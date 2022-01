DN tipsar: Tio filmer att se fram mot våren 2022

Med jämna mellanrum dödförklaras inte bara biograferna utan själva filmkonsten i sig. Sällan särskilt kvalificerat. På sistone mest välformulerat av min gamla filmlärare Carl-Johan Malmberg i en Svenska Dagbladet-recension (25/9) av Stig Björkmans omfångsrikta essäsamling ”Uppenbarelseboken”.

Jag tog den texten på allvar, för trots att den är snäv så uttrycker den ändå med en viss innerlighet den melankoli över en svunnen tid som alla filmälskare känner mellan varven. Malmberg fick ett livaktigt svar av Vagant-redaktören Joni Hyvönen i filmtidskriften Flm (16/11) där han skriver: ”... jag brukar påminnas om vad Alain Resnais sa efter premiären av ”I fjol i Marienbad” (1961). 'Är filmen död, levande eller på väg att födas?' frågade journalisten François Chalais. Resnais svarade utan omsvep: 'Den rinner som en flod.' Med andra ord går filmkonsten sin gilla gång. Floden må ligga still vissa dagar men förr eller senare tilltar vindarna i styrka och det som endast verkade vara ett ögonblicks stillestånd var egentligen en kraftansamling, en annan sorts film”.

2022:års ”flod” – förutom de filmer som redan är nämnda här i listan på tio sevärda vårfilmer – talar sitt eget tydliga språk. Vad sägs om nya verk av Guldpalmsvinnare som Ruben Östlund (”Triangle of sadness”) och Apichatpong Weerasethakul (”Memoria”). Eller varför inte Charlotte Gainsbourgs älskvärda mammadokumentär ”Jane by Charlotte” om modern Jane Birkin, Mike Mills ömsinta ”C'mon c'mon” med Joaquin Phoenix, Jordan Peeles nya ”Nope”, David Cronenbergs kommande ”The crimes of the century”, Yûsuke Hamaguchis hajpade ”Drive my car”, iraniern Asghar Farhadis ”A hero”, Joe Wrights extravaganta musikal ”Cyrano de Bergerac” med musik av The National, Mahamat-Saleh Harouns ”Lingui, the Sacred Bonds”, Alejandro González Iñárritus ”Bardo”, Claire Denis ”Fire”, Ari Asters ”Disappointment Blvd” och så vidare... Känns helt klart levande.

”Ur spår”. Foto: SF Studios

”Ur spår”

Dramakomedi. Regi: Mårten Klingberg. Med: Fredrik Hallgren, Katia Winter, Rakel Wärmländer, Torkel Pettersson m fl. Premiär 28/1.

”Min pappa Marianne”-regissören Mårten Klingberg kommer lagom till skidsäsongen med en dramakomedi om krångligt syskonskap och svettig Vasaloppshets. I rollerna syns bland annat Fredrik Hallgren från ”Bonusfamiljen” samt den internationellt kända Katia Winter. En mer vältajmad premiär är svår att tänka sig särskilt som pandemin gett vintersportandet en helt osannolik skjuts.

Milena Smit och Penélope Cruz i ”Parallella mödrar”. Foto: Scanbox

”Parallella mödrar”

Drama. Regi: Pedro Almódovar. Med: Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy De Palma m fl. Premiär 4/2.

Spaniens evigt största registjärna levererar ännu fler komplexa mammafigurer i denna varmhjärtade film om kvinnlig solidaritet. Penélope Cruz och Milena Smit spelar två nyförlösta mödrar från helt skilda världar som råkar korsa varandras spår på BB. Deras turbulenta vänskap blir början på en oväntad och ödesmättad relation som utspelar sig mot en historisk fond av brott begångna under Francotiden.

”Kupé nr 6”. Foto: Folkets bio

”Kupé nr 6”

Drama. Regi: Juho Kuosmanen. Med: Dinara Drukarova, Yuriy Borisov, Seidi Haarla. Premiär 11/2.

Finlands ryskspråkiga Oscarsbidrag fick en flygande start sommaren 2021 på Cannes filmfestival där den tävlade om Guldpalmen och fick motta Juryns stora pris – för att sedan göra en imponerad världsturné. Är också Golden Globe-nominerad för bästa internationella film. En mustig road-movie delvis på räls mellan Moskva och Murmansk som bygger på en roman av den färgstarka finska författaren Rosa Liksom.

