)

”Buster Keaton på månen”, nypremiär 17/2, Unga Klara. Foto: Sara P Borgström

”Buster Keaton på månen” av Gunilla Linn Persson

Två barns farsartade tillvaro i ett äktenskapshaveri. När Buster Keaton var liten var hon med i en show där hon fick ta slagen i föräldrarnas gräl. Showen förbjöds, man får inte slå barn. Nu är bråken inte på låtsas längre, men Buster får ändå ta smällen, och skyddar sin lillebror Harpo. Så de drar till månens baksida. Regi: Suzanne Osten. Nypremiär 17/2 på Unga Klara, Stockholm. Barn/Ung. Läs DN:s recension.

”Caligula” av Albert Camus

Den romerska kejsaren ska ha ner månen, gör sin häst till konsul, dömer dåliga diktare till döden. Där pengar är allt är människors liv inget värt. Tyrannen kräver total frihet. Är han galen eller bara en cynisk politiker med makt? Caligula: Andrea Paddington Edwards. Regi: Ildikó Gáspár. Premiär 17/2 på Göteborgs Stadsteater.

”Quasimodo” av och i regi av Jens Ohlin

Bränderna härjar det medeltida Paris. Folk dör som flugor. I katedralen Notre-Dame är Quasimodo klockringare. På hans skuldra sitter hans outvecklade tvilling, med visioner om Guds straff och jordens undergång – Domedagen. Hur ska vi leva våra sista dagar? I botgöring eller i syndig njutning? Premiär 18/2 på Folkteatern, Göteborg.

”Larm. Blint seende. Blinda ser!” av Elfriede Jelinek

Skandinavienpremiär för Jelineks senaste verk, om tvärtänkarna, de som går emot sans och vett. Har de något att säga oss? Efter irrfärden bland fake news och rykten landar vi med en drink i handen i den alpina superspridarbyn Ischgl, hos klubbdrottningen Kirke. Hades väntar. Regi: Jenny Nörbäck. Premiär 18/2 på Östgötateatern i Norrköping.

”Nibelungens Ring 2.0”/Del 1 ”Wagners Arschloch” Text: Richard Wagner med flera

Serieteater i 15 avsnitt, om ett universum där natten är en evighet. Här lever nibelungar, gudar, halvgudar, jättar, drakar och andra. Målarfärgen har knappt torkat i Valhall. På havsbotten kämpar en incel hopplöst för kärlek. Teaterserien bläddrar bland Wagneroperorna. Genrer och verkshöjder mixas. Med medlemskortet ”Festspielhaus Family” ser du alla avsnitt, men det går att se enstaka. Varje del spelas bara en gång. Regi: Marie Nikazm Bakken. Seriestart 18/2 på Turteatern, Stockholm.

”Kollektivet”, premiär 18/2, Norrbottensteatern. Foto: Jakob Arevärn

”Kollektivet” av, med och i regi av Sven Björklund och Linda Wincent

Dokumentärfilmaren Lars-Åke följer karismatiske Christer och snälla Anita från huvudstan till Norrbotten för att starta ekologiskt kollektiv. Humoristisk teater om det svåraste av allt: att vara fler än en. Premiär 18/2 på Norrbottensteatern, Luleå.

”Anonyma Andliga Ateister” av och med Bravo Toga

Konträr, Stockholms nyaste teater för nyskapande och experimentell samtida scenkonst, har gästspel av Bravo Toga, humoristisk frigrupp mellan dans- och postdramatik. Det blir ”Söderveckan” med stödgruppen AAA, för alla som behöver bota sin ateism… Premiär 19/2 på Konträr, Östgötagatan 33, Stockholm.

”Mlimas berättelse” av Lynn Nottage

Elefanten Mlima, äldre, större, mer aktad än de flesta, strövar fri på den kenyanska savannen. Tills han dödas för sina magnifika betars och en ljusskygg handels skull. Skälet: fattigdom? Eller begäret efter en statuspryl? Tvåfaldiga Pulitzervinnaren Nottages pjäs rör upp känslor. Regi: Dennis Sandin. Premiär 22/2 på Playhouse Teater, Stockholm.

”Katakombe – Jag vill ju bara leva” av Emma Broström

Hitler har makten i Tyskland. Walter, en ung homosexuell man, ordnar soaréer i sitt vardagsrum. Stella är judinna. Efter tortyr arbetar hon för nazisterna, anger andra judar. Mildred, amerikanskan, kom till Tyskland av kärlek till Goethe, försöker nu hjälpa judar ur landet. Poetisk musikteater av den nystartade musikdramatiska föreningen Katakomb. Musik: Kristina Issa. Regi: Marie Parker Shaw. Premiär 22/2 på Kulturhuset Stadsteatern, Fri scen.

”Ludde” av och i regi av Peter Engkvist

Ludde är en självständig pys, nyfiken på världen. Ibland rör det ihop sig för honom men han hittar alltid en egen lösning. Musikaliskt collage med humor, fingertoppskänsla och lågmält clowneri inspirerat av Ulf Löfgrens böcker om Ludde. Teater Pero. Nypremiär 22/2 på Teaterverket, Stockholm. Barn/Ung.

”En midsommarnattsdröm” av William Shakespeare

Hippodromens magiska nya teaterrum invigs med denna drömvärld där inget är som du tror. Här är drifterna som starkast och natten mörkast! På teatervärldens vackraste språk bjuds du humor, kärlek, spänning och romantik, helt i Shakespeares anda. Premiär 24/2 på Malmö Stadsteater, Hipp.

”Ödeläggaren” av Lisa Lindén fritt efter Christina Herrströms bok

En dag knackar en man och hans lille son på Christinas dörr. De saknar bostad. Kan Christina hjälpa dem? Tre år senare är Christina utfattig och har tvingats lämna sitt hem. Hur gick det till? Efter dagbok och minnen av mentala övergrepp. Med Maria Kulle. Regi: Karin Kickan Holmberg. Riksteatern. Premiär 24/2 på Årsta Folkets Hus Teater, Stockholm.

”Utkantssverige” av och med Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson

Kan man dömas för upphetsning av folkgrupp? Vad är en intersektionell rondell? Finns det feministiska kärnvapen? Humorföreställning med musik, sång och försök till dans, efter den prisbelönta radioserien med samma namn. Regi: Magnus Berg. Premiär 24/2 på Uppsala Stadsteater.

”Lyckliga i alla våra dagar” av ensemblen samt Emma Palmkvist och Lars Melin

Meningen med livet är tydligen att vara lycklig. Men hur blir man det? ”Hjälp andra!”, ”Sjung mer!”, ”Var tacksam!” Men om ingen vill ha din hjälp och alla störs av din sång? Om ett projekt dömt att misslyckas. Premiär 24/2 på Backa Teater, Göteborg.

”Oscar” av Erik Uddenberg efter Oscar Frendigs berättelse

Tonåringen Oscar lever med sin alkoholiserade mamma hennes olika män. Han brottas med ansvar och svek, familj och frihet, kämpar för trygghet och att bli förstådd. Regi: Lars Otterstedt. Samproduktion Riksteatern Crea och Unga Klara. Spelas på svenskt teckenspråk och talad svenska för döva och hörande. Klassrumsföreställning. Premiär 24/2 i Härnösand. (4-6/4 på Unga Klara, Stockholm) Barn/Ung.

”Rival”, premiär 24/2, Teater Västernorrland. Foto: Kristofer Lönnå

”Rival” av Alexandra Loonin

Det är blodigt allvar när bästa kompisen sviker, vuxna inte lyssnar och det blir bråk på skolgården. Nyskapande klassrumsteater som med hjälp av hörlurar för in publiken i handlingen. Skapad ihop med elever födda 2011 på Nylandsskolan. Regi: Oskar Stenström. Teater Västernorrland. Premiär 24/2 i Kramfors. Barn/Ung.

