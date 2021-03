DN tipsar: Här är veckans bästa strömningstips

Bild 1 av 2 William Bergvik (Pål Sverre Hagen), Jeppe Schøitt (Jon Øigarden), Henrik (Tobias Santelmann) och Adam Veile (Simon J. Berger). Foto: Stephen Butkus /Fremantle Bild 2 av 2 Simon J Berger i ”Exit 2”. Foto: Fremantle Bildspel

”Exit 2”

SVT, premiär 6 mars. Regissör och manusförfattare: Øystein Karlsen. Med: Simon J. Berger, Pål Sverre Hagen, Jon Øigarden, Tobias Santelmann, Simon J. Berger, Maria Bonnevie, Rolf Lassgård m fl.

”The boys are back in town”, skrev Simon J Berger nyligen på Instagram till ovanstående maskeradbild där han är utklädd till Jokern.

Första säsongen av ”Exit” var en obehagligt underhållande svart satir om en grupp amoraliska norska hedgefondkungar i loafers utan strumpor. Nu är de blaserade kicktorskarna tillbaka för en ny vansinnestripp som involverar pengar, droger, sex, våld och insideraffärer. Även den andra säsongen bygger på lika sanna som sedelärande historier från Oslobörsens mörkaste källarhål om finansguttar som levde dubbelliv bakom den präktiga familjefasaden. Simon J Berger återkommer som den svenska jokern i leken som hedgefondsociopaten Adam, som lät sterilisera sig utan att berätta för sin barnlängtande troféfru, Hermione (Agnes Kittelsen). Precis som tidigare berättas denna sedelärande samtidssaga utan att vare sig moralisera kring eller glamorisera sina rollfigurer.

Avsnitt 1 och 2 publiceras på SVT Play 6 mars.

Billie Eilish. Foto: ZUMA Press/Alamy

”Billie Eilish: The world's is a little blurry”

Apple+. Regi: R J Cutler. Med: Billie Eilish, Fiennas Eilish, Justin Bieber m fl.

Poppassion, psykisk ohälsa och pappaskämt. Världen må vara lite suddig, men Cutlers dokumentär är desto klarare. Denna fascinerande film om Billie Eilish är en ärlig och intim uppväxtskildring om ett brådmoget, hemskolat underbarn som kämpar med mental ohälsa, tics och Tourettes syndrom. Men också ett portätt av en übercool poptalang med starka självtvivel som förvandlas till en superstjärna över en natt och blir den kanske viktigaste rösten för sin z-generation. I denna processdokumentär får publiken följa Eilish när hon skriver och spelar in debutalbumet ”When we all fall asleep, where do we go?” tillsammans med sin bror Fiennas i sovrummet i föräldrahemmet i Los Angeles fram till att hon gjorde rent hus på Grammygalan 2020. I en av filmens mest rörande scener bryter hon ihop i armarna på sin forna idol Justin Bieber efter att just ha gått av scenen på jättefestivalen Coachella.

Bild 1 av 2 ”Hedersmordet” Foto: ITV Bild 2 av 2 Keeley Hawes i Hedersmordet. Foto: ITV Bildspel

”Hedersmordet”

SVT Play. Regissör: Richard Laxton Med: Keeley Hawes, Buket Komur, Moe Bar-El, Rhianne Barreto m fl.

Den unga kurdiska kvinnan Banaz kysser sin pojkvän utanför en tunnelbanestation i London. Kort därefter försvinner hon spårlöst. Kriminalkommissarie Caroline Goode (spelad av eminenta Keeley Hawes från ”Bodyguard” och ”Line of duty”) kopplas in på fallet upptäcker snart att hon flera gånger förgäves bett polisskydd från sin egen familj. När en av Goodes poliskollegor förklarar polisens avslag med att Banaz ”törstade efter uppmärksamhet, var hysterisk och visade självskadebeteende” blir hon rasande: ”Hennes egen pappa har just försökt att mörda henne, so … what the fuck?” Starkt, gripande och nyanserat drama som skildrar hederskultur och hur den moderna rättsstaten misslyckas med skydda sina mest utsatta. Bygger på ett verkligt hedersrelaterat rättsfall i Storbritannien.

Aisling Franciosi som Sister Ruth i ”Black narcissus”. Foto: Disney+

”Black narcissus”

Disney+ . Regi: Charlotte Bruus Christensen. Med: Gemma Arterton, Aisling Franciosi, Alessandro Nivola, Nila Aalia, Jim Broadbent m fl.

Farligt begär i Himalaya. För drygt 70 år sedan kom Michael Powells mästerliga filmklassiker ”Black narcissus” efter Rumer Goddens excentriska roman från 1939. I filmen spelade Deborah Kerr en erotiskt utsvulten nunna som utkämpar ett inre krig mellan anden och köttet på en missionsstation i Himalaya. I BBC: nya miniserie axlar den forna Bondkvinnan Gemma Arterton rollen som syster Clodagh, en tidigare lössläppt irländsk kvinna som gått i kloster. I denna korsning mellan erotiskt drama och psykologisk thriller kommer hon tillsammans med sina medsystrar till Tibet för att förvandla ett gammalt palats till ett nunnekloster. Allt ställs på ända när hon möter den alfahunkiga Mr Dean (Alessandro Nivola) som lockar fram hennes undertryckta sexuella begär. Serien är mer trogen boken vad gäller detaljer och Arterton utlovade ”mer Bergmankänsla än i filmen” i en DN-intervju från i höstas.

