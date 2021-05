DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 17

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 17. Förra veckans placering inom parentes.

Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra, ”Promises”.

1. Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra

”Promises”

(Luaka Bop/Border) (1)

Moderna beats, en andligt sökande saxofon och en av världens främsta symfoniorkestrar gör ”Promises” till ett unikt och ljuvligt album.

Girl in red, ”If I could make it go quiet”.

2. Girl in red

”If I could make it go quiet”

(World in red/Border) (NY)

Norska indierocksensationen Girl in red ryggar varken för gitarrskrammel eller beats när hon binder ihop sina ångestridna, men sällsamt vackra, låtar. Ett debutalbum som bländar.

Ant Wan, ”Leylas world”.

3. Ant Wan

”Leylas world”

(Ant Wan) (NY)

Ant Wans främsta tillgångar har alltid varit hans släpiga röst och lågmälda flow. På närmast hypnotiska ”Leylas world” ramas de in på ett ännu mer suggestivt sätt än tidigare.

Frida Hyvönen, ”Dream of independence”

4. Frida Hyvönen

”Dream of independence”

(RMV Grammofon) (2)

Frida Hyvönen lyckas som få andra skapa kompositioner som tycks flyta ovanpå både genrer och strömningar. Pianot, rösten, texten. Det behövs inte mycket mer.

Lana Del Rey , ”Chemtrails over the country club”.

5. Lana Del Rey

”Chemtrails over the country club”

(Universal) (3)

Över avskalade och finstämda produktioner balanserar Lana Del Rey elegant mellan då och nu i låtar som både bearbetar tonår och livet som artist. Det är magnifikt låtskriveri från en av popvärldens största.

6. Greta Van Fleet

”The battle at garden’s gate”

(Universal) (6)

7. Alan Vega

”Mutator”

(Sacred Bones/Playground) (NY)

8. iLoveMakonnen

”My parade”

(Timeless Magic & COR TAN Records) (NY)

9. Dinosaur Jr

”Sweep it into space”

(Playground) (NY)

10. Benjamin Ingrosso

”En gång i tiden (del 2)”

(TEN) (9)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Sara Martinsson, Mats Odéen, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

