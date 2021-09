DN tipsar: Tio fackböcker att se fram emot i höst

Facklitteraturen, eller sakprosan, är en brokig beteckning som rymmer det mesta. Från tunga arbeten i antikens historia till glättiga självbiografier av säsongens b-kändisar.

Den personliga essän räknas dit, reportaget, reseskildringen, biografin, debattboken, den lärda studien.

Vi kan bara skriva om en bråkdel, förstås, och tipsar nedan om tio titlar ur höstens utgivning som gjort oss extra nyfikna.

Under senvåren kom två viktiga svenska böcker som fördjupade synen på pandemin: Amina Manzoors ”Pandemier!” och Johan Anderbergs ”Flocken”.

Vetenskapsjournalisten Manzoor gick vaket och pedagogiskt igenom vad vi vet och inte vet om covid-19, reportern Anderberg gjorde en rivig journalistisk genomlysning av den svenska strategin.

Den sortens akuta fördjupningar om samtidens brännande frågor känns det extra angeläget att lyfta fram i DN, särskilt när alla bråkar om grundfakta och åsikterna viner. Snart lär det komma ännu grundligare böcker i ämnet, förhoppningsvis med djärvare utblickar mot omvärlden.

Hösten har annars börjat med kritiska titlar om digitaliseringens negativa effekter – och manipulationen av sociala medier. Läs Sheera Frenkels och Cecilia Kangs granskning av Facebook, ”Den nakna sanningen”, som precis kommit i svensk översättning.

Författaren Peter Englund skrev nyligen en uppmärksammad recension av Julia Lindbloms reportagebok ”Amazon – bakom framgången”. Han var upprörd och förklarade varför han köpt sin sista bok från det amerikanska bolaget.

De har växt sig för stora och stygga, behandlar sina anställda illa, trixar för att minimera företagsskatten och slår ut mindre men seriösa aktörer på marknaden.

Så varför inte gå in i den lokala bokhandeln när ni köper höstens böcker?

Foto: Natur & Kultur

Paul Tenngart

”Världen väntar mig. Birgitta Stenberg, lusten och litteraturen”

Natur & Kultur, september

”Kärlek i Europa”, ”Apelsinmannen”, ”Alla vilda”... Bara titlarna på Birgitta Stenbergs böcker gör att man längtar efter att återvända till en av våra verkligt befriande författare. Hon hade levt så mycket, rest så mycket, sett så mycket. Stenberg debuterade som ung redan 1956 och nådde en stor publik med sin nyfikna, raka och fördomsfria prosa. Hon öppnade porten till andra sätt att leva och älska. Litteraturvetaren Paul Tenngart har tidigare skrivit om Majken Johansson och Stenbergs vän Paul Andersson.

Foto: Natur & Kultur

Clara Törnvall

”Autisterna. Om kvinnor på spektrat”

Natur & Kultur, oktober

Utifrån sin egen autismutredning skriver journalisten Clara Törnvall om kvinnor med högfungerande autism, om deras plats i kulturhistorien och om förståelsen av avvikelse och normalitet. Hon försöker vidga bilden av kvinnorna som något annat än bara varianter av den manlige, teknikbegåvade nörden. En personlig essä som bland annat ställer frågor som ”Vad menade filosofen Simone Weil med ’att älska sig själv som en främling’ och varför tror tv-publiken att Greta Thunberg skojar?”.

Foto: Ordfront

Shoshana Zuboff

”Övervakningskapitalismen”

Övers. Ola Nilsson

Ordfront, september

Teknikföretagen i Silicon Valley kartlägger oss, skandalerna kring Facebook har duggat tätt. I ”Övervakningskapitalismen” beskriver Harvardprofessorn Shoshana Zuboff den digitala friheten som en raffinerad illusion: ”Vi tror att de tjänster vi använder är gratis. Men företagen bakom ser snarare oss som fria källor för de råvaror de lever på: informationen om oss. De kallar oss användare, men i själva verket är det de som använder oss.” En omtalad bok från från en av vår tids mest spännande tänkare.

Foto: Volante

Elizabeth Kolbert

”Under en vit himmel. Ett reportage om framtidens natur”

Övers. Bitte Wallin

Volante, september

Pultizerbelönade Elizabeth Kolbert är en av den intellektuella klimatdiskussionens tungviktare. I sin nya bok tar hon sig an frågan om hur anpassningen till ett nytt klimat kommer att bli en allt viktigare del av en framtid där utsläppen visserligen minskar men inte i den takt som krävs. Kolbert skriver om hur vi i den rika delen av världen kommer att lägga allt större resurser på att anpassa samhället så att våra liv upprätthåller någon form av normalitet. Kan vi förändra naturen ännu mer – för att rädda den från oss?

