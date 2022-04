DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 17

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 17. Förra veckans placering inom parentes.

Kurt Vile - ”(Watch my moves”).

1. Kurt Vile

”(Watch my moves)”

(Universal) (1)

Det har alltid vilat någonting organiskt, närmast lättjefullt, över Kurt Viles loja rock. På nya skivan möts jordiga gitarrsolon, skitiga syntar och vardagsklingande texter.

Axel Boman - ”Luz”.

2. Axel Boman

”Luz”

(Studio Barnhus) (2)

Axel Boman är tillbaka med bravur. Digitalt har han valt att dela upp sitt nya material – färgstark och drömsk house – i två album. I lp-formatet släpps det sammanbundet om tre vinyler.

Sault - ”Air”.

3. Sault

”Air”

(Forever Living Originals) (3)

Med sex album på bara tre år visar det brittiska musikkollektivet Sault inte bara prov på en konstnärlig kapacitet utöver det vanliga. Utan också på en beundransvärd vilja till förnyelse.

Horace Andy - ”Midnight rocker”.

4. Horace Andy

”Midnight rocker”

(On-U Sound) (6)

Jamaicanska legendaren Horace Andy har gjort dub i decennier. Nya skivan är ett litet mästerverk – fyllt av flödande, följsamma rytmer, härligt gung och vassa texter.

5. Kathryn Joseph - ”For you who are the wronged”.

5. Kathryn Joseph

”For you who are the wronged”

(Rock Action Records) (Ny)

Den skotska singer/songwritern Kathryn Joseph höjer sällan rösten. Men det behöver hon inte heller. Hennes luftiga ljudvärld är lågmäld, sången nästan viskande.

6. Destroyer

”Labyrinthitis”

(Bella Union/Pias) (4)

7. Rema

”Rave and roses”

(Mavin/Virgin) (Ny)

8. Jenny Hval

”Classic objects”

(4AD/Playground) (8)

9. Calexico

”El mirador”

(Anti/Playground) (10)

10. Spiritualized

”Everything was beautiful”

(Bella Union/Border) (Ny)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