”Allrakäraste syster” av Astrid Lindgren, dramatisering Jonna Nordenskiöld

Barbro har fått en lillebror, föräldrarna har knappt tid med henne nu. Men tunneln bakom rosenbusken Salikon leder till ett underland, och hennes egen allrakäraste syster: Ylva-Li. Vilka äventyr: de rider, äter buskarnas sockervadd, badar i silverbäckar. Och sörjer när Salikons rosor vissnar… Regi Therése Lindberg. Premiär 24/2 på Norrbottensteatern, Luleå. Barn/Ung.

”Glenna – en hockeysaga” av Magnus Nilsson

1956 var ett guldår för idrotten: Björn Borg, Stenmark, Linda Haglund, Frank Andersson… Samt Glenn Holger Johansson som tog tog Södertälje Sportklubb till bejublat SM-guld 1985. Om honom, en isfläck i Västergård och en Bussola på Mimmos pizzeria handlar Mankans saga. Regi Jonas Holmberg. Premiär 25/2 på Oktoberteatern, Södertälje.

”Tysta Maria”, premiär 25/2, Helsingborgs Stadsteater. Foto: Mattias Berglund

”Tysta Maria” av och i regi av Annika Kofoed

Fartfylld musikal om Helsingborgs tidiga 1900-tal. Den unga Maria Thunell blir kär i Carlos Zoéga. De startar kaffefabrik, drömmer om framtiden. På fosfatfabriken arbetar Maria Blomgren för usel lön, maken Kalle sliter i hamnen. August Palm agiterar. Den nyvunna strejkrätten ger hopp. En dag förändras allt för de båda Mariorna. Premiär 25/2 på Helsingborgs Stadsteater.

MARS

”Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina” av Tone Schunnesson, fritt efter Lev Tolstoj

Det finns nog kärlek i Anna Kareninas äktenskap, men ingen passion. Så träffar hon greve Vronskij... Om cynismen och konflikten mellan äkta känslor och materiellt välstånd i den ryska högadligheten på 1800-talet. Regi: Ragna Wei. Samproduktion med Riksteatern. Premiär 2/3 på 40-årsjubilerande Orionteatern, Stockholm.

”Stormen” av William Shakespeare

Hertig Prospero med dotter är förvisade till en ö. Där finns redan Caliban, urinvånare, som blir offer för hertigens makt. Sagospel med koloniala drag, nya textinslag, vind i seglen, stroboskopljus, reggae… Teatern som en bild för livet. Regi: Staffan Valdemar Holm. Scenografi: Bente Lykke Møller. Premiär 3/3 på Dramaten.

”Tiden är vårt hem” av Lars Norén

Syskon och barndomsvänner ska ha en sista Skånesommar ihop. Under nuet dunkar det förflutna. Alla har sina minnen från detta deras hem på jorden. Pjäsen är snart 30 år, men frågorna evigt unga: om längtan, hemkomst och tiden som går – tragik och komik. Succé i Eirik Stubøs regi. Nypremiär 3/3 på Kulturhuset Stadsteatern. Läs DN:s recension.

”8 kvadrat”, premiär 3 mars, Kulturhuset Stadsteatern i Husby. Foto: Matilda Rahm

”8 kvadrat” av Murre Gonday och Simon Matiwos

Pojkrummet blir hela universum i berättelsen om brödraskap, vuxenliv, konflikter och den obekväma sanningen. Av Husbyprofilerna Murre Gonday och Simon Matiwos. Premiär 3/3 på Kulturhuset Stadsteatern, Husby.

”Jeanne” av Ivana Sajko

Norr om sjön ligger fina villor med egna bryggor. Söder om: höghuset. De unga i norr vet knappt att de andra finns. De i söder tror att de norra är gjorda av guld. Så torkar sjön ut. Drabbas bägge sidor lika? Regi: Anja Suša. Riksteatern i samarbete med Dramaten. Premiär 3/3 på Stadsteatern i Lund.

”Vi som ärvde” av Marjaneh Bakhtiari, Navid Modiri, Parham Pazooki, Talajeh Nasiri, Dimen Abdulla efter idé av Ramtin Parvaneh

Barnen till de som flydde hit – vad har de ärvt? Familjeberättelser om förföljelse, flykt och exil. Filmade intervjuer med vuxna som kom från Iran på 1980-talet, och på scenen: deras barn. Det grymma förtrycket i dagens Iran gör allt brinnande aktuellt. Regi: Ramtin Parvaneh och Johanna Larsson. Premiär 3/3 på Angereds Teater, Göteborg.

”Otherness” av och i regi av Magdi Saleh

Lekfullt om att vara eller känna sig annorlunda – en väv av röster. Du kan nog känna igen dig – i att vara högljudd eller sitta i rullstol, vara sifferfixerad eller livrädd för smuts. Alla har någon gång känt sig annorlunda. Efter Magdi Salehs intervjuer med människor i Skåne om deras annorlundahet. Premiär 3/3 på Malmö Stadsteater.

”Hungarian acacia”, gästspel 3-4 mars, Konträr. Foto: Krisztina Csanyi

”Hungarian acacia” av Kristóf Kelemen och Bence György Pálinkás

Postfaktisk dokumentärteater – en botanisk saga om en invasiv art som blev Ungerns mest patriotiska träd. Ungerskt gästspel om nationella mytbilder. Spelas 3-4/3 på Konträr, Östgötagatan 33, Stockholm.

”På västfronten intet nytt” av Matt Foss efter Erich Maria Remarques roman

Stor satsning för både teatervana och alla unga vuxna som är på väg in i livet med avslutad utbildning, arbete och… mönstring!? Elva skådespelare delar på över 40 roller i en föreställning som med dans, musik och skådespeleri ger liv åt Remarques roman. Premiär 3/3 på Länsteatern, Gotland.

”Sommarboken” av Tove Jansson

Marika Lagercrantz och Matilda Ragnerstam gör lilla Sophia och hennes farmor, som lär känna varandra en sommar på en skärgårdsö i finska viken. Regi: Jakob Höglund, som tidigare har satt upp denna Tove Janssonklassiker på Lilla Teatern i Helsingfors. Premiär 4/3 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Rädsla urholkar själen” efter Rainer Werner Fassbinders film

Har du undrat om du är en del av en rasistisk kultur? Kanske omedvetet? Salem är migrant från Marocko och jobbar på Yarden i Malmö. På krogen träffar han städerskan Emmi, 20 år äldre än han. De blir kära vilket provocerar omgivningen, vars rasism sipprar in i deras kärlek. Efter filmen från 1974. Regi: Helle Rossing. Premiär 4/3 på Malmö Stadsteater.

”Nästa Andetag”, premiär 4 mars, Örebro teater. Foto: Klara G

”Nästa andetag” av Duncan MacMillan

”Världen är körd”, säger paret och bävar över att de bildar familj på ett överbefolkat klot. Ömsint humor om vårt personliga ansvar. Hur få in ”rädda planeten” i livspusslet. Kan koldioxidavtrycket av en bebis (”10 000 ton CO2”) kompenseras om man planterar ett träd? Regi: Olle Jernberg. Premiär 4/3 på Örebro Teater.

”Avgörande ögonblick” av och i regi av Rasmus Lindberg

En gifter sig med gitarristen från sitt första bröllop. En mobbas ut på arbetsplatsen av sin chef. En annan överlever Estonia. Någons hjärta stannar hela tiden. Berättelser om livets små och stora stunder ihopsamlade i Västernorrland. Premiär 4/3 på Teater Västernorrland, Konsertteatern, Sundsvall.