”Jag är inte längre här”. Foto: Netflix

”Jag är inte längre här”

Netflix. Regi: Fernando Frías de la Parra. Med: Juan Daniel García, Coral Puente, Leonardo Garza, Luis Leonardo Zapata ”Leillo”, Fanny Tovar m fl

”Terkos är för evigt!” säger en väninna när hon tvingas ta farväl av sin 17-åriga kompis Ulises på en motorväg utanför Monterrey. Han är en av frontfigurerna i det subkulturella gatugänget ”Terkos” som ägnar dagarna åt den folkliga colombianska nationaldansen cumbia. Sedan han blir ofrivilligt vittne till våldsamheter som inkluderar den lokala drogkartellen tvingas han fly från kåkstädernas Monterrey till New York. Det som började som en yttre resa blir snart också en odyssé i Ulises (namnet, drumdish!) inre. Förgäves gör han fruktlösa försök att smälta in i New Yorks smältdegel och till slut blir hemlängtan alltför stark. Denna sevärda mexikanska film med Kent-klingande titel är en av 15 som fortfarande har chansen att att vinna en Oscar för bästa internationella film i slutet av april.

President Lyndon B Johnson och Martin Luther King i Ovala rummet i Vita huset. Foto: American Photo Archive/Alamy Stock Photo

”MLK/FBI”

Draken.se, 5-7 mars, Regi: Sam Pollard

I mitten av 60-talet skickade FBI ett paket hem till Martin Luther King Jr och hans hustru Coretta Scott King i Atlanta. Förutom band som påstods vara ljudupptagningar från när pastor King hade sex med kvinnor i olika hotellrum, fanns ett brev som uppmanade honom att begå självmord. Detta var bara ett inslag i den häxjakt som FBI bedrev under ledning av J Edgar Hoover som var fast besluten att tysta den karismatiska medborgarrättskämpen.

I denna starka historiska dokumentär skildras de systematiska trakasserier av fredspristagaren King mellan 1955 fram till 1968 då han sköts ihjäl på en balkong i Memphis. I helgen finns chansen att se denna omtalade dokumentär som är kortlistad inför årets Oscarsgala. Till specialvisningen hör ett förinspelat samtal med regissören Sam Pollard (”Mr Soul!”, ”Sammy Davis Jr: I’ve gotta be me”).

Foto: Nordic Entertainment Group

”Delete me”

Viaplay, premiär 7 mars. Serieskapare: Mare Kristiansen. Med: Amalia Holm Bjelke, Thea Sofie Loch Næss, Axel Bøyum, Happy Jankell, m fl.

”Inneholder seksuelle och skildringer og grovt språk”, varnar en textremsa för detta tragiska norska ungdomsdrama som berättas baklänges och kretsar kring svartsjuka, status, sociala medier och framför allt en sextape som blir viral. I centrum står de konstsimmande bästisarna Marion (Amalia Holm) och Marit (Thea Sofie Loch Næss) som efter studenten drömmer om att resa till Miami. Hela deras värld vänds på ända när en intim privatfilm på Marion börjar spridas på nätet – utan hennes vetskap. Svenska skådespelaren Happy Jankell dyker upp som en hackerkunnig nätaktivist som hjälper tjejer som utsatts för virala övergrepp. Baseras på verkliga intervjuer med unga som har råkat ut för liknande händelser. Samtliga sju avsnitt läggs ut den 7 mars.

Karl Bertil Nordland och Barbora Kysilkova i ”Konstnären och tjuven”. Foto: Benjamin Ree

”Konstnären och tjuven”

SVT Play. Regi: Benjamin Ree. Med: Barbora Kysilkova, Karl Bertil Nordland

Fin och bitvis hjärtskärande norsk dokumentär om en lika udda som underbar vänskap mellan en tjeckisk-värmländsk konstnär och en norsk pundare. Allt börjar med att Barbora Kysilkova blir bestulen på två av sina mest betydelsefulla målningar under ett gästspel i Oslo. Tjuvarna fastnar på övervakningskamera och döms för brottet. Efter rättegången kontaktar hon en av tjuvarna som visar sig vara en missbrukare med ett sårigt förflutet. Utan att riktigt veta vad hon är ute efter, bjuder hon hem honom och förvandlar honom till ett konstverk i olja: ”filmen som helhet lyckas få fram något mycket sant och inte så ofta berättat om konst och konstnärskap, om att se och bli sedd”, skrev Kerstin Gezelius i sin recension av ”The painter and the thief” som originalet heter.

Veckans klassiker:

Ann Bancroft och Dustin Hoffman i ”Mandomsprovet”. Foto: Allstar Picture Library Ltd./Alamy Stock Photo

”Mandomsprovet” (1967)

Itunes m fl. Regi: Mike Nichols. Med: Dustin Hoffman, Ann Bancroft, Katharine Ross, Buck Henry.

Mårten Blomkvists text om Mike Nichols i veckans Filmfredag gav impulser att återupptäcka Hollywoods mest diskreta regikung. Det mest naturliga är att börja med hans stora mandomsprov från början av karriären. Efter succédebuten med ”Vem är rädd för Virginia Wolf skrev Mike Nichols för alltid in sig i filmhistorien med ”The graduate”. I filmen spelar en valpig Dustin Hoffman den nyutexaminerade och tafatta studenten Benjamin Braddock som blir förförd av Mrs Robinson på studentskivan. Bäddat för trassliga intriger när han också blir förälskad i hennes dotter (Katharine Ross) som är i färd med att gifta sig.

