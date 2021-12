DN väljer: Här är 2021 års absolut bästa låtar

1. David Ritschard

”Sockenplan revisited”

På hemmaplan tillhörde musikåret i mångt och mycket den svenska countryartisten David Ritschard och hans americana, omstöpt i en Roy Anderssonsk färgskala. Albumet ”Blåbärskungen” kom på en nätt femtonde plats när DN:s kritiker valde 2021 års bästa skivor, allt medan den stompiga singeln ”Sockenplan revisited” fick en att oavbrutet gå runt att nynna fraser om obetald övertid.

2. Ellen Sundberg

”Ett bloss för moster Lillie”

Att en poesiskiva toppar försäljningslistan över landets mest sålda skivor hör inte till vanligheterna. Men det gjorde den jämtländska artisten Ellen Sundberg när hon i våras tolkade Bodil Malmstens dikter. Allt i form av en mild och ödmjuk visrock, som fick orden att fulkomligt vibrera. Jämte mastodontlåten ”Döden 1986” är den högt flygande ”Ett bloss för moster Lillie” min absoluta favorit.

3. Abba

”I still have faith in you”

Av de två singlarna som Abba gav världen i september var det inledningsvis den mer discodrivna ”Don't shut me down” som fick högst betyg när världens samlade popkritiker sade sitt. Ändå var det ”I still have faith in you” som hade de mest klassiska Abba-kvaliteterna. Bara anslaget på pianot var liksom värt 40 års väntan. Att just denna låt gav gruppen deras första Grammy-nominering känns självklart.

4. Seinabo Sey

”Rom-com”

Seinabo Seys ep ”Sweet life” innehöll bara fem låtar, men vilka låtar sen! Singeln ”Rom-com” med sina härligt sirliga rytmer och lekfulla orkestrering blev en hymn till osäkerhetskänslorna som ofta omgärdar kärleken. Att hon gästades av Hannes, svensk r'n'b:s valpigaste och nyaste stjärnskott lyfte dessutom låten ytterligare en nivå.

5. Sven Wunder

”Prussian blue”

Sveriges svar på Ennio Morricone har sålt tusentals skivor utomlands. Bakom aliaset Sven Wunder gömmer sig en svensk jazzmusiker och kompositör vid namn Joel Danell. Under året gav han ut sitt tredje album. ”Natura morta” blandar snygg jazz, frustande funk och suggestiva stråkcrescendon. Spåret ”Prussian blue” låter som en vansinnig duell mellan två cowboys. Eller kanske två hästar i full galopp.

6. Dina Ögon

”Ficktjuven”

Var det folkfunk, gnistrande samtidsprogg eller något slags krautig soul som Dina Ögon släppte ifrån sig på albumdebuten? Jag vet fortfarande inte. Men det spelar inte så stor roll. Mest tycktes kvartetten vilja skapa ett skönt, gungande sväng, snarare än att låsa fast sig vid genrer.

Lyssna på spellistan med årets bästa låtar nedan. 143 låtar och nära tio timmar musik blev det när DN:s musikredaktion väljer sina favoritlåtar från 2021.