”Handbok för husmödrar” av Camilla Blomqvist

Folkhemmets hemmafruliv i närbild, med krusade örngottsband, fernissade golv och syjuntor. Tre skådespelare gör samma roll i tre olika åldrar – kvinnoliv på olika villkor – men möts också öga mot öga. Om moderskap, hushållsarbete och vänskap som överlever allt. Regi: Johanna Salander. Premiär 4/3 på Västerbottensteatern, Sara Kulturhus, Skellefteå.

”Vestalen” av Gaspare Spontini

Julia är vestal, prästinna med kyskhetslöfte i antikens Rom. Om hon bryter löftet raseras samhället, ett dödligt dilemma när den älskade Licinius kommer hem från kriget. En kamp om olika sanningar till Spontinis dramatiskt vackra operamusik från 1823. Gästspel av Operasällskapet Kamraterna. Regi: Aurelia Le Huche. Premiär 9/3 på Teater Tribunalen, Stockholm.

”AI-partiet” av Bombina Bombast och First Kiss Production

Det politiska AI-partiet har öppnat högkvarter i Malmö. Partiets ledare är en Artificiell Intelligens. Perfekt: helt opartisk, faktabaserad, behöver aldrig sova! Men partiet behöver anhängare också. Vill du gå med? Träffa AI:t och partimedlemmar som vill övertala dig. Samproduktion med Bombina Bombast. Premiär 10/3 på Malmö Stadsteater, Augusten. Barn/Ung.

”Mean time” av och med Amina Szecsödy

Soloverk där Protagonisten, ett slags sierska, försöker få grepp om nuet för att kunna spå om framtiden. Högljudd och överkänslig, mellan tragedi och grotesk ifrågasätter hon sin egen position och sina motståndsmetoder. I fokus högerpopulismens virus, som sprider sig globalt. Premiär 10/3 på Konträr, Östgötagatan 33, Stockholm.

”Älsklingarna”, premiär 10/3, Byteatern Kalmar Länsteater. Foto: Mattias Johansson

”Älsklingarna” av Kristian Hallberg, fritt efter Elfriede Jelineks roman ”Älskarinnorna”

En fartfylld och kladdig föreställning om tonårstjejen på väg att bli kvinna. Att skapa en identitet och slå sönder den. Kravet på heteronormativ tvåsamhet kryper allt längre ner i åldrarna. Vi blir itutade: du är inget förrän du fått en partner, barn, familj. Regi: Elin Skärstrand. Premiär 10/3 på Byteatern Kalmar Länsteater. Barn/Ung.

”Hindenburg” av och i regi av Åsa Berglund Cowburn efter romanen av Susanna Lundin

I ett övergivet hus bor nallen Bertil och trasdockan Prickly Pear som funderar på vad en människa är och hur man tillverkar en – i väntan på jordens undergång. Bertil har döpt platsen till Hindenburg, efter luftskeppet som kraschade just där, långt innan Prickly Pear kom (hon föddes på en helt annan plats, utan skinn.) Musik: Simon Steensland. Premiär 11/3 på Moment i Gubbängen.

”Marsvinsnätter” av Christina Herrström

Alvilde räcker inte till. Inte för barnen, inte för sin man, absolut inte för marsvinen som ylar i köket. En röd dörr som aldrig får öppnas finns i hemmet där ingen är tillfreds. Så kraschar Kentauren Ken in genom väggen och ställer allt på ända. Om passionen och drömmarna bland tvätthögar och jobb. Musik: Min stora sorg/Ann-Sofie Lundin. Regi: Sara Giese. Premiär 11/3 på Norrbottensteatern, Luleå.

”Momo – eller kampen om tiden” dock- och musikteater av och i regi av Johan Ehn efter Mikael Endes bok

Till Momos stad kommer Gråa agenter som lovar folk bättre liv om de sparar tid i Tidssparkassan. Men ju mer tid de sparar, desto mindre liv har de kvar: allt jäktas bort. Föräldrar sparar bort sin tid med barnen! Momo måste rädda barnen – och mänskligheten. Dockor: Jenny Bjärkstedt. Musik: Marcus Sturewall. Premiär 11/3 på Teater Barbara, Pipersgatan 4, Stockholm. Barn/Ung.

”Irakisk Kristus”, nypremiär 13 mars, Teater Galeasen. Foto: Jens Sethzman

”Irakisk Kristus” av Hassan Blasim

Boken ”Irakisk Kristus” kom 2013. Författaren, Hassan Blasim ansågs ha revolutionerat den arabiska litteraturen. Med sina noveller om tillståndet i Irak borrar han i smärtsamma frågor om hur våld, rädsla och längtan präglar oss. 2021 fick Natalie Ringler Svenska Dagbladets Thaliapris för sin regi. Nu återuppstår den omtalade föreställningen för en tredje säsong. Samarbete med Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern. Nypremiär 13/3 på Teater Galeasen, Stockholm. Läs DN:s recension.

”Elefantmannen” av och i regi av Karl Seldahl, fritt efter Frederick Treves bok från 1927

Joseph Merrick föds 1862 i England, svårt missbildad. Efter moderns död hankar han sig fram som ”Elefantmannen” på en freakshow. Läkaren Treves ser honom och tar med honom till sitt sjukhus, där han sakta blir en respekterad medborgare. Fri tolkning – vad formar ett rättvist samhälle? Samarbete med Teater Barda. Premiär 15/3 på Estrad Norr, Odenskogsvägen 42D, Östersund.

”Power” av Maja Lidbrink

Tvillingsystrarna Jamila och Amina är världskända inom döv-communityt för sitt speciella, starka uttryck. De är yin och yang – två urkrafter som med poesi, sång och battles både strider och stödjer varandra. Om normer och tabun, visuellt och musikaliskt på svenskt teckenspråk för döva och hörande. Regi: Mindy Drapsa, konstnärlig ledare på Riksteatern Crea. Premiär 16/3 på Riksteatern, Hallunda.

”Leka med elden” av August Strindberg

Äkta paret Kerstin och Knut firar sommar i skärgården, med tid för lek och äventyr i solhettan. När parets gemensamma hälsar på börjar det ”lekas” på riktigt. Strindberg med glimten i ögat om en fantasipassion som leder ut på för djupt vatten. Regi: Patrik Franke. Premiär 11/3 på Aliasteatern, Hälsingegatan 3, Stockholm.

”Ghislaine” av och med Sarah Key

Känd för allmänheten genom två män; som dotter till tidningsmogulen Robert Maxwell och som partner till finansmannen Jeffrey Epstein. Dömd till 20 års fängelse för medhjälp till sexuellt utnyttjande av barn. Monster eller människa? Offer eller bödel? Och får man ens fråga sig det? Regi: Ursula Lynx Fogelström. Premiär 16/3, Teater Gertrude på Ö2 Scenkonst, Bergsgatan 11, Stockholm.

”Kris”, nypremiär 17/3, Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby. Foto: Matilda Rahm

”Kris” av Karin Boye

Malin ska snart ta studenten när allt går itu. Allt lidande i världen! Och om Gud inte finns? Eller finns…! Mitt i kaoset blir hon också kär. Jättekär. I en hon absolut inte får bli kär i. Nutida scenkonst 80 år efter Boyes död, med rapartisten Beri Gerwise och Frida Beckman. Regi: Maja Salomonsson. Nypremiär 17/3 på Kulturhuset Stadsteatern, Vällingby. Läs DN:s recension.

