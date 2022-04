DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 14

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 14. Förra veckans placering inom parentes.

Destroyer – ”Labyrinthitis”.

1. Destroyer

”Labyrinthitis”

(Bella Union) (Ny)

På sitt trettonde album målar Dan Bejar och hans Destroyer gråtonade lager av atmosfärisk shoegaze och lofi-rock över tio, närmast vibrerande, låtspår.

Jenny Hval – ”Classic objects”.

2. Jenny Hval

”Classic objects”

(4AD/Playground) (1)

Nu är det norska Jenny Hvals tur att ge ut en pandemiskiva. ”Classic objects” är ett makalöst och intimt popalbum om turnéliv, kärlek och skapande. Bitvis underbart svängigt.

Ibibio Sound Machine – ”Electricity”.

3. Ibibio Sound Machine

”Electricity”

(Merge) (Ny)

Ibibio Sound Machines afrofunk är både eklektisk och elektrisk. På ”Electricity” blandar den engelska gruppen ett stramt sväng med lekfulla arrangemang och härlig sång.

Alabaster DePlume – ”Gold”.

4. Alabaster DePlume

”Gold”

(International anthem) (Ny)

Med skivan ”Gold” vill saxofonisten och poeten Alabaster DePlume hylla det okonventionella. Och han lyckas verkligen. Stämningsfulla jazztoner möter flippade texter om samtiden.

Rosalía – ”Motomani”.

5. Rosalía

”Motomani”

(Sony) (3)

Flamencopop, högoktaniga rytmer, jazziga trummor, lekfull autotune och snygga syntslingor. På spanska popstjärnan Rosalías tredje album ”Motomani” finns verkligen allt.

6. Samantha Ohlanders

”Landsbygdsupproret”

(Supertraditional) (4)

7. Christian Lee Hutson

”Quitters”

(Anti) (Ny)

8. The Weather Station

”How is it that I should look at the stars”

(Fat Possum/Border) (2)

9. Max Cooper

”Unspoken words”

(Mesh) (7)

10. Yumi Zouma

”Present tense”

(Flying nun records) (8)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

