DN väljer: Här är de bästa albumen, vecka 17

Logga in

Logga in

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 17. Förra veckans placering inom parentes.

Everything But The Girl - ”Fuse”

1. Everything But The Girl

”Fuse”

Universal (NY)

Tjugofyra år sedan sist återkommer makarna Thorn med bedårande berättelser om livets skörhet. Det finns inte många starkare, vackrare bevis för att mognad inte är detsamma som stagnation, och för att popmusiken är livslång.

Yaeji – ”Like a hammer”

2. Yaeji

”Like a hammer”

XL/Playground (2)

Koreanskamerikanska Yaejis lekfulla, intrikata ljudskapande slår på debutalbumet ner som en hammare i samtiden. Med jungle, triphop, dancehall och ettrig punk serverar hon en ilsken – men ljuvligt vacker – kommentar till vår tids idioti.

Feist – ”Multitudes”

3. Feist

”Multitudes”

Universal (NY)

Musiken på sjätte albumet är ofta avskalad, med en ensam strålkastare på Leslie Feists särpräglade röst och Amir Yaghmais plockande gitarr. Men precis i tid kommer uppskruvade urladdningar som får en att återigen fastna för Feist.

Fever Ray – ”Radical romantics”

4. Fever Ray

”Radical romantics”

Rabid/PIAS (1)

Samtidigt som texterna är en tydlig fortsättning på det sexualpolitiska konceptet är framtoningen mindre kinky och mer terapeutiskt utforskande än senast: det låter varmare, mer inbjudande och drömskt om Fever Ray.

DJ Black Low – ”Impumelelo”

5. DJ Black Low

”Impumelelo”

Awesome Tapes From Africa/Playground (NY)

På sitt andra album blåser sydafrikanska DJ Black Low in puls, värme och vibrerande passion i den pockande housemusiken, med starka inslag av soul, rap och r'n'b. Det här är en timmes utsnitt av framtidens popmusik.

Tim Hecker – ”No highs”

6. Tim Hecker

”No highs”

Kranky (3)

Med stissigt rytmiska syntar och symfoniska element som lägger sig som ett tyngdtäcke ovanpå utgör Tim Heckers ”No highs” ett motgift mot den ofta behagliga och intetsägande instrumentalmusiken.

100 gecs – ”10.000 gecs”

7. 100 gecs

”10.000 gecs”

Dog Show/Atlantic/Warner (9)

På andra albumet fortsätter duon 100 gecs att oblygt blanda och ge av referenserna: det låter Skrillex, The Specials och Blink 182 om vartannat. Det är lika mycket prilliga dumheter som pur briljans – och det låter extremt bra.

Wednesday – ”Rat saw god”

8. Wednesday

”Rat saw god”

Dead Oceans/Playground (6)

Mot en bakgrund som minner om alltifrån My Bloody Valentines tjutande crescendon till Drive-By Truckers ger småskeva sångerskan Karly Hartzman oss novelliknande bilder från den amerikanska södern. Och indierocken lever igen.

Lucie Antunes – ”Carnaval”

9. Lucie Antunes

”Carnaval”

InFiné/Cry Baby (10)

Klassiskt skolade Lucie Antunes stack från pandemistängda Paris ut till havet där hon med slagverksglädje, röstloopar och renaste syntpop tonsatte denna dunkande längtan efter dansgolvet.

Fruit Bats – ”A river running to your heart”

10. Fruit Bats

”A river running to your heart”

Merge/Playground (NY)

Under sina tjugo år som Fruit Bats har Eric D. Johnson gått från akustisk indie och nu landat i en klangfull, melankolisk västkustkänsla. Med en sorgsen vänlighet dras man in i musiken, mitt emellan Dire Straits och The Cars.