”Socialdemokraterna – the musical” av Klas Abrahamsson och Åsmund Flaten

Dagen efter valet. Makten är förlorad. Gravölen slut för nio vilsna partiarbetare. Satirisk musikal om ett parti i kris. Norska originalet ”Arbeiderpartiet – the musical” omgjort för vår svenska verklighet. Musik: Åsmund Flaten. Regi: Markus Virta. Premiär 17/3 på Kulturhuset Stadsteatern

”Du är min nu” av och i regi av Gérard Watkins

Vi följer två par från deras första möte och spirande förälskelse, tills det där andra tar över – kontrollbehovet, hoten. Kärlek blir svek och raseri, grymhet och förtvivlan. Om mäns våld mot kvinnor, men också en väg ut. Efter samtal med psykologer, socialarbetare och forskare. Premiär 17/3 på Göteborgs Stadsteater.

”Vilda inuti” av Moa Backman

Ett barn dör i skogen. Ut ur hennes kropp flyttar alla fantasier, tankar och drömmar hon har burit på. De måste hitta ett nytt sätt att leva. Småsint egoism och girig fåfänga måste samsas med hoppfull glädje och drömsk romantik. Humoristiskt och storslaget om vår förmåga till grymhet men också empati och givmildhet. Regi: Anne Jonsson. Premiär 17/3 på Backa teater, Göteborg. Barn/Ung.

”Fru Sorg” fritt efter Selma Lager Lagerlöf

I romanen ”En herrgårdssägen” finns en hyresvärdinna, fru Sorg, som kräver bedrövelse i pant av sina inneboende. I den dunkla natten vaggas vi av vindarna och vågorna i vintervilan, men tids nog ska puppan spricka upp och återfödas, för att se världen i ett nytt ljus. Regi: Nina Jeppsson. Premiär 18/3 på Strindbergs intima teater.

”Hur känner du att du är rädd?” av Anna Brovarna, Nikol Dovganuk, Taya Fedorenko med flera

Pjästiteln är namnet på en av de 18 kortpjäser som ingår i föreställningen. De är alla skrivna av ungdomar i åldrarna 15-21 år i Ukraina, som studerat dramatik mitt under pågående krig. Regi: Lars Rudolfsson. Premiär 20/3 på Orionteatern, Stockholm.

”Körsbärsträdgården”, premiär 24/3, Dramaten. Foto: Aorta

”Körsbärsträdgården” av Anton Tjechov

Världen är i förändring. Det vill Ranevskaja och hennes fina men nu lusfattiga familj inte ta in. Deras gods måste säljas, till en nyrik bonde, son till livegna – extra plåsamt! En pjäs från 1904 om ett paradigmskifte så otänkbart att det inte går att fatta. Michael Thalheimer, en av Europas främsta regissörer är tillbaka på Dramaten. Premiär 24/3 på Dramaten.

”Monicas vals” av Klas Abrahamsson

Alla älskar Monica Zetterlund! Hennes röst svävar som ett solrikt soundtrack i vårt kollektiva minne. Men älskade Monica också Monica? En berättelse mellan verklighet och fantasi, nu i den jazzklubbsmiljö som var tänkt från början, med den danska jazzorkestern Benjamin Koppel Quartet på golvet i ombyggda Hippodromen. Nypremiär 24/3 på Malmö Stadsteater, Hipp. Läs DN:s recension.

”OlofOlof” av Hans Marklund och Anders Lundin

Olof Rudbeck kan vara den mest färgsprakande personlighet Uppsala har hyst. Nu hyllas universalgeniet , lymfsystemets upptäckare, blodomloppsforskaren, instrumentbyggaren, historievisionären, med en vindlande musikteaterföreställning. Regi: Hans Marklund. Premiär 25/3 på Uppsala Stadsteater.

”Salaligan” av Mats Strandberg och Mikael Kallin

Salaligan är en av svensk kriminalhistorias grymma sensationer. Sigvard Thurneman var dess ledare. Vi ser honom förhöras 1936. Frisk nog för en fängelsedom, eller sinnessjuk? Ett drama om den trånga mansrollen, förbjuden kärlek, gruppdynamik, ockultism och vetenskap, byggt på protokoll, nyhetsreportage och vittnesmål. Regi: Mikael Kallin. Premiär 25/3 på Västmanlands Teater, Västerås.

”När skönheten kom till byn” av och i regi och scenografi av Marianne Lindberg De Geer

En fantasi om vad som kunde ha hänt Pippi Långstrump som äldre dam, och hur vårt allt fyrkantigare samhällsbygge skulle ha hanterat henne – eller försökt hantera henne. Med Ia Langhammer, Eva Rexed och Omid Kanshari. Premiär 29/3 på Teater Brunnsgatan Fyra.

”Raised on rhythm”, premiär 31 mars, Dramaten. Foto: Aorta

”Raised on rhythm” av Niki Tsappos, koreograf och dansare

Varifrån kommer rytmen? Vad gör den med oss? Dansföreställning om dess kraft och djup och om dess förmåga att både skapa gemenskap och ge rum för individerna. Niki Tsappos och Martha Nabwire var den första kvinnliga duon att vinna VM i Streetdance 2010. Musik: Erik Hjärpe. Premiär 31/3 på Dramaten.

”Lysistrate – återkomsten” av Maria Olsson

För tvåtusenfyrahundra år sedan sexstrejkade Lysistrate och hennes medsystrar för att få stopp på männens krigande. Nu är hon tillbaka, i vår tid. Se henne, hennes nyfödda lillebror och gudinnan Athena i denna musikalkomedi med touch av grekiskt drama. Soppteaterpremiär 31/3 på Kafé Klara, Kulturhuset Stadsteatern.

”Processen” av Franz Kafka

Regissören och teaterchefen Pontus Stenshäll flyttar in romanen från 1925 på teatern. Josef K blir regissör i stället för banktjänsteman. När vakterna rusar in mitt under en repetition blir handlingen akut mardrömslik. Roligt, klaustrofobiskt och absurt när frågan om samhällets makt över människan dras till sin spets. Som Josef K: Lasse Beischer. Premiär 31/3 på Göteborgs Stadsteater.

APRIL

”Pang bom krasch – en änka föds” Text: Andreas Boonstra. Musik: Andrea Tarrodi och Franz Lehàr

Nyskriven musikal om en gammal operett – ”Glada änkan” refuserades 1925, men blev sen den mest spelade operetten i världen. Här är människorna bakom succén, deras passion för musik och scenkonst i en förkrigstid som påminner om idag. Tarrodis nykomponerade musik är brygga till Lehars. Idé: Jonas Nerbe. Regi: Eva Staaf. Premiär (gästspel) på Teater Tribunalen, Stockholm.

”Den fule” av Marius von Mayenburg

Lette, en man i sina bästa år, är framgångsrik och lyckligt gift. Men får på jobbet veta att han är för ful för att få sälja varan han själv uppfunnit, så han låter plastikoperera sig och blir jättesnygg. Sen är inget som förr. Skruvad saga för vuxna. Vad blir kvar av våra jag när vi skapar om oss till instagramfulländning? Regi: Nina Rudawski. Premiär 1/4 på Dalateatern, Falun.

”Apparat” av och med Erik Åberg och Jay Gilligan

Musik- och jongleringsshow med personlig touch. Skulpturer böjs och viks på tusen vis i en abstrakt dockteater. Elektronisk jonglering – när en boll fångas ringer en cykelklocka, en flaska klinkar, en trumma dunkar – blir en hel symfoni. Sörmlands Teater. Premiär 13/4 på Elektron, Gnesta. (Även 3 och 4/6 i Katrineholm och Eskilstuna.) Barn/Ung.