Foto: Albert Bonniers förlag

Julia Voss

”Mänskligheten kommer att förundras”

Övers. Aimée Delblanc

Albert Bonniers förlag, oktober

Hilma af Klints banbrytande bildvärld var länge okänd, ändå målade hon abstrakta tavlor flera år innan de manliga modernistiska genierna bröt fram. Återupptäckten av henne under senare år är en verklig konsthistorisk sensation. Först en stor utställning på Guggenheim i New York, och så sent som i våras avslutades ”Konstnär, forskare, medium” på Moderna museet i Malmö. Den tyska forskaren Julia Voss har upptäckt att af Klint faktiskt ställde ut några målningar i London 1928. I biografin ”Mänskligheten kommer att förundras” berättar hon historien om denna enastående svenska pionjär.

Foto: Natur & Kultur

Judy Batalion

”Våra dagars ljus: Den oberättade historien om de judiska kvinnorna som stred mot nazismen”

Övers. Emeli André

Natur & Kultur, oktober

Den kanadensiska journalisten Judy Batalion har skrivit en dokumentär kollektivroman i spåren av Svetlana Aleksijevitjs ”Kriget har inget kvinnligt ansikte”. Här handlar det om de unga polska judinnor som tog strid mot en övermäktig fiende. Detaljerat och inlevelsefullt skildrar Batalion hur motståndet tar form, de obeskrivliga fasorna under upproret i Warszawas getto 1943 och hur många judiska kvinnor gick under cover som ”vanliga” polacker. Men framför allt är hennes bok kanske en berättelse om hur unga människor visar att motstånd ibland är det enda hoppfulla sättet att försvara sitt människovärde.

Foto: Modernista

Frantz Fanon

”Jordens fördömda”

Övers. Per-Olov Zennström

Modernista, oktober

Psykiatrikern och författaren Frantz Fanons klassiska verk från 1961, skrivet under Algerietkriget, är en epokgörande uppgörelse med kolonialism och rasism. I ”Jordens fördömda” argumenterar Fanon för att våld är ett nödvändigt svar på förtryckarna övervåld, det enda sättet att nå frihet. Boken är en nyckeltext för att förstå befrielserörelser under andra halvan av 1900-talet; nu med ett nyskrivet förord av Shahram Khosravi, professor i socialantropologi på Stockholms universitet.

Foto: Natyr & Kultur

Sarah Smarsh

”Dolly Parton och kvinnorna som levde hennes låtar”

Övers. Erik MacQueen

Natur & Kultur, oktober

Modernas covidvaccin har en särskild glans – inte bara för att det är effektivt, utan också för att Dolly Parton är en av dem som bidragit till att finansiera framtagningen av vaccinet. I dag är Dolly Parton inte bara artist, låtskrivare och filmstjärna; hon är också filantrop. I sin bok utforskar Sarah Smarsh Dolly Partons långa, märkvärdiga livsresa, hennes kulturella inflytande och hur hon blivit en röst för fattiga vita kvinnor från den amerikanska Södern.

Foto: Albert Bonniers förlag

Måns Mosesson

”Tim. Biografin om Avicii”

Albert Bonniers förlag, november

Måns Mosesson, reporter på DN, skrev tidigt om Tim Berglings bortgång. Dels i en stor sammanfattande artikel kort efter hans tragiska död 2018, dels inför årsdagen av händelsen när han även intervjuade Berglings familj och vänner. ”Jag träffade hans föräldrar och hade väldigt bra samtal. Efter det har frågan att skriva biografin kommit”. ”Tim – biografin om Avicii” handlar om både människan och den visionäre musikern som befann sig i centrum när svensk housemusik tog över världen.

Foto: Kaunitz-Olsson

Karin Johannisson

”Kroppen och jaget”

Kaunitz-Olsson, november

”Varhelst ni stöter på något av denna skarpsynta idéhistoriker ska ni stanna till och läsa eftersom man alltid får veta något nytt om allas våra psyken och kroppar”, skrev DN:s Åsa Beckman i en recension av Karin Johannissons ”Den sårade divan” 2015. Johannisson, som avled 2016, var professor i Uppsala och medverkade under många år med artiklar i DN. En sann folkbildare som skrev framsynta essäböcker med titlar som ”Den mörka kontinenten” och ”Melankoliska rum”. I ”Kroppen och jaget” samsas dagspresskritik och essäer som tidigare inte publicerats i bokform eller nått den större publiken.