”Cow” Foto: Cannes filmfestival

”Cow”

Dokumentär: Regi: Andrea Arnold. Premiär 18/2

Den briljanta brittiska regissören Andra Arnold (”Fish tank”, ”American honey”) brukar fylla sina dramer med djur. I den här finstämda och tankeväckande dokumentären löper hon linan ut och riktar sin kamera mot en karismatisk kviga och låter oss följa hela kossans korta liv som levande mjölkfabrik. Ömsinthet och respekt präglar alla bilder. På ett helt fantastiskt sätt lyckas Arnold visa att vi behöver förnya och fördjupa banden mellan djuren och oss människor.

”Så jävla easy going”. Foto: Ola Kjelbye

”Så jävla easy going”

Dramakomedi. Christoffer Sandler. Med: Nikki Hanseblad, Melina Paukkonen, Shanti Roney m fl. Biopremiär 25/2.

Fartiga ”Så jävla easy going”, baserad på en ungdomsroman av Jenny Jägerfeld, inviger Göteborgs filmfestival den 28 januari innan den får vanlig biopremiär Filmen kretsar kring 18-åriga Johanna som har svårt att få ihop pengar till sin välbehövliga adhd-medicin. Beskrivs som en blandning av neuropsykiatri, förälskelser och festande i den göteborgska sommarnatten. Låter rätt oemotståndligt.

Olivia Colman i ”The lost daughter”. Foto: Yannis Drakoulidis/Netflix

”The lost daughter”

Psykodrama. Regi: Maggie Gyllenhaal. Med: Olivia Colman, Dakota Johnson, Ed Harris m fl. Premiär: 25/2

En brittisk litteraturprofessor (Olivia Colman) åker på solosemester till Grekland för att vila ut. Mötet med en ung mamma (Dakota Johnson) och hennes dotter på badstranden utvecklas från vänligt intresse till viss besatthet från den äldre kvinnans sida. Bekantskapen triggar igång dessutom igång många förträngda känslor och plågsamma minnen. Maggie Gyllenhaals redan hyllade regidebut, baserad på en roman av Elena Ferrante, vill man verkligen inte missa.

Noomi Rapace i ”Lamm” Foto: Cannes filmfestival

”Lamm”

Dramaskräck. Regi: Valdimar Jóhannsson. Med: Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason m fl. Premiär 3/4

Två isolerade fårfarmare fattar tycke för en märklig varelse som föds på deras marker. Men det mystiska ”barnet” innebär knappast den läkeprocess det sorgdrabbade paret så intensivt behöver. Vårens mest skoningslösa skräckis, som tänjer på relationen mellan människor och djur, kommer från Island. Att den ungerska kultregissören Béla Tarr står som exekutiv producent ger en vink om stämningsläget.

Lucie Zhang, Makita Samba i ”Pari 13:e arrondissement”. Foto: Njutafilms

”Paris 13:e arrondissement”

Romantiskt drama. Regi: Jacques Audiard. Med: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant. m fl. Premiär 11/3.

Les Olympiades sticker ut i Paris med sina höga miljonprogramshus som blivit hemvist för asiatiskättade stadsbor. Stadsdelen bildar fond för ett lite melankoliskt triangeldrama i vackert svartvitt mellan tre unga människor som alla kommit på kant med tillvaron. Céline Sciamma har varit med och skrivit manus till historien som inte har stora pretentioner men som bärs fram av en charmerande lätthet.

Cooper Hoffman och Alana Haim i ”Licorice pizza”. Foto: MGM/AP

”Licorice Pizza”

Drama. Regi: Paul Thomas Anderson. Med: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn m fl. Premiär: 18/3

”Phantom thread”-regissören återkommer till vita duken med ett coming of age-drama som, liksom hans genombrottsfilm ”Boogie nights”, utspelar sig i Encino på 70-talet. Philip Seymour Hoffmans son Cooper står i fokus som den tonårige Gary som faller för den tio år äldre Alana. PTA blandar den här gången en filmisk cocktail av både gamla och nya Hollywood som ser både lättsam och färgstark ut.

Alexander Skarsgård och Anya Taylor-Joy i ”The northman”. Foto: Focus Features

”The northman”

Vikingaaction. Regi: Robert Eggers. Med: Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Björk m fl. Premiär 1/4.

Alla vi fans av Robert Eggers (”The witch”, ”The lighthouse”) har väntat på att den folklorebesatta skräckmästaren ska ta ut svängarna. Liksom i ”Lamm” har den isländska författaren Sjón hjälpt till med manus. Frågan är om Island, vikingatiden, episk bredd och Alexander Skarsgård som blodtörstig hämnare är rätt kopp te för Eggers? Storslaget och stjärnspäckat blir det i alla fall.