”Röde Orm” av Frans G. Bengtsson

Åtta bibliotekarier stannar på jobbet efter stängning för att ”lajva” vikingaberättelsen Röde Orm. Det blir sjöslag bland hyllorna – romanser och svärdstrider, komik som övergår i blodigt allvar… Regi: Alexander Mørk-Eidem som satte upp pjäsen på Dramaten 2020 för 50 personer under pandemin. Nypremiär, med ny fräsig ensemble 14/4 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Hemma hos – en miljon rum och kök” av Lucia Cajchanova

Vad ett hem är. Cajchanovas familj var först att bo i den nybyggda trean i Hjällbo 1968. Sen dess har många flyttat in och ut där. Pianisten med sin stora dröm, duvskötaren, pizzabagaren, flickan med lappade byxor… Cajchanova har intervjuat dem. Angereds Teaters succé med ny musik av Kristina Issa. Regi: Malin Stenberg. Premiär 14/4 på Göteborgs Stadsteater.

”M/S Tiamantti” av Nina Wähä

Tre sverigefinska systrar ska begrava sin mamma i moderlandet. Redan på färjan brister det. Vem kände mamma bäst? Och vill de alls träffa pappan som drog till Finland när de var små? På M/S Tiamantti, mellanförskapets flaggskepp, är baren öppen och sångerna fyllda med drömmar. Med Thérèse Brunnander, Tanja Lorentzon och Sofia Pekkari. Regi: Anna Takanen. Premiär 15/4 på Dramaten.

”Onnellisinta on olla onnellinen”/”Det lyckligaste är att vara lycklig” av Taija Helminen

Om konstnären Elis Sinistö (1912–2004), även eremit, astrolog, balettdansare, filosof, yogi, värdshusvärd, ufoskådare, nudist och pacifist. Människokärlek var hans livsfilosofi. Taisto Reimaluoto delar den i sin monolog. Regi: Hanna Kirjavainen. Samarbete med Teater Avoimet Ovet och Lahtis Stadsteater. Spelas på finska, textas. Premiär 15/4 på Riksteatern, Hallunda.

”Chefen” av Malin Axelsson

Jenny den nya mellanchefen, är en frisk fläkt med höga mål. Men hon är den enda mellanchefen, och inte den första… Snart strimlas hennes powerpointvision av ändrade planer, nya styrmodeller och mystiska fikavendettor. För dig som har, har haft, känner dig som, eller är – chef! Musik: Kristina Issa. Regi: Victoria Brattström. Premiär 15/4 på Borås Stadsteater.

”Vox humana”, premiär 16/4, Dramaten. Foto: Aorta

”Vox humana” av Jean Cocteau

En kvinna. En telefon. Förlorad kärlek. Ett förhållande har tagit slut. Vi hör och ser bara henne, hon är förtvivlad, men håller skenet uppe. I hennes röst och reaktioner ekar även han – som inte längre är hennes. Monolog med Lena Endre. Regi: Thomas Ostermeier, konstnärlig ledare för Schaubühne i Berlin. Premiär 16/4 på Dramaten.

”Bra där!” av Affe Ashkar och Aki, Dajanko och Sai från fd. musikgruppen Labyrint

Hiphopen har hypats, hatats, politiserats och kommersialiserats. I april 2022 kom denna den första svenska musikteaterföreställningen med hiphopen i centrum, tidigare musikgrupopen L. Om Nasir vars dröm om att bli stjärna var närmare än han trott, men också svår att nå… Inte lämplig för barn pga grovt språk och våld. Regi: Affe Ashkar. Nypremiär 19/4 på Uppsala Stadsteater. Läs DN:s recension.

”Tid” av Maria Trost och ensemblen

Uppsalas ungdomsensemble är unik. Varje höst sen 2013 sätts en ny grupp ihop för att skapa en egen föreställning. Denna gång görs den av både ungdomar och 70-plussare ihop. Ett kollage av sådant som har skett, sker och ska ske. Om ålderdom, ungdom och tid. En åldersblandad kör ackompanjerar. Premiär 20/4 på Uppsala Stadsteater.

”This is it” av Ludvig Bildstein

Ludvig Bildstein, i Moment-sammanhang mer känd som Ludde Hagberg, är tillbaka med ännu en egensinnig multikonstföreställning, efter debuten mitt under pandemin med ”Liz å Bill”, om den postmoderna dansens två stora: William ”Bill” Forsythe och Elizabet ”Liz” Le Compte, grundaren av The Wooster Group i New York. I nära samarbete med ChatGPT av Open AI. Med: Ludde Hagberg, Louise Peterhoff med flera. Premiär 22/4 Moment i Gubbängen.

”De förlorade hjältarnas land” av och i regi av Jonas Österberg Nilsson

Ett kraftprov av regissör och skådespelare nästan lika mäktigt som själva upptäcktsresan. Vi vet en hel del om ingenjör Andrées, Knut Fraenkels och Nils Strindbergs strapatser när de försökte nå Nordpolen i luftballong. Men inte vad de kände när ballongen kraschlandat och de var förlorade. En fantasi och ett realistiskt kammarspel på isen. Nypremiär 22/4 på Uppsala Stadsteater. Läs DN:s recension.

”Evigt ung” av Erik Gedeon

Succé från 2020 för livserfarna med glimten i ögat. Året är 2050. Stadsteatern är nu omsorgsboende för skådespelarna, snart 90, som tröttnat på att sjunga Gullan Bornemark och gör revolt. Kroppen kan vara stel, men i hjärtat kan man känna sig som 25. Musikteater full av rock n’roll och humor. Regi: Adde Malmberg. Nypremiär 22/4 på Helsingborgs Stadsteater.

”Uncanny valley” av Rimini Protokoll (Tyskland)

Stefan Kaeigi från Rimini Protokoll har låtit bygga en robotkopia av den tyske författaren Thomas Melle – en bedrägligt verklig robot som står på scenen istället för författaren. Här ställs frågor om vår rädsla för teknologins utveckling och om vad som egentligen är mänskligt beteende. Med roboten som enda aktör. Gästspel 28-29/4 på Konträr, Östgötagatan 33, Stockholm.

”Skönheten i kaos” av Magnus Lindman efter en bok av Julia Ravanis

Kvantfysik är svårbegriplig som kärleken. Vad vet du om hur en människa känner? Och om de minsta partiklarna som du måste belysa för att kunna se. Ljuset förändrar partikeln, så vad är den när du inte mäter? Samma med kärleken: Frågar du ”är vi ihop nu?” så påverkar frågan relationen. Vad hade hänt om du inte frågat? Regi: Frida Röhl. Premiär 29/4 på Folkteatern, Göteborg.

”Monster och gudar på Knossos taverna” av och i regi av Py Huss-Wallin

En strand. Ett olivträd. En nedgången restaurang. Och sex tjuriga vidunder. Minotaurus, Cyklopen och Medusa är monster som människorna en gång besegrat. Nu talar de ut om segrarnas futtighet. De har tröttnat på att spela skurkar i sagorna, som egentligen berättar om mänskliga misstag, hjältedåd och kärlekslängtan. Premiär 29/4 på Örebro Teater. Barn/Ung.

”Jag springer” av Line Mörkeby, inspirerad av Anders Legarth Schmidts blogg med samma namn

En timme efter att hennes dotter dör i cancer börjar Johanna springa och kan inte sluta. Dag efter dag, ut i skogen, bort från den förlamande sorgen. Maja Runeborgs 8 kilometer långa maratonmonolog på rullande löpband är en fysisk men allra mest känslomässig bedrift. Regi: Jonas Hellman Driessen. Premiär 29/4 på Norrbottensteatern, Luleå.

