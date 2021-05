DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 18

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 18. Förra veckans placering inom parentes.

Teenage Fanclub, ”Endless arcade”.

1. Teenage Fanclub

”Endless arcade”

(PeMa) (NY)

Teenage Fanclubs elfte album är som ett länge efterlängtat vårtecken. Varm och välkomnande gitarrpop, kryddad med stämsång och mysiga melodier.

Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra, ”Promises”.

2. Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra

”Promises”

(Luaka Bop/Border) (1)

Moderna beats, en andligt sökande saxofon och en av världens främsta symfoniorkestrar gör ”Promises” till ett unikt och ljuvligt album.

Ant Wan, ”Leylas world”.

3. Ant Wan

”Leylas world”

(Ant Wan) (3)

Ant Wans främsta tillgångar har alltid varit hans släpiga röst och lågmälda flow. På närmast hypnotiska ”Leylas world” ramas de in på ett ännu mer suggestivt sätt än tidigare.

For Those I Love, ”For those I love”.

4. For Those I Love

”For those I love”

(September Recordings) (NY)

På ettrig elektronik, klassdynamik och närmast fluorescerande syntar vilar den självbetitlade debuten från Dublin-producenten och låtskrivaren David Balfe, alias For Those I Love.

Sarah Klang, ”Virgo”.

5. Sarah Klang

”Virgo”

(Pangur Records/Bengans) (NY)

På ”Virgo” bjuder Sarah Klang in syntar och elgitarr till sina sånger om frihet, ensamhet och kärlek. Lyxigt och poppigt, med ett charmigt stråk av åttiotal.

6. Molly Sandén

”Dom ska veta”

(Sony) (NY)

7. Girl in red

”If I could make it go quiet”

(World in red/Border) (2)

8. Gojira

”Fortitude”

(Roadrunner Records) (NY)

9. Marianne Faithfull & Warren Ellis

”She walks in beauty”

(BMG) (NY)

10. Stefan Sundström

”Östan västan om stress och press”

(Gamlestans grammofonbolag/Border) (NY)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Sara Martinsson, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

Läs mer om musik och se tidigare albumtoppar.