DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 10

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 10. Förra veckans placering inom parentes.

The Weather Station - ”How is it that I should look at the stars”.

1. The Weather Station

”How is it that I should look at the stars”

(Fat Possum/Border) (1)

Kanadensiska Tamara Lindeman följer upp fjolårets succéskiva ”Ignorance” med ett album fyllt av barskrapade pianoballader. Ärligt och vackert om klimatsorg, fåglar och relationer.

King Hannah - ”I'm not sorry, I was just being me”.

2. King Hannah

”I'm not sorry, I was just being me”

(City Slang/Playground) (3)

Den Liverpoolbaserade duon King Hannah möttes i en bar. Och ur det mötet uppstod ljuv rockmusik. ”I'm not sorry, I was just being me” är ett fullkomligt magnifikt debutalbum.

Jonathan Johansson - ”Om vi får leva”

3. Jonathan Johansson

”Om vi får leva”

(Sony) (Ny)

Över svulstiga stråkar och snygga beats avfyrar Jonathan Johansson svidande strofer om vad det är att vara människa i dag. Ett välproducerat, vackert och illavarslande album.

Michelle - ”After dinner we talk dreams”.

4. Michelle

”After dinner we talk dreams”

(Canvasback) (Ny)

New York-kollektivet Michelle står för månadens absolut finaste r'n'b-release. Här skapar Sofia D'Angelo, Julian Kaufman och resten av gänget ljuvliga poplåtar om relationer och uppbrott.

Duncan Marquiss - ”Wires turned sideways in time”.

5. Duncan Marquiss

”Wires turned sideways in time”

(Basin Rock) (Ny)

The Phantom Band hade kanske inte så mycket, men de hade gitarristen Duncan Marquiss. Hans solodebut är en direkt förtrollande, varsamt instrumental popbrygd.

6. caroline

”caroline”

(Rough Trade/Playground) (6)

7. Black Country, New Road

”Ants from up there”

(Ninja Tune/Playground) (4)

8. Beach house

”Once twice melody”

(Bella Union/Pias) (2)

9. Central Cee

”23”

(Central Cee/Warner) (Ny)

10. Teno Afrika

”Where you are”

(Awesome Tapes from Africa) (5)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

Läs mer om musik och se tidigare albumtoppar

Läs också veckans skivrecensioner