MAJ

”Komma till världen”, nypremiär 6 maj, Orionteatern. Foto: Christopher Backholm

”Komma till världen” av Jörgen Dahlqvist

Inuti den stora magen på Orionteaterns scen – Platons grotta, där skuggorna dansar på väggarna – undersöker vi hur det är att vara barn. Barn och skådespelare funderar i spel och samtal över frågor som: När blev jag till? Hur hör jag ihop med allt? Interaktiv filosofi-teater under glimmande stjärnor. Spelperiod 6-14/5 på Orionteatern, Stockholm. Barn/Ung.

”Vildanden” av Henrik Ibsen

Livet är okej hemma hos familjen Ekdahl. Inte som de tänkt, men de klagar inte. De månar om sitt lilla husdjur, en skadskjuten vildand. Vännen på besök ser bara förljugenhet och måste absolut ta dem ur illusionen av lycka. Men sanningen är ett hårt vapen… Regi: Emil Graffman. Nypremiär 6/5 på Göteborgs Stadsteater. Läs DN:s recension.

”Brinn”, nypremiär 13 mars, Unga Klara. Foto: Jenny Baumgartner

”Brinn” av Elmira Arikan och Farnaz Arbabi

Vännerna Agni och Evvi bor på ett hem för tonårsflickor, tätt ihop, skapar egna regler på tvärs med samhällets. En dag går de alldeles, alldeles för långt. Om den nödvändiga revolten, och farorna. Sorgset och explosivt mellan humor och svärta. Regi: Farnaz Arbabi. Efter två utsålda säsonger ännu en spelperiod. Från 13/5 på Unga Klara, Stockholm. Barn/Ung. Läs DN:s recension.

”Den stora skrivboken” av Jon Fosse efter Ágota Kristófs roman och Marc van der Veldens dramatisering

Det är krig, storstaden svälter. Två små pojkar skickas till mormor på landet. Deras nya värld är hård, elak, skitig och våldsam. Pojkarna övar på allt de måste klara för att överleva. Stor poesi om exil och överlevnad. Regi: Sofia Adrian Jupither. Premiär 17/5 på Dramaten.

”Ageplay” av och med Lisen Rosell och Amanda Apetrea

Två kvinnor spelar cello och tvärflöjt. De suger, dreglar, slickar, stretar och drar. Ibland har de blöjor, gråter över spilld mjölk eller ägnar sig åt seniorgympa. Ömsom komik, ömsom allvar, som livet och åldrandet. En modigt omogen undersökning av olika åldrar, via kroppens och tankens våndor och begär. Premiär 17/5 på Konträr.

SOMMAR

”Systrar” en berättelse genom musik av Puccini och Poulenc

Två operor i klostermiljö – Puccinis ”Syster Angelica” och Poulencs ”Karmelitsystrarna” – vävs ihop till en enda, om kvinnors utsatthet. Västmanlands Teater och Musik ihop med Operahögskolan vid Mälardalens universitet. Regi: Patrik Sörling. Premiär 1/6 på Västmanlands Teater, Västerås.

”Wendy & Peter Pan”, nypremiär 14 juni, Medleforsparken. Foto: Patrick Degerman

”Wendy & Peter Pan” av och i regi av Annika Kofoed, fritt efter J M Barries berättelser om Peter Pan och Wendy

Sommarteatern från 2022 är tillbaka. En kväll kommer Peter Pan flygande och lockar ut Wendy och hennes syskon på en äventyrlig resa. Om att bli vuxen eller vägra bli det – med fantasi, humor och vilda, farliga äventyr. Musik: P-O Nilsson. Regi: Annika Kofoed. Västerbottensteatern. Nypremiär 14/6 i Medleforsparken, Skellefteå.

”Två om en änka” av Nils Poppe i bearbetning av Andes Aldgård och Andreas T Olsson

Efter 28 år är det dags för Eva Rydberg att säga tack och hej till Fredriksdalsteatern och sin kära publik. Hon gör det med Nils Poppes klassiska sommarkomedi ”Två man om en änka”. Året är 1923. På herrgården ska den glada änkan Julia Sjölin (Eva Rydberg) hålla bröllop för sin dotter. Det blir förstås oanade förvecklingar innan brudparet och alla andra har fått sin… Regi: Anders Aldgård. Premiär 16/6 på Fredriksdalsteatern, Helsingborg.

”Solens dotter” efter Anders Fjellners diktcykel Solsönernas saga

Efter de nordiska och finska myterna Eddan och Kalevala är det nu dags för den samiska föreställningsvärlden att ta plats i Berättarladan – i en färgsprakande mytisk föreställning, på sedvanligt, överdådigt Västanåvis full av musik, dans, fantasieggande dekor, kostymer och masker. Regi: Leif Stinnerbom. Musik: Magnus Stinnebom. Premiär 24/6 på Västanå Teater, Berättarladan, Rottneros.

”Ronja Rövardotter” av Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens saga om ärvda konflikter, vänskap över gränserna och om skogens väsen. Ronja vill ut i livet utanför den trygga Mattisborgen. Där i skogen finns vildvittror, grådvärgar och korkade rumpnissar – men också Birk, son till Mattis ärkefiende Borka… Familjeföreställning av Teater Västernorrland i samarbete med Västernorrlands museum. Musik: Sara Parkman och Hampus Norén. Regi: Lovisa Onnermark. Premiär 24/6 på Murbergets friluftsmuseum, Härnösand.

”En musikalisk fantasi om Lapp-Nils vid Döda Fallet i Ragunda” av och i regi av Martin Lindberg

Lapp-Nils var en legend redan under sin livstid. Än idag lever hans låtar bland Sveriges folkmusiker. Här möter vi ett svunnet Jämtland: sockenlappar, torpare och storbönder, men också djävlar och änglar. Vid Döda Fallet står kampen mellan himmel och helvete om spelmannens själ och rätten till musiken. En av Estrad Norrs största satsningar någonsin. Premiär 30/6 i Döda Fallet, Ragunda.

”En midsommarnattsdröm” av Lucas Svensson fritt efter William Shakespeare

På godset rustas för bröllop. Det är mellankrigstid, landet kokar av framåtanda: Världen skall ordnas, för allas bästa. Gårdskarlen Botten känner ett kallt drag kring nacken… När tillvaron blir trång flyr alla till den magiska skogen, men denna midsommarnatt är gränsen mellan dröm och verklighet flytande, farlig… Regi: Maria Weisby. Scenkonst Sörmland. Premiär 4/8 i Teaterladan vid Nynäs slott. Turné i Sörmland.

PRIVATTEATRAR

Scalateatern, Stockholm

”Får jag vara med?” av Alexander Salzberger efter Elaine Eksvärds memoarer

”Om det som tillhör livets hjärtslag”, säger Elaine själv, numera Sveriges mest anlitade föreläsare, om sin show. Att slitas mellan identiteter och tillhöra en trasig familj, gestaltat med ett stort mått av humor och hög igenkänningsfaktor. Regi: Amanda Pesikan.

Premiär 24/2 på Scalateatern.

”Snedtänkt med Kalle Lind & Co”

Show med programledaren Kalle Lind och en pianist, samt gäster som delar deras fascination för subkulturella fenomen, nöjeshistoriska kuriositeter och excentriska personer. Fria associationer hit och dit i det svenska 1900-talets underhållning. Podden ”Snedtänkt med Kalle Lind” har gjorts i 365 avsnitt. Här tas den vidare inför publik. Premiär 3/4 på Scalateatern.

