DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 13

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 13. Förra veckans placering inom parentes.

Jenny Hval - ”Classic objects”.

1. Jenny Hval

”Classic objects”

(4AD/Playground) (1)

Nu är det norska Jenny Hvals tur att ge ut en pandemiskiva. ”Classic objects” är ett makalöst och intimt popalbum, om turnéliv, kärlek och skapande. Bitvis underbart svängigt.

The Weather Station - ”How is it that I should look at the stars”.

2. The Weather Station

”How is it that I should look at the stars”

(Fat Possum/Border) (2)

Kanadensiska Tamara Lindeman följer upp fjolårets succéskiva ”Ignorance” med ett album fyllt av barskrapade pianoballader. Ärligt och vackert om klimatsorg, fåglar och relationer.

Rosalía - ”Motomani”.

3. Rosalía

”Motomani”

(Sony) (10)

Flamencopop, högoktaniga rytmer, jazziga trummor, lekfull autotune och snygga syntslingor. På spanska popstjärnan Rosalías tredje album ”Motomani” finns verkligen allt.

Samantha Ohlanders - ”Landsbygdsupproret”.

4. Samantha Ohlanders

”Landsbygdsupproret”

(Supertraditional) (5)

Mycket av den mest nyskapande svenska folkmusiken just nu ges ut av det lilla skivbolaget Supertraditional. Nu är det dags för Samantha Ohlanders att ta ton. Och som hon gör det!

Clams Casino & Jazztronik - ”Winter flower reimagined”.

5. Clams Casino & Jazztronik

”Winter flower reimagined”

(Clams Casino) (3)

Att Clams Casinos samarbete med japanska pianisten och producenten Ryota Nozaki hade premiär i en meditationsapp är ingen slump. Sex sakrala stycken att vila tankarna i.

6. Koffee

”Gifted”

(Sony) (Ny)

7. Max Cooper

”Unspoken words”

(Mesh) (Ny)

8. Yumi Zouma

”Present tense”

(Flying nun records) (Ny)

9. Midlake

”For the sake of Bethel woods”

(Ato Records) (7)

10. Jonathan Johansson

”Om vi får leva”

(Sony) (8)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

