DN tipsar: Här är vecka 4:s bästa strömningstips

Familjen Brandelius i ”Spring Uje spring”. Foto: Johan Paulin

”Spring Uje spring” (vod-premiär)

Regi: Henrik Schyffert

Med: Uje Brandelius, Therese Hörnqvist, Bixi Brandelius, Vega Brandelius m fl

Succéföreställningen om Dr Kosmos-stjärnans vardag med Parkinson i Bredäng blev också en riktig fullträff som film. I måndags vann Henrik Schyfferts anarkistiskt lekfulla ”Spring Uje spring” Guldbaggar för bästa film, bästa manus och bästa huvudroll för Uje Brandelius. En lika rolig som rörande hybrid mellan ett magiskt vardagsdrama och en socialrealistiskt musikal.

Vod-premiär den 29 januari, se Triart eller SF Anytime.

”The white tiger” Foto: Tejinder Singh Khamkha

”The white tiger” (Netflix)

Regi: Ramin Bahrani

Med: Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra m fl

Indien har visserligen ett inofficiellt kastsystem med oräkneliga nivåer, men det fattiga ljushuvudet Balram (Adarsh Gourav) menar att det egentligen bara finns två sorters indier; den med liten mage och den med stor. Själv drömmer han om att få en stor. Den lysande filmatiseringen av Aravind Adigas Booker-prisvinnare är en lika brutal som underhållande skildring av avgrundsklyftorna i det indiska samhället. Ett slags mörk version av ”Slumdog millionaire” där berättelsens sensmoral är lika enkel som dess huvudperson är komplex – ett slags indisk hybrid mellan den godmodiga David Copperfield och Patricia Highsmiths talangfull sociopat, Tom Ripley.

Carey Mulligan och Ralph Fiennes i ”The dig”. Foto: Larry Horricks/Netflix

”The dig” (Netflix)

Regi: Simon Stone

Med: Ralph Fiennes, Carey Mulligan, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin

Stilfullt kostymdrama i återhållen brittisk Merchant-Ivory-stil. Carey Mulligan spelar en besutten änka på egendomen Sutton Hoo i Suffolk som anställer Ralph Fiennes tjuriga, självlärda arkeolog för att göra utgrävningar på hennes ägor. Fynden de gör visar sig vara mycket mer häpnadsväckande än något trott. De till och med ändrar synen på brittisk historia. Filmen, som delvis bygger på autentiska händelser, utspelar sig i under det sista skälvande året före andra världskriget och kombinerar ämnen som makt, klass, kärlek - och en oväntad vänskap.

”It's a sin”. Foto: Ben Blackall

”It's a sin” (HBO Nordic)

Serieskapare: Russell T Davies

Med: Olly Alexander, Nathaniel Curtis, Omari Douglas

För 20 år sedan fick Russell T Davies sitt stora genombrott med den banbrytande gayserien ”Queer as folk”. Sedan dess har den humanistiska och humoristiska manusförfattaren levererat eminenta serier som ”A very english scandal” och ”Years and years”. ”It's a sin” är en skildring av hur AIDS-epidemin drabbade den brittiska queer-scenen i 80-talets gryning. Handlingen kretsar kring tre homosexuella unga män som lämnat sina konservativa familjer för att utforska kärlek och identitet, just när viruset börjar spridas i London. ”It's a sin” är en känslomässig, livsbejakande tripp i dödsskuggans dal, med soundtrack av Pet Shop Boys, Kate Bush, Bronski Beat, Soft Cell och Culture Club.

Adrian Dunbar och i ”Blood” Foto: Cmore

”Blood” (Cmore)

Serieskapare: Sophie Petzal

Med: Adrian Dunbar, Grainne Keenan, Diarmuid Noyes, Sean Duggan, Carolina Main

Psykologisk dramathriller som är sevärd att fler skäl än för att stilla abstinensen efter att Adrian Dunbar gör comeback i ”Line of duty 6” under senvåren. Dottern Cat Hogan återvänder hem till byn efter moderns plötsliga dödsfall – bara för att gradvis upptäcka att det är något som inte stämmer. ”Blood” kretsar kring lögner, hemligheter och svek i en irländsk familj.

Veckans klassiker:

Hasse Ekman i ”Jazzgossen” Foto: Cmore

”Jazzgossen” (1958) (Cmore)

Regi: Hasse Ekman

Med: Hasse Ekman, Maj-Britt Nilsson, Elof Ahrle, Bengt Ekerot, Karl Gerhard, Sigge Fürst, Meg Westergren

Modelejon, dandy, charmör. Hasse Ekman var inte bara den svenska filmens stora elegant utan också en av de hårdaste arbetande filmskaparna (uppmärksammad i DN i samband med Mikaela Kindbloms nya bok ”Hasse Ekman: Dandyn i drömfabriken”. Under drygt två decennier spottade han ur sig ett 40-tal filmer. En av dem var denna delvis självbiografiska historia i stilfull technicolor- som är ett slags nostalgitripp till 1920- och 1930-talens nöjesliv. I filmen spelar han rikemanssonen Teddy Anker som öppnar Stockholms första nattklubb med hjälp av korvgubben Mille: ”Som den lilla skötsamma jazzgosse jag är, föredrar jag Karl Gerhard framför Karl Marx”, säger Hasse Ekmans figur säger.