Intiman, Stockholm

”Trollkarlen från Oz” av L. Frank Baum. Musik och text av Harold Arlen och E. Y. Harburg

Älskad barnbok, ikonisk Hollywoodfilm och succémusikal: Minst tio generationer världen över har vuxit upp med berättelsen om Dorothy och hennes hund Toto som en tornado blåser bort, ända till Landet Oz. Bara trollkarlen där kan hjälpa dem hem igen. På väg till honom möter Dorothy ett fegt lejon som söker mod, en plåtman som vill ha ett hjärta och en fågelskrämma på jakt efter en hjärna… Magi, humor, odödlig musik och spännande äventyr för hela familjen. Regi: Kålle Gunnarsson. Premiär 10/2 på Intiman i Stockholm.

”The full monty” av Terrence Mcc Nally. Text & Musik: David Yazbek

Efter filmen ”Allt eller inget” från 1997. Om sex arbetslösa män i stålverksstaden Sheffield, som bestämmer sig för att bilda en manlig stripteasegrupp, à la Chippendale-dansarna. Svårt: de ser inte vidare bra ut och de kan inte dansa… Trots allvaret – arbetslöshet, pappasorger, impotens, självmord och andra svåra frågor – blev filmen en prisad succé och därefter en hjärtevärmande musikalkomedi för scenen. Regi: Kålle Gunnarsson. Premiär 9/3 på Intiman i Stockholm.

”Tootsie”, Oscarsteatern, Stockholm. Foto: Mats Bäcker

Oscarsteatern, Stockholm

”Tootsie” av Robert Horn, sångtext och musik av David Yazbek

Robert Gustafsson är Tootsie i musikalkomedin efter den Oscarsbelönade filmen med Dustin Hoffman. Michael Dorsey vill bli musikalstjärna på Broadway men får inga jobb. När han skapar ett kvinnligt alter ego, Dorothy Michaels, gör hon succé. Men att vara kvinna är inte heller lätt… Regi: Edward af Sillén. Hela våren 2023.

”Kulturbärarna” av och med Andreas T Olsson

Efter tio år med den hyllade enmanskomedin ”Sufflören” på Dramaten är Andreas T Olssons nya ”en flermansmonolog med bara bärande roller”. I Garderobiärens kostymförråd möter vi den osynlige statisten, den nitiske autografjägaren, läkaren i salongen, skådespelaren som spelar björn på Skansen… Egentligen ett oförblommerat kärleksbrev till publiken, som det ytterst handlar om. Regiöga: Claes Eriksson. Spelas spridda dagar i februari och mars på Oscarsteatern, Stockholm.

Chinateatern, Stockholm

”The bodyguard”. Scenmusikal av Alexander Dinelaris, efter Lawrence Kasdan/Mick Jacksons film

Succéfilmen med Whitney Houston och Kevin Costner, om stjärnan och hennes livvakt och deras omöjliga kärlek, gjordes 1992 med det bäst sålda soundtracket någonsin toppat av Dolly Parton-covern ”I will always love you”. Nu för första gången på svensk scen – en hyllning till Whitney Houstons musik. Med Nadja Kasanesh Holm (Idolvinnare 2020) och Anastasios Soulis i huvudrollerna. Regi: Regi: Thomas Agerholm. Fram till mars på Chinateatern, Stockholm.

OPERA

”Sweeney Todd” av Stephen Sondheim i regi av Michael Cavanagh

Med Sondheims mästerverk gör musikalgenren entré på nationalscenen för opera och balett. En blodig sådan, mörkt grotesk och upplyftande genial. Premiär den 28 januari på Kungliga Operan.

”The turn of the screw” av Benjamin Britten i regi av Annilese Miskimmon

En spökopera baserad på en kortroman av Henry James där röster och instrument vävs samman för att omväxlande framkalla och dölja det allra hemligaste. Premiär den 1 februari på Folkoperan.

”Aida” av Giuseppe Verdi i regi av Claes Fellbom

En storpolitisk konflikt i det forntida Egypten, med triumfer och nederlag, bryts här mot ett av operahistoriens mest laddade triangeldramer. Premiär den 23 februari på Wermland Opera.

”Die schweigsame Frau”, premiär 4 mars, Göteborgsoperan.

”Die schweigsame Frau” av Richard Strauss i regi av Barrie Kosky

Sverigepremiär på denna operakomedi om en tystlåten kvinna och om hur de unga lurar de äldre till ett libretto av den store författaren Stefan Zweig. Premiär den 4 mars på Göteborgsoperan.

”Don Pasquale” av Gaetano Donizetti i regi av Annika Lindqvist

En turnéversion i kammarformat, sjungen på svenska, av den kanske mest klassiska av alla italienska operakomedier under 1800-talet. Premiär den 8 mars på Göteborgsoperans lilla scen.

”Adriana Mater” av Kaija Saariaho i regi av Dan Turdén

År 2000 gjorde Saariaho sitt världsgenombrott med operan ”L’amour de loin”. Det här är Sverigepremiären för den betydligt vildare och mörkare uppföljaren. Premiär den 28 mars på Norrlandsoperan.

”Fallet Makropulos” av Leos Janácek i regi av Elisabeth Linton

Att i varje ögonblick vilja leva lite till eller att vilja leva i evighet är frågan som ställs i denna opera som handlar om jakten på ett livselexir. Premiär den 1 april på Malmö Opera.

”Var är smörgåsen?” av Niklas Brommare och Pija Lindenbaum i regi av Carl Knif

Urpremiär på en opera om upplevelsen av annorlundaskap - baserad på ett libretto av en av våra mest älskade barnboksförfattare. Premiär den 21 april på Kungliga Operans Rotunda.

”En midsommarnattsdröm” av Benjamin Britten i regi av Michael Cavanagh

Med sin sinnliga klangvärld, transparenta ljusmagi och blinkningar till renässansen tillhör denna opera ett av 1900-talets ljuvligaste underverk. Premiär den 29 april på Kungliga Operan.

”Nabucco” av Giuseppe Verdi i regi av Jacopo Spirei

Verdis genombrottsopera från 1842 om frihet och förtryck, med ”Fångarnas kör” som senast i Italien användes som symbol för motståndet mot Berlusconi. Premiär den 20 maj på Göteborgsoperan.

DANS

FEBRUARI

”12 songs” av Kenneth Kvarnström/”Saaba” av Sharon Eyal

Världspremiär för Kenneth Kvarnströms koreografiska scenkonstverk som omfamnar artisten Ane Bruns musik. Hon medverkar live på scen tillsammans med Göteborgsoperans danskompani, orkester och gästande musiker. Vissa spelkvällar utgör helaftonsföreställningar genom att även ”Saaba” framförs, den suggestiva dansdröm som Sharon Eyal skapade i samarbete med danskompaniet oktober 2021. 4–25 februari, Göteborgsoperan.

”Ekman/Hjálmarsdóttir/Naharin”

Kungliga Baletten ger tre exempel på samtida dans. Två av dem drabbades av pandemin och behöver nya chanser. Alexander Ekmans omarbetning av ”Cacti” fick spelas för ett begränsat antal besökare, och Hlín Hjálmarsdóttirs nyskapade ”Riptide” (med konstnären Martin Bergström och artisterna El Perro del Mar och Jacob Haage) gavs endast digitalt. Nu sätts de på Stora scenen och får sällskap av Ohad Naharin som är tillbaka med sin ösiga ”Minus 16”. 10 februari–24 februari, Kungliga Operan, Stockholm.

”Durational space” på Lilith Performance Studio

Ett nytt utställningsformat invigs med nyproducerade storskaliga performanceverk där konstnärerna på olika sätt intresserar sig för kropp och rörelse. Verken pågår samtidigt, publiken kommer och går. I ”Durational space 1” deltar Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson, i ”Durational space 2” senare i vår deltar Adèle Essle Zeiss och Sareena Sattapon. 16 februari–4 mars, 27 mars–13 maj, Lilith Performance Studio, Malmö.

”Vástádus eana/The answer is land” av Elle Sofe Sara

Med inspiration från demonstrationer, samiska ritualer och formationsdans skapade koreografen och filmregissören Elle Sofe Sara från Guovdageaidnu, Norge, detta verk 2021 för och med sju kvinnliga dansare och jojkare. Jojken som bär upp verket är specialskriven av norska och sydsamiska kompositören Frode Fjellheim, känd för bland annat intromusiken till filmen ”Frost”. 22–23 februari, Dansens Hus, Elverket, Stockholm.

MARS

Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir, "Sälkvinnorna". Foto: Märta Thisner

”Sälkvinnorna” av Amanda Apetrea/Halla Ólafsdóttir

Två strandade sälar inviger vårsäsongen på MDT. Det blir urpremiär för Amanda Apetreas och Halla Ólafsdóttirs nya verk som utforskar ”mytlandet och shapeshiftandet mellan säl och kvinna”. Gissningsvis kommer det att frustas och plaska högljutt när duon bakom hårdrocksdekonstruktionen ”Beauty and the beast” från 2011 och feministiskt ockulta ”Dead” från 2017 skamlöst brer ut sig över och under ytan. 2–5 mars, MDT, Stockholm.

”Master of dance” av Fredrik Benke Rydman

Dansmästaren Fredrik Benke Rydman har samarbetat tidigare med manusförfattaren och Killingängmedlemmen Martin Luuk, exempelvis i sexspexigt dansanta relationskomedin ”Because I’m worth it” från 2017. I denna masterclass i form av en dansmonolog kommer Rydman att dela med sig av kunskaper från sin rika danskarriär och skapa en unik koreografi efter instruktioner från publiken. 3 mars–4 juni, Dansens Hus, Elverket, Stockholm.

”Terrarium” av OR/ELLER

Koreografiduon OR/ELLER, som består av Anja Arnquist och Madeleine Lindh, låter en liten värld i världen, ett terrarium med ett svenskt kalhygge, bli skådeplatsen för ett vilt dansdrama. Familjeföreställning skapad för Norrdans, rekommenderad från tio års ålder. 3 mars–25 april, Norrdans, Härnösands teater och på turné

”The dropouts”, premiär 4 mars, Skåne Dansteater. Foto: Jacob Stage

”The dropouts” av Jo Strømgren

På ”Skånes farligaste cirkus” kan det tydligen hända att lejonet äter upp lejontämjaren och att knivkastarens assistent får kniven i sig. För i norska koreografen och dramatikern Jo Strømgrens nya dansföreställning i samarbete med bland andra kostymdesignern och före detta dansaren Bregje van Balen handlar det inte om att vara bäst på cirkus, utan om att vara modigast. 4 mars–30 september, Skånes Dansteater och på turné

”Zirkonen” av Matilda Fleberg & VAZ

Afro-nordisk futurism kallar producent- och artistduon VAZ (svensk-kapverdiska systrarna Cecilia Vaz och Jenny Vaz) sin genre, med influenser från hiphop, afrobeat och konstmusik. Här samarbetar de med koreografen Matilda Fleberg om en skapelseberättelse som är dansföreställning och livekonsert i ett. 16 mars–21 april, Dansens Hus, Elverket, Stockholm.

”Sälskap” av Sindri Runudde

Nu blir det mer om sälar. Nycirkusutbildade dansaren och koreografen Sindri Runudde har inspirerats av den mytologiska varelsen selkie – hälften säl, hälften människa – i en familjeföreställning som leker med tanken på att vara någon annan eller något annat. 17–18 mars, Norrlandsoperan, Umeå.

”Traces” av Ultima Vez

Wim Vandekeybus, som grundade sitt danskompani Ultima Vez i mitten av 1980-talet och blev en del av det belgiska dansundret, följer nu sina egna spår bakåt i tiden. ”Traces” verkar till och med vilja spåra sig längre tillbaka än så: det handlar om historien, mänskligheten, naturen, urskogen. 29 mars–1 april, Dansens Hus, Elverket, Stockholm.

”Touched” – Johan Inger/Imre och Marne van Opstal

En danskväll om ”människans (gem)ensamma liv” kallar Göteborgsoperan denna double bill med två världspremiärer: svenske Johan Ingers ”Dust and disquiet” och holländska syskonen Imre och Marne van Opstals ”To kingdom come”. 31 mars–4 maj, Göteborgsoperan.

”Julia & Romeo” av Mats Ek

Det är tio år sedan som Mats Ek skapade denna helaftonsbalett exklusivt för Kungliga Baletten. Sedan dess har tolkningen av William Shakespeares tragedi till Eks eget urval av musik av Pjotr Tjajkovskij även spelats i Europa och USA. Dags att ges igen på Stockholmsoperan, som firar 250-årsjubileum i år. 31 mars–28 april, Kungliga Operan, Stockholm.

APRIL

”Change” av Virpi Pahkinen

Ytterligare en mästarkoreograf som har gjort ett verk där åskådarna får vara med och styra: en konferencier hjälper till i publikvalet av hur fem koreografier, fem dansare, fem musikstycken och fem ljussättningar ska sättas ihop till varje föreställning av Virpi Pahkinens ”Change”, som hon har skapat för sig själv och dansarna Pontus Sundset Granat, Sofia Sangregorio, Victor Persson och Vanessa Lindblom. Det hela ska gå att kombinera på 125 olika sätt. 21 april–21 maj, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.

”You want it darker”, premiär 25 april, MDT. Foto: Märta Thisner.

”You want it darker” av Anna Vnuk, Sandra Medina, Lisen Rosell

Gud, död och humor behandlas på artisten Leonard Cohens sista album, och eftersom Anna Vnuk, Sandra Medina och Lisen Rosell verkar ha lånat titeln till sitt samarbete kanske detta ger en fingervisning om innehållet. Dansaren och skådespelaren Medina och regissören och skådespelaren Rosell har samarbetat förut, konstellationen med koreografen och dansaren Vnuk är helt ny. 25–28 april, MDT, Stockholm.

”Concerto di figura” av Charlotte Engelkes

Egensinniga Engelkes har skapat en danskonsert där 22 väsen i form av papier-mâché-figurer gestaltar en yttre och inre värld. Denna performanceartist blandar dans, teater, performance och opera till en egen signaturmix, här med nykomponerad musik av mångåriga samarbetspartnern Willi Bopp. 27–29 april, Dansens Hus, Elverket, Stockholm.

MAJ

”Sylph” av Cullberg & Halla Ólafsdottir

Mer Halla Ólafsdottir. Hennes första verk för Cullberg handlar om ett mytologiskt skogsväsen, sylfiden. Det bygger vidare på Michel Fokines balett ”Les sylphides” från 1909 och tanken är att ge musiken (Shida Shahabi), kostymen (Hanna Kisch), scenografin och ljuset (Chrisander Brun) lika stora roller som dansen (Cullberg). 4–6 maj, Dansens Hus, Elverket, Stockholm.

”Mössan” av Örjan Andersson

I Thomas Bernhards novell ”Mössan” hittar en man en mössa på en ödslig landsväg och blir besatt av att hitta dess ägare. Av detta gör Örjan Andersson en koreografisk drömvärld, ett solo skapat tillsammans med skådespelaren Olof Yassin, om mental instängdhet och besatthet. 11–13 maj, Dansens Hus, Elverket, Stockholm.

Läs fler texter om scenvåren